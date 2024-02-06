Комитет Совфеда рекомендовал принять закон о лишении имущества за фейки о ВС России

Tекст: Алексей Дегтярев

Поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предложения составили депутаты Госдумы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, передает ТАСС.

Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал и рекомендовал одобрить этот проект.

Документ расширяет список преступлений, за которые может применяться изъятие имущества. В него добавлены публичное распространение заведомо ложной информации о ВС России и исполнении российскими госорганами своих полномочий, публичные призывы к деятельности против безопасности государства.

Отмечается, что речь идет о совершении таких преступлений из корыстных побуждений.

Ст. 104.1 УК России («Конфискация имущества») расширяют примечанием, по которому под деятельностью, направленной против безопасности страны, понимается совершение хотя бы одного из преступлений, связанных со статьями о наемничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, получении или даче взятки, бандитизме и др.

Ч. 2 ст. 280.4 УК России планируется расширить составами – совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.