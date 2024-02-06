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    Финны почувствовали на себе разрушение связей с Россией
    Сунак заявил о готовности отразить «нападение» России
    Шойгу удивил китайцев обращением «уважаемый товарищ»
    Шольц оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине
    В портах Ленобласти введен режим повышенной готовности
    Военкоры описали детали продвижения российских войск у Авдеевки
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    В ЕС забеспокоились из-за зеркального ответа России на изъятие активов
    МИД допустил выход России из Арктического совета
    Мнения
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории

    До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря

    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    9 комментариев
    6 февраля 2024, 12:38 • Новости дня

    Комитет Совфеда рекомендовал принять закон о лишении имущества за фейки о ВС России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал одобрить закон о возможной конфискации имущества за фейки о ВС России и за публичные призывы к направленной против безопасности государства деятельности.

    Поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предложения составили депутаты Госдумы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, передает ТАСС.

    Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал и рекомендовал одобрить этот проект.

    Документ расширяет список преступлений, за которые может применяться изъятие имущества. В него добавлены публичное распространение заведомо ложной информации о ВС России и исполнении российскими госорганами своих полномочий, публичные призывы к деятельности против безопасности государства.

    Отмечается, что речь идет о совершении таких преступлений из корыстных побуждений.

    Ст. 104.1 УК России («Конфискация имущества») расширяют примечанием, по которому под деятельностью, направленной против безопасности страны, понимается совершение хотя бы одного из преступлений, связанных со статьями о наемничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, получении или даче взятки, бандитизме и др.

    Ч. 2 ст. 280.4 УК России планируется расширить составами – совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

    5 февраля 2024, 20:15 • Новости дня
    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма

    Задержанный пособник СБУ признался в подготовке подрыва кортежа одного из руководителей Крыма

    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ показала кадры задержания и допроса подозреваемых в организации теракта против одного из руководителей Республики Крым. Один из пособников СБУ признался, что привез бомбу в Крым из Запорожья.

    Задержанный пособник СБУ признался, что готовилось нападение на кортеж одного из руководителей Крыма, следует из опубликованного ФСБ видео.

    По словам мужчины, он родом из Запорожья. Сотрудники СБУ сказали ему завезти мину американского или немецкого производства в Мелитополь. Бомбу он провез через границу в газовом баллоне, после чего мужчина нашел гараж, где и оставил свой груз.

    «Мина сейчас находится в этом гараже с пультом дистанционного управления. Предназначалась она для нападения на кортеж», – рассказал задержанный.

    Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма. У задержанных изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия. Его изготовили из «доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии», оно имеет заряд бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг.

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    6 февраля 2024, 02:21 • Новости дня
    Шойгу удивил Китай обращением «уважаемый товарищ» в разговоре с Дун Цзюнем

    Шойгу удивил Китай использованием в обращении к министру Дун Цзюню слов «уважаемый товарищ»

    Шойгу удивил Китай обращением «уважаемый товарищ» в разговоре с Дун Цзюнем
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Китайскую сторону удивило то, что министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с главой минобороны Китая Дун Цзюнем использовал обращение «уважаемый товарищ», сообщают китайские СМИ.

    Сообщается, что «Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой «уважаемый товарищ», а затем поприветствовал его на китайском языке», передает РИА «Новости» со ссылкой на 163.com.

    В Пекине были сильно удивлены фразой Шойгу, поскольку знали, что она используется в России не так широко, как в Советском Союзе, пишет «Комсомольская правда».

    Также 163.com отмечает, что Шойгу производит впечатление немногословного человека, но оказался хорошим дипломатом. Шойгу указал, что Дун Цзюнь учился в Военной академии Генштаба в Москве, и этот опыт поможет расширению сотрудничества между Россией и Китаем. Отмечается, что «Шойгу с энтузиазмом отнесся к назначению Дуна на пост министра обороны Китая», а «напоминание об учебе в России позволило сократить дистанцию между двумя сторонами во время общения».

    Напомним, Шойгу заявил о лучшем периоде отношений между Россией и Китаем за всю историю. Министр обороны Китая отметил поддержку России по тайваньскому вопросу.

