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    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

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    31 января 2024, 11:16 • Новости дня

    Названы главные вызовы для России в борьбе с иностранным вмешательством

    Политолог Чеснаков: Первоочередная задача для России – обезопасить от вмешательства президентскую кампанию

    Названы главные вызовы для России в борьбе с иностранным вмешательством
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Наиболее опасные вызовы для России кроются в цифровых технологиях и искусственном интеллекте. С их помощью недружественные страны могут вмешаться в наши внутренние дела и электоральные процессы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков по итогам прошедшего в Москве круглого стола на тему: «Государство. Суверенитет. Цивилизационные войны. Вызовы XXI века».

    «Резкое усиление борьбы с иностранным вмешательством в выборы и во внутренние дела – это, безусловно, тренд для политики многих развитых государств в мире. Сегодня страны пересматривают свои подходы к организации противодействия иностранному вмешательству. Создают новые институты. И для России, как для одной из первых начавшей эту работу, есть сразу несколько вызовов. Главное: государственные структуры и общественные организации по изучению, анализу и борьбе с вмешательством извне необходимо создавать надолго, речь идет о десятках лет. Попытки повлиять на наши выборы не прекратятся – их нужно фиксировать и уметь предотвращать», – подчеркнул Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

    «Вмешательство – это не просто давление, а организация воздействия – мягкого или жесткого, которое способно помешать государству в реализации своих целей и в отстаивании своих интересов и интересов своих граждан. Такое вмешательство ставит страну под мягкий контроль влияющей державы. Поэтому в разных странах мира – США, России, Китае, Австралии, Канаде, Великобритании, Франции – озабочены проблемами иностранного вмешательства. И это не потому, что у них что-то произошло в политике, а потому, что для каждой страны сформировалось огромное количество новых угроз – технологического, цифрового, культурного характера», – указал он.

    «Наиболее опасные вызовы – это в первую очередь цифровые технологии и искусственный интеллект (ИИ). В этой связи очень показательна статья директора ЦРУ Уильяма Бернса, в которой он рассказывает о том, как его управление организует механизмы шпионской деятельности, и где он прямо говорит о технологиях, связанных с развитием ИИ. Также для России возникают вызовы в сфере коммуникаций. Уже сломаны многие прежние социальные границы – мессенджеры, различные способы электронной связи создают совершенно другое пространство, которое государство не контролирует», – напомнил эксперт.

    «Именно с этим связано давление государств по всему миру на соцсети. Именно с этим связаны те решения, которые были приняты в последнее время в Европе по постановке цифровых площадок под контроль регуляторов. Другими словами, государства стали заложниками новых технологических укладов – они прямо оказываются под ударом этих укладов. И тут нужно учитывать важный момент: государства не могут выстроить системы контроля за такими технологиями даже за 10 лет. Это подразумевает не просто подготовку группы людей и создание какого-то центра или института. Тут необходима системное обучение специалистов, которые знают законодательство, технологии, тренды и осознают, как реагировать на тот или иной сценарий», – детализировал аналитик.

    «Кстати, большинство стран мира, и Россия в числе первых, сейчас особенно озабочены попытками вмешательства в избирательные процессы. Озабоченность на Западе усилилась в 2016 году со скандала из-за якобы российского вмешательства в президентские выборы в США. Но по большому счету многие избирательные кампании, которые проходили раньше в странах Африки, в Латинской Америке, в Азии, да и в Европе, часто оказывались связаны с попытками вмешательства со стороны тех же США, либо своих соседей», – добавил спикер.

    «Первоочередная задача для России по этому направлению – обезопасить себя от вмешательства во все процессы, касающиеся президентской электоральной кампании. А в перспективе задачи глобальные: нужно заниматься изучением борьбы с разного рода механизмами информационной, технологической и культурной экспансии. Потому что продукты в этих сферах могут мягко менять представления в обществе о текущей ситуации в политике, в жизни социума», – резюмировал Чеснаков.

    Во вторник Центр политической конъюнктуры при поддержке комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ провел круглый стол «Государство. Суверенитет. Цивилизационные войны. Вызовы XXI века».

    В обсуждении приняли участие эксперты из ВЦИОМ, ФоРГО, МГИМО, ВШЭ, МГУ, РАНХиГС, Института США и Канады РАН. Центральной темой дискуссии стала стратегическая перспектива возможных вызовов для суверенитета, связанных с ними линий противостояния между государствами и возможных институциональных ответах на новые риски и угрозы.

