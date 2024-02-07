ИТ-эксперт: В преддверии выборов россиянам надо научиться отличать фейки от правды

Ашманов рассказал, как избирателям защитить себя от фейков в преддверии выборов президента России

Tекст: Олег Исайченко

«В последнее время, особенно после активного распространения технологий искусственного интеллекта, у злоумышленников появилась возможность делать более качественные фейки. Эта проблема становится более актуальной на фоне предстоящих президентских выборов в России», – отметил Игорь Ашманов, президент «Крибрум», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член правления РОЦИТ.

Он прогнозирует многократное увеличение фейков за счет того, что технология их создания стала максимально простой – все исполняет ИИ. Собеседник напомнил, что подобные случаи уже были зафиксированы в некоторых странах. В частности, дипфейки политических деятелей выступали с заявлениями, что оказало негативное влияние на репутацию реальных политиков. «Избирательная кампания в России в этом плане не станет исключением. К сожалению, пока не удалось разработать программу, которая могла бы автоматически распознавать текст, написанный «бредогенератором», или отличать видео, которое собрано с помощью технологий ИИ. С этой проблемой пока приходится бороться иными средствами. Безусловно, необходимо подготовить избирателей к возможному потоку фейков», – указал Ашманов.

«Во-первых, специалистам и модератором соцсетей следует мониторить и просто прекращать распространение вредоносного контента. Некоторые фейки имеют вирусный эффект, но их можно «сбить на взлете», если быстро опубликовать опровержение и разбор. На мой взгляд, этим могут заняться блогеры», – считает он.

«Во-вторых, людям не следует смотреть видео и картинки, а также читать тексты на сомнительных ресурсах. Пользователей Сети необходимо просвещать и мотивировать их соблюдать правила цифровой гигиены», – продолжил специалист. «Важно понять принцип построения фейков, научиться распознавать приемы и манипуляции злоумышленников. Правительство могло бы разработать такой курс», – акцентировал собеседник.

Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал одобрить закон о возможной конфискации имущества за распространение ложной информации о ВС РФ и за публичные призывы к направленной против безопасности страны деятельности.

По словам Никиты Данюка, члена комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, в сложившихся обстоятельствах гражданам крайне важно осознавать опасности, исходящие из интернета. Он отметил, что некоторые VPN-сервисы исполняют роль инструмента в информационной войне США против России.

Через данные приложения пользователи могут получать доступ к зарубежным сайтам, транслирующим негативную информацию о руководстве РФ и ее внешней политике. В связи с этим, в настоящее время правительство уделяет большое внимание ограничению работы ряда программного обеспечения. Кроме того, важным аспектом деятельности профильных ведомств является и защита персональных данных россиян в интернете.

Напомним, в ноябре глава ЦИК Элла Памфилова предупреждала, что в преддверии президентских выборов участились случаи дискредитации кандидатов путем использования фейков. По ее словам, информационные вбросы ставят своей целью сорвать демократическую процедуры. Об этом сообщало агентство ТАСС.

Она подчеркивала, что к этой деятельности зачастую причастны граждане, покинувшие Россию и «отрабатывающие свои жалкие копейки» путем «обливания грязью» родной страны. При этом Памфилова заметила, что избирательная система РФ сумела выдержать аналогичное давление еще во время голосования по поправкам в Конституцию в 2020 году.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).