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    5 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ доставили в республику ЗРК Patriot
    Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ доставили в республику ЗРК Patriot
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные доставили на подконтрольную им территорию Донецкой народной республики зенитно-ракетный комплекс Patriot, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    На оккупированную ВСУ часть территории ДНР прибыли несколько расчетов Patriot, сказал Кимаковский со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    Переброска может быть связана с потенциальными провокациями, предположил он.

    До этого представитель силовых структур заявил, что у ВСУ могут быть пять батарей Patriot.

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    5 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Военкоры описали детали продвижения российских войск у Авдеевки

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины и зашли в Авдеевку, приближаясь к украинской «дороге жизни», сообщили военкоры.

    Как сообщили «Военкоры русской весны» в Telegram, российская наступательная операция началась несколько дней назад. В результате войска России «частично обошли укрепления ВСУ, а частично проломили» украинскую оборону в районе Авдеевского карьера. Российские силы «ворвались в город с северо-востока».

    Сообщается, что российские военные «смогли закрепиться в застройке и еще продвинуться вперед», а севернее Авдеевки и в северной части города – «вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки, в южной части СТ «Ивушка», вдоль двух лесополос южнее Веселого и заняли оставшуюся часть садового товарищества «Радуга».

    Военкоры указывают, что «украинские военные пропагандисты вопят» о том, что для вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация, и, как заявил один из киевских военных аналитиков, «до основной логистической артерии украинских войск остаются сотни метров». Также указывается, что генштаб ВСУ сообщил о 38 российских атаках за день: 24 – у Новобахмутовки и Авдеевки, 14 – у Первомайского и Невельского.

    Напомним, СМИ также сообщали, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но президент Украины Владимир Зеленский не поддержал такое решение.

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    5 февраля 2024, 18:37 • Новости дня
    Депутат Рады: Залужный согласился стать послом в Великобритании

    Депутат Рады Шевченко: Залужный согласился на должность посла в Великобритании

    Депутат Рады: Залужный согласился стать послом в Великобритании
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласился стать послом Украины в Великобритании, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

    Шевченко утверждает, что отставка Залужного состоится в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

    СМИ сообщали, что Пентагон давит на президента Украины, чтобы Залужный был отправлен в отставку.

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    6 февраля 2024, 10:05 • Новости дня
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска покинули крупный укрепрайон под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России под Донецком удалось вытеснить ВСУ из крупного укрепрайона, который противник покинул из-за больших потерь и крайне усложненных условий подвоза обеспечения, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский рассказал, что ВСУ доставили на подконтрольную им территорию Донецкой народной республики зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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    5 февраля 2024, 21:46 • Новости дня
    Американские сенаторы заговорили об исчезновении Украины

    Сенатор Шумер: Украина может исчезнуть, если не получит помощь от США

    Американские сенаторы заговорили об исчезновении Украины
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина может исчезнуть c карты мира, если американские конгрессмены-республиканцы не поддержат законопроект Сената США по оказанию ей поддержки, считает лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

    Как указал Шумер в эфире MSNBC, большинство республиканцев, в том числе и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, до смерти боятся Дональда Трампа, который утверждает, что необходимо подождать, пока он встанет на пост президента, на что потребуется не меньше года. Лидер демократов подчеркнул, что за это время Украина может исчезнуть, пишут «Известия».

    По его словам, сенаторам необходимо «заглушить политический шум» от Трампа и его сторонников. Шумер также задался вопросом, смогут ли сенаторы заглушить этот политический шум и поступить правильно для Америки, отметив, что это очень важно. «История сейчас смотрит свысока на каждого из нас», – уточнил он.

    Шумер заявил также, что за время ожидания прихода к власти Трампа ситуация на границе с Мексикой может значительно ухудшиться. Он пояснил, что демократы четко рассказали республиканцам обо всех требованиях, и теперь ожидают действий от Сената.

    Согласно предложенному Сенатом США в понедельник законопроекту, на охрану границ, помощь Украине и Израилю необходимо выделить 118,28 млрд долларов, причем более половины (60,06 млрд долларов) – это помощь киевскому режиму. На охрану границ предлагается направить 20,2 млрд долларов – втрое меньше. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон резко раскритиковал внесенный Сенатом законопроект, отметив, что он хуже, чем ожидалось, поэтому инициатива обречена на провал.