    Как отметил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, сегодня очевиден «глобальный масштаб противостояния и его мировоззренческий характер».

    Эксперты обсудили как актуальные вызовы для суверенитета, так и долгосрочные тенденции, которые будут определяющими для выстраивания государствами собственных механизмов защиты и поддержания устойчивости.

    В частности, член ЦИК РФ Игорь Борисов отметил, что анализ попыток вмешательства в текущую электоральную кампанию ставит вопрос о необходимости разработки предложений по новым инструментам обеспечения избирательных прав граждан. Среди долгосрочных вызовов эксперты обратили внимание на экологическую проблематику, демографические проблемы, риски в социо-гуманитарной и культурной сферах (включая проблему размывания идентичностей и вызов «двойной лояльности»), технологические изменения.

    Особо были отмечены риски в гуманитарной сфере. Эксперты обратили внимание на необходимость системной работы по защите культурного и образовательного суверенитета. При этом в ходе дискуссии была отмечена тенденция на усиление глобального противостояния и качественное изменение характера взаимодействия участников международных отношений, которое ведет к росту рисков и неопределенности.

    Среди прогнозируемых рисков в том числе повышение вероятности крупных войн и иных форм агрессивного противостояния между крупными государствами.

    Между тем председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил: для достижения целей национального развития у государства должна быть собственная стратегия, которая прежде всего должна учитывать интересы граждан и вопросы безопасности.

    По его словам, адекватно работающая политическая система обеспечивает качество государственного управления, что «непосредственно влияет на достижение задач». Эксперт также особо отметил, что «патриотизм не должен быть номинальным». «Номинальный патриотизм – это одна из самых главных опасностей для настоящего патриотизма. Есть еще квасной патриотизм, футбольный патриотизм», – добавил Костин.

    30 января 2024, 13:06 • Новости дня
    Юрист назвал «ахиллесовую пяту» собранных в поддержку Надеждина подписей

    Юрист Ремесло: Качество подписей в поддержку Надеждина на выборах президента вызывает сомнения

    Юрист назвал «ахиллесовую пяту» собранных в поддержку Надеждина подписей
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Подписи за Бориса Надеждина от избирателей с региональной пропиской, собранные в Москве, являются недействительными, и ЦИК не сможет принять их. Данные релокантов, которые не зарегистрированы в консульстве России, также не могут быть поданы в избирательную комиссию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал юрист Илья Ремесло. Ранее Борис Надеждин объявил о намерении 31 января сдать в ЦИК подписи для участия в президентских выборах.

    «Главной «ахиллесовой пятой» Надеждина являются подписи избирателей с региональной подпиской, собранные в Москве. Согласно федеральному законодательству, их можно собирать только в тех субъектах, в которых люди постоянно проживают. Это откровенное нарушение, которое будет отмечено в ЦИК. Кроме того, нельзя исключать и высокую вероятность брака в самих бланках», – полагает юрист Илья Ремесло.

    «Отдельно следует поговорить и о подписях, собранных в других странах. Дело в том, что ставить их могут только те, кто постоянно проживает на территории иностранного государства, снят с учета в России и зарегистрирован в российском консульстве. Соответственно, данные некоторых релокантов также не могут быть приняты в ЦИК», – отмечает собеседник.

    «Я полагаю, что Надеждин собирал подписи за границей не столько для подачи их в ЦИК, сколько ради своего пиара. Тем более сам процесс сопровождался сомнительными хороводами, фотографиями и очередями. Таким образом он хотел привлечь к себе новую аудиторию. Однако если политик все-таки решит предоставить эти данные, например, под видом региональных избирателей, то комиссия увидит обман», – подчеркивает он.

    «Очереди на подписи, которые мы могли наблюдать, свидетельствуют о плохой организации и низком уровне профессионализма штаба Надеждина. С момента подачи в ЦИК документов в конце декабря политик, по сути, ничего не делал. У него было много времени на сбор данных, в том числе в период праздников, когда у людей было достаточно свободного времени», – считает Ремесло.

    Также юрист в своем Telegram-канале подробно описал, почему значительная часть подписей за Надеждина может быть не принята Центризбиркомом. Напомним, ранее Надеждин, который был выдвинут кандидатом на выборы президента страны от партии «Гражданская инициатива», заявил, что его штаб 31 января сдаст подписи для регистрации на предстоящих выборах президента России. Политик отметил, что собрал 200 тыс. подписей для выдвижения, сейчас отбираются лучшие 105 тыс. для сдачи в ЦИК.

    Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ Александр Асафов отнес Надеждина к периферии общей политической повестки, наряду с Сергеем Малинковичем, выдвинутым «Коммунистами России», отметив, что это кандидаты от микропартий, выступающих с узкой маргинальной повесткой, не касающейся большинства жителей России. Однако он сказал, что представитель «Гражданской инициативы» может попасть в бюллетень, если соберет подписи избирателей.

    Ранее ЦИК впервые применила нейросети для проверки подписей кандидатов. Сначала проверяются списки лиц, осуществляющих сбор данных. Эта процедура занимает от полутора до трех часов, после производится случайная выборка папок с подписями – это 60 тыс. подписей, и в работу вступают следующие этапы, продолжительность которых не менее 12–15 часов.

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    29 января 2024, 11:29 • Новости дня
    ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
    ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина. О решении комиссии объявила ее глава Элла Памфилова.

    «Принято единогласно», – передает ТАСС слова Памфиловой.

    Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства. Ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий – Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

    Памфилова сообщила также, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России подали 10 тыс. человек, еще 2,5 тыс. заявлений поступило для голосования по месту нахождения через «Мобильный избиратель». Она уточнила, что прием заявлений продолжится до 11 марта.

    Сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист России Владимир Машков сообщил, что планирует в ближайшее время лично передать ему удостоверение кандидата в президенты России. «В самое ближайшее время я это сделаю. Еще хотелось бы подчеркнуть, что наш кандидат идет как самовыдвиженец», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что у Путина была возможность баллотироваться от партий, но для него «принципиально важно видеть поддержку россиян» независимо от их политических предпочтений.

    Как сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина, только 0,15% подписей из 60 тыс., отобранных из общего их числа, собранного в поддержку самовыдвижения Путина, признаны недействительными при возможных 5% брака. Она уточнила, что недействительными признаны 91 подпись из 60 тыс. Имели место неточности в сведениях об избирателях, сказала Бударина, добавив, что недостоверных подписей не имеется.

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    29 января 2024, 11:25 • Новости дня
    Памфилова представила слоган выборов «Вместе мы сила – Голосуем за Россию!»
    Памфилова представила слоган выборов «Вместе мы сила – Голосуем за Россию!»
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Слоганом выборов президента станет «Вместе мы сила – Голосуем за Россию!», заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    По ее словам, слоган будет выглядеть так: «Вместе мы сила – Голосуем за Россию», передает ТАСС.

    Ранее ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента.

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    30 января 2024, 16:12 • Новости дня
    МИД прокомментировал отсутствие наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России

    МИД: Отсутствие ОБСЕ на выборах президента России не повлияет на наблюдение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) себя дискредитировало, поэтому его представителям «нечего делать» на предстоящих президентских выборах в России, заявили в российском МИД.

    В ведомстве отметили, что следить за ходом выборов президента России прибудут около тысячи международных наблюдателей из почти ста иностранных государств и различных международных организаций, поэтому отсутствие представителей ОБСЕ не скажется на наблюдении, передает ТАСС.

    «Отсутствие представителей БДИПЧ ОБСЕ никак не повлияет на качество международного наблюдения», – указали в МИД.

    Ранее ЦИК направил приглашения наблюдателям на выборы президента России в 95 стран.

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    30 января 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин подал декларацию о доходах как кандидат в президенты

    Tекст: Ольга Никитина

    Кандидат на пост президента России Владимир Путин в 2017–2022 годах заработал более 67,5 млн рублей, говорится в опубликованных ЦИК сведениях о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата.

    Среди источников доходов в декларации у Путина указаны зарплата, доход от вкладов в банках и ценных бумаг, военная пенсия и продажа имущества. В собственности кандидата есть одна квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м) в Санкт-Петербурге, три автомобиля – ГАЗ М21 1960 г. в., ГАЗ М21 1965 г. в., «Нива» 2009 г. в., а также автоприцеп «Скиф» 1987 г. в., передает ТАСС.