    Ранее партийное руководство Республиканской партии в Палате представителей США выступило против законопроекта Сената о помощи Украине и охране американской границы, поскольку считают его «провальным».

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    5 февраля 2024, 16:57 • Новости дня
    Мизулина назвала дату начала блокировки VPN-сервисов

    Екатерина Мизулина подтвердила возможную блокировку сервисов VPN в марте

    Мизулина назвала дату начала блокировки VPN-сервисов
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина подтвердила информацию о том, что в России с 1 марта 2024 года планируется заблокировать VPN-сервисы.

    «Да, скорее всего, это именно так. Прокси-анонимайзеры, VPN-сервисы невозможно заблокировать полностью. Каждый из нас может создать свой прокси дома. В этом нет ничего сложного для человека со знаниями», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, передает «Комсомольская правда».

    При этом Мизулина ответила, что на 100% ограничить такие сервисы нельзя. Речь идет только о блокировке крупных сервисов, которые предоставляют услуги большому количеству пользователей.

    По словам главы Лиги безопасного Интернета, приложения VPN в фоновом режиме могут получать информацию с устройства и влияют на скорость разряда аккумулятора смартфона. Персональной информацией, полученной с помощью VPN-сервисов, могут воспользоваться мошенники. В связи с этим государство приняло решение блокировать такие сервисы.

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    5 февраля 2024, 17:20 • Новости дня
    В парламенте Венгрии сорвано голосование по приему Швеции в НАТО

    В парламенте Венгрии голосование по вопросу приема Швеции в НАТО не состоялось из-за отказа участвовать партии Орбана

    В парламенте Венгрии сорвано голосование по приему Швеции в НАТО
    @ IMAGO/Szilard Voros/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Голосование на внеочередном заседании парламента Венгрии по вопросу о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО не состоялось из-за отсутствия кворума, заявил вице-спикер парламента Шандор Лежак.

    На внеочередное заседание не явились представители правящей партии «Венгерский гражданский союз», которую возглавляет Виктор Орбан, они располагают большинством мандатов. На заседание пришла только оппозиция, в зале присутствовал лишь 51 депутат из 199, передает ТАСС.

    Ранее председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин заявил, что премьер-министр Виктор Орбан является самым ненадежным членом НАТО.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что правительство Венгрии не будет предлагать парламенту провести внеочередное заседание для ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО.

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    5 февраля 2024, 13:59 • Новости дня
    Садальский объяснил отъезд Пугачевой из России

    Актер Стас Садальский заявил, что Алла Пугачева уехала из России из-за мужа

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева уехала из России ради своего мужа Максима Галкина (включен Минюстом России в список иноагентов), а не из-за счетов за рубежом, заявил заслуженный артист РСФСР Стас Садальский.

    Артист считает, что Пугачева стала «рабой любви» и уехала в Израиль, как «жена декабриста».

    «Мне ее жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла поперек себя. Есть такая русская пословица: любовь зла, полюбишь и козла», – цитирует «Аргументы и факты» Садальского.

    По его словам, вряд ли певица принимала решение уехать из России из-за якобы имеющихся там зарубежных счетов. Мужа Пугачевой Садальский назвал «очень глупым человеком», который привел Пугачеву к нынешней катастрофе, когда она бросила все, «вынуждена скитаться».

    Ранее Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина (включен Минюстом России в список иноагентов) по статье о фейках против российской армии.

    Напомним, Пугачева приезжала в Россию в ноябре. По данным одного из столичных продюсеров, певица могла приехать в Россию для продажи имущества.

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    5 февраля 2024, 13:23 • Новости дня
    Рогов разоблачил «визит Зеленского в Работино»

    Рогов назвал постановкой визит Зеленского в Работино

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Визит украинского президента Владимира Зеленского на линию фронта в селе Работино в Запорожской области – это постановка, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Зеленский не приезжал на передовую в Работино, «все это постановка», сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

    По его словам, политик был в оккупированном украинскими военными городе Запорожье, но это «и совсем не рядом с Работино».

    Фотографии и видео из подвала лишь подтверждают, что это «смонтированная пропагандистская картинка» для украинцев.