    Также он имеет десять счетов в банках на общую сумму 54 млн 416 тыс. 604,52 рубля. Кроме того, Путин указал в декларации 230 акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург». В графе «Обязательства имущественного характера» у него указаны квартира (153,7 кв. м, бессрочное пользование, распоряжение правительства Москвы) и машино-место (18 кв. м, бессрочное пользование, членство в гаражном кооперативе) в Санкт-Петербурге.

    Выборы президента России продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта.

    Путин 29 января был зарегистрирован ЦИК кандидатом в президенты. Публикация сведений о доходах и имуществе за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, является одним из требований к кандидатам в президенты России.

    Ранее во вторник лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин представил в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента. Сразу после этого он заявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента России и призвал объединиться вокруг кандидата на пост главы государства Владимира Путина.

    К настоящему моменту ЦИК России зарегистрировал четырех кандидатов в президенты. Помимо Путина (самовыдвиженец), это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).

    28 января подписи в свою поддержку в ЦИК России представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки.

    Как сообщили в ЦИК, 31 января свои подписи в комиссию представят самовыдвиженцы и блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, представители непарламентских партий Андрей Богданов («Российская партия свободы и справедливости») и Борис Надеждин («Гражданская инициатива»).

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    30 января 2024, 09:59 • Новости дня
    Россиян предупредили о последствиях участия в «альтернативных голосованиях»

    Депутат Пискарев: Спецслужбы Запада через «альтернативное голосование» собирают данные россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные спецслужбы в преддверии выборов президента России предпринимают попытки незаконного сбора персональных данных россиян, в том числе используя проекты по организации «альтернативного электронного голосования», сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев.

    Пискарев, возглавляющий комиссию нижней палаты российского парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что персональные данные россиян собираются в том числе с помощью ресурсов экстремистских и нежелательных в России иностранных неправительственных организаций, а также возможностей некоторых иностранных агентов и релокантов. Например, они запустили информационные кампании и проекты по организации так называемого альтернативного электронного голосования на выборах 2024 года, указал депутат, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

    Граждан, как пояснил Пискарев, убеждают скачивать специальные якобы неотслеживаемые приложения для «голосования» и участия в опросах. Также собираются пожертвования от граждан. Авторы просят указать ФИО, паспортные данные, адреса электронной почты и местоположения, навязчиво гарантируя сохранность персональных данных, сообщил председатель комиссии Госдумы.

    Он подчеркнул, что целью таких действий становится не только грубое вмешательства в выборы в России, но и «склонение граждан к конфиденциальному сотрудничеству (предательству) со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями».

    Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России передала Генпрокуратуре и Минюсту данные об иностранном вмешательстве в избирательный процесс.

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    29 января 2024, 11:55 • Новости дня
    Губерниев, Чичерина и Гармаш вошли во вторую часть списка доверенных лиц Путина

    ЦИК: Губерниев, Чичерина и Гармаш вошли во вторую часть списка доверенных лиц Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Телеведущий Дмитрий Губерниев, рок-певица Юлия Чичерина, певица Надежда Бабкина и актер Сергей Гармаш вошли во вторую часть списка доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах президента, следует из постановления ЦИК России.

    «Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Владимировича Путина в количестве 198 человек (список прилагается)», – передает ТАСС текст постановления.

    Как стало известно в понедельник, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина.

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    29 января 2024, 13:59 • Новости дня
    ЦИК: Начат прием заявлений о включении в список «Мобильный избиратель»

    ЦИК: Начался прием заявлений о включении в список «Мобильный избиратель» и участие в ДЭГ

    Tекст: Ольга Никитина

    Начался прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения («Мобильный избиратель»), а жители 28 регионов могут подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), сообщили в Центральной избирательной комиссии России.

    Заявления принимаются до 11 марта, сообщается в Telegram-канале ЦИК.

    Отмечается, что в Москве ДЭГ организован на портале mos.ru и не требует предварительной регистрации.

    Выборы президента России пройдут 15–17 марта.

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    29 января 2024, 16:14 • Новости дня
    Политолог: Путин выбрал более сложный путь для выдвижения кандидатом в президенты

    Политолог Потуремский: Решение Путина идти самовыдвиженцем – позиция ответственного политика

    Политолог: Путин выбрал более сложный путь для выдвижения кандидатом в президенты
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Решив пойти на выборы президента России самовыдвиженцем, Владимир Путин показал, что для него важно мнение граждан на каждом этапе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Виктор Потуремский. Ранее ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты.

    «Для выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России было собрано огромное количество подписей. Значительно больше, чем необходимо для регистрации и чем во время предыдущей избирательной кампании 2018 года», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Эти показатели подтверждают – Владимир Путин является объединяющей фигурой и опорой для абсолютного большинства граждан страны. То есть для него не составило трудностей получить такое значительное число подписей для выдвижения», – отметил собеседник.

    Политолог подчеркнул, что идти на выборы самовыдвиженцем сложнее, чем быть кандидатом от партии, но Владимир Путин тем не менее выбрал именно этот путь: «Это позиция ответственного политика, которому важно мнение граждан и их поддержка на каждом этапе избирательного процесса».

    «Сбор подписей подтвердил легитимность предстоящих выборов. Было продемонстрировано, что все необходимые процедуры проходят в рамках действующего законодательства. Кроме того, мы наблюдаем высокое внимание общества к идущей предвыборной кампании», – резюмировал Потуремский.

    Ранее Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина. О решении комиссии объявила ее глава Элла Памфилова. Ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий – Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

    Сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист России Владимир Машков сообщил, что планирует в ближайшее время лично передать ему удостоверение кандидата в президенты России. «В самое ближайшее время я это сделаю», – отметил он.

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    30 января 2024, 14:33 • Новости дня
    Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин заявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента России и призвал объединиться вокруг кандидата на пост главы государства Владимира Путина.

    «В соответствии со ст. 44 ФЗ РФ о выборах президента России я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента России», – приводит его слова ТАСС.

    «В трудный для Родины час не время дробить силы народа. Всем народно-патриотическим организациям России, всем национально ориентированным гражданам России надо объединиться вокруг кандидатуры Владимира Владимировича Путина, который является сегодня общенародным лидером», – добавил Бабурин.

    Ранее во вторник лидер партии «Российский общенародный союз» представил в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента.

    Для регистрации на выборах главы государства представителям непарламентских партий требуется собрать не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте России. Представители партии принесли в ЦИК 19 картонных коробок с подписными листами.

    К настоящему моменту ЦИК России зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

    28 января подписи в свою поддержку в ЦИК России представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки.

    Как сообщили в ЦИК, 31 января свои подписи в комиссию представят самовыдвиженцы и блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, представители непарламентских партий Андрей Богданов («Российская партия свободы и справедливости») и Борис Надеждин («Гражданская инициатива»).

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    29 января 2024, 14:21 • Новости дня
    В Кремле заявили, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

    Представитель Кремля Песков: Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент не будет принимать участие в дебатах, передает ТАСС.

    Вопрос о получении Путиным удостоверения кандидата в президенты Песков переадресовал в штаб.

    Ранее ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента.

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    29 января 2024, 19:41 • Новости дня
    Стартовал прием заявлений для участия в ДЭГ на выборах президента России

    Инструкция для регистрации на онлайн-голосовании на выборах президента России – 2024

    В понедельник стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Прием заявлений продлится до 11 марта, сообщили в ЦИК РФ. Также в Центризбиркоме разъяснили, как избиратель сможет проголосовать в любой точке страны вне зависимости от места регистрации.

    Заявление ДЭГ подается в электронном виде с использованием ЕПГУ (Единого портала государственных услуг) с 00.00 по московскому времени 29 января 2024 года и до 24.00 по московскому времени 11 марта 2024 года, сообщает Telegram-канал ЦИК. В дни выборов избиратель должен зайти на портал дистанционного электронного голосования ЦИК России, авторизоваться через Госуслуги и проголосовать дистанционно. Это касается жителей 28 регионов, где голосование будет проводиться на федеральном портале ДЭГ. 

    Избиратель может отозвать заявление ДЭГ через Госуслуги тоже не позднее 24.00 по московскому времени 11 марта 2024 года и подать новое заявление для дистанционного голосования после отзыва, если не истек срок подачи. Избиратель, подавший заявление ДЭГ и не отозвавший его до 11 марта, будет исключен из списка избирателей на участке по месту жительства и не сможет получить бумажный бюллетень.