    Зеленский на фото стоит в чистых сапогах, на нем нет бронежилета и каски, но в сообщениях утверждается, что делегация ездила в Работино. По словам Рогова, в поселок «даже хорошо обученным военным зайти тяжело», он находится в «серой зоне».

    «При любом скоплении живой силы и техники следуют незамедлительные ракетно-артиллерийские удары», – напомнил глава движения.

    В последние дни в Работино фиксировались постоянные бои и артиллерийские удары, также работали дроны. Никто не подключал «режим тишины» в ходе якобы визита Зеленского, и удары отрабатывались «по интенсивности не ниже, если не выше, чем раньше».

    Киевский режим пытался такими постановочными кадрами показать, что Зеленский «все контролирует» и что он куда «смелее, решительнее и бесстрашнее главкома ВСУ Валерия Залужного».

    По словам Рогова, эта постановка – один из этапов по подготовке к увольнению Залужного.

    Ранее офис Зеленского заявил, что президент Украины в воскресенье совершил поездку в Работино, он якобы побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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    5 февраля 2024, 15:07 • Новости дня
    Греция увидела риски в передаче Украине ЗРК С-300
    Греция увидела риски в передаче Украине ЗРК С-300
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Афины не намерены передавать Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и не собираются рисковать из-за этого обороной своей страны, заявил официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

    Представителю кабмина задали вопрос о существовании намерений у правительства передать С-300 на Украину. Маринакис заявил, что должен быть предел в отношении ложных новостей, намерения передать С-300 на Украину не существует ни в коем случае, как и желания правительства рисковать защитой страны в рамках ее оборонной политики, передает ТАСС.

    Ранее правительство Греции одобрило отправку Украине устаревших систем вооружения.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Греции передать или продать Украине вооружение в обмен на предоставление Афинам помощи в размере 200 млн долларов. В этот же день Госдеп одобрил продажу Греции современных истребителей F-35 на 8,6 млрд долларов.

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    5 февраля 2024, 17:36 • Новости дня
    Украину не испугали риски использования списанных Канадой нестабильных ракет
    Украину не испугали риски использования списанных Канадой нестабильных ракет
    @ Marcelloo/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украину не беспокоят возможные риски при использовании списанных авиационных неуправляемых ракет класса «воздух – земля» CRV7, переданных Канадой, сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов.

    Буданов в интервью канадской телевизионной сети Global News отметил, что передача Украине списанных CRV7 якобы поможет украинской армии противостоять ВС РФ. По данным Global News, на складе боеприпасов канадских вооруженных сил недалеко от города Саскатуна хранится более 83 тыс. этих ракет, пишут «Известия».

    Канадские чиновники в свою очередь предупредили, что не использующиеся уже несколько десятилетий CRV7 могут быть нестабильными, а значит, опасными для использования и транспортировки.

    Ранее канадские СМИ со ссылкой на представителя Минобороны страны сообщили, что Канада может передать Украине CRV7, которые были разработаны в 1980-е годы и сняты с вооружения в начале 2000-х.

    В декабре парламент Болгарии ратифицировал соглашение между МВД страны и Минобороны Украины о безвозмездной передаче ста списанных бронетранспортеров.

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    5 февраля 2024, 13:14 • Новости дня
    Сальдо: Пленный наемник из Польши решил примкнуть к ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что взятый в плен польский наемник решил присоединиться к России, чтобы освободить Украину от нацизма.

    Сальдо напомнил, что поляк осознал «на собственной шкуре подлость украинских нацистов», когда они бросили его раненым в бою в Крынках, передает RT.

    Он добавил, что пленный поляк решил вместе с ВС России освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма.

    Губернатор добавил, что польский наемник призвал всех жителей Польши выступить против политики действующих властей, которые закрывают глава на преступления бандеровцев и их последователей.

    Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в ходе тяжелых боев в районе Соледара взяли в плен нескольких польских наемников и военнослужащих украинской армии.

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    6 февраля 2024, 10:56 • Новости дня
    В ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Страны ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Tекст: Александра Юдина

    В странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно данным европейских чиновников, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на российской территории, передает ТАСС.

    Издание также указывает на то, что другим негативным результатом такого решения может стать потеря привлекательности ЕС как площадки для инвестиций.

    По словам анонимного европейского дипломата, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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