    В Москве этого делать не нужно, в столице применяется ДЭГ на сайте mos.ru. Для участия в онлайн-голосовании москвичам достаточно полной учетной записи на этом портале. Столичный электронный список учитывает всех избирателей вне зависимости от избранного ими способа голосования. С его помощью члены участковых комиссий непосредственно перед выдачей бюллетеня могут удостовериться, что избиратель не проголосовал иными способами, в том числе электронно.

    Механизм «Мобильный избиратель» дает возможность избирателю проголосовать на выборах президента Российской Федерации в любой точке страны вне зависимости от места регистрации. Для этого нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения: c 29 января по 11 марта 2024 года – через портал Госуслуг либо в территориальной избирательной комиссии (ТИК) или МФЦ; c 6 по 11 марта 2024 года – в участковой избирательной комиссии (УИК).

    По состоянию на утро 29 января уже поступило 12,5 тыс. заявлений, из них 10 тыс. на дистанционное электронное голосование на выборах президента России, 2,5 тыс. – на голосование по месту нахождения, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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    30 января 2024, 17:41 • Новости дня
    В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 3,5 млн подписей

    Турчак: В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 3,5 млн подписей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В поддержку самовыдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства собрано более 3,5 млн подписей избирателей, сообщил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании президиума генсовета партии.

    В сборе подписей участвовали более 25 тыс. сборщиков, передает ТАСС. «Хочу отметить, что именно «Единая Россия» внесла основной вклад в достижение этого результата, нашими однопартийцами было собрано без малого 2 млн 100 тыс. подписей, это больше половины от общего числа», – отметил Турчак.

    Лидерами среди регионов по сбору подписей стали Кемеровская область (более 74 тыс. подписей), Чувашия (64 тыс.) и Башкирия (58,5 тыс.). Турчак поблагодарил коллег из этих регионов за высокий результат.

    К настоящему моменту ЦИК России зарегистрировал четырех кандидатов в президенты. Помимо Путина (самовыдвиженец), это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).

    28 января подписи в свою поддержку в ЦИК России представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки.

    Как сообщили в ЦИК, 31 января свои подписи в комиссию представят самовыдвиженцы и блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, представители непарламентских партий Андрей Богданов («Российская партия свободы и справедливости») и Борис Надеждин («Гражданская инициатива»).

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    30 января 2024, 12:47 • Новости дня
    Песков: В графике Путина не так много времени на предвыборные мероприятия

    Песков: В рабочем графике Путина не так много времени на предвыборные мероприятия

    Tекст: Ольга Никитина

    Предвыборная кампания Владимира Путин будет мало чем отличаться от его рабочих трудовых будней, сообщил главы государства Дмитрий Песков.

    «Дело в том, что график президента, конечно, чрезвычайно важен – это приоритет, поэтому в графике не так много остается времени на предвыборные мероприятия», – приводит его слова ТАСС.

    При этом Песков переадресовал вопрос о том, какой будет предвыборная кампания Путина, в избирательный штаб кандидата.

    Накануне Песков сообщил, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах.

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    31 января 2024, 12:21 • Новости дня
    Богданов заявил о выходе из президентской гонки

    ЦИК: Богданов заявил о выходе из президентской гонки

    Tекст: Ольга Никитина

    Выдвиженец на выборах президента от «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов подал в ЦИК заявление о выходе из предвыборной гонки, сообщил на заседании Центризбиркома зампредседателя комиссии Николай Булаев.

    «Принимали документы у Андрея Владимировича Богданова, он написал заявление о сложении, так сказать, полномочий кандидата в президенты и выходе из президентской кампании», – приводит его слова ТАСС.

    В связи с этим ЦИК оперативно подготовил проект соответствующего постановления, оно было принято комиссией единогласно.

    Как сказала член Центризбиркома Людмила Маркина, Богданов подал заявление о снятии кандидатуры после того, как сдал необходимые документы для своей регистрации. По закону сделать это можно в любой момент, но не позднее чем за пять дней до начала голосования. Заявление о снятии кандидатуры не подлежит отзыву.

    Таким образом, уже трое претендентов отказались от участия в гонке. Ранее об этом объявили лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова.

    К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

    28 января подписи в свою поддержку в ЦИК представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки. В среду подписи в свою поддержку сдал выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин. Также это сделать планируют самовыдвиженцы, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев.

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