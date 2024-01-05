Эксперты рассказали, кто на самом деле стоит за бесплатными VPN-сервисами

«Информационная война – многогранная деятельность, для успеха которой необходимо обеспечить целевой аудитории доступ к пропагандистским ресурсам. Именно для этого США открыто финансирует некоторые VPN-сервисы. Таким образом они вместе с мошенниками метко попали в новую потребность, которая возникла у россиян после признания соцсетей компании Meta* (признана в России экстремистской) экстремистскими», – подчеркнул член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

Эксперт пояснил, что слово «война» тут выбрано не случайно. «VPN-сервисы являются оружием, которое на ней активно используется, и в Америке прекрасно понимают его опасность в случае, если их собственные граждане будут читать «неправильную» точку зрения или заходить на «неположенные» ресурсы, где политика Штатов не превозносится и не является истинной в последней инстанции», – отметил Данюк.

В свою очередь член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что распространение фейков было необходимо США.

«Зарубежные соцсети и ресурсы с первых дней информационной войны против РФ стали ее главными инструментами – именно там распространялись фейки и противоправная информация, целью которой была дестабилизация ситуации в стране. В первую очередь, это необходимо было США, чтобы распространять якобы «правильную» точку зрения на события в мире. Однако реакция наших надзорных ведомств была крайне оперативной: основные площадки заблокировали в первые же месяцы, за остальными ведется пристальный контроль», – объяснил эксперт.

Теперь, пояснил Немкин, страны Запада активно способствуют распространению VPN-сервисов в России и других странах, которые борются с американской пропагандой.

«Более того, ряд таких сервисов даже получают усиленную государственную поддержку от тех же США. Обратите внимание – если бесплатный VPN-сервис предлагает свои услуги, не запрашивая при этом никаких разрешений при установке и не показывая рекламу, наверняка за ним стоит тот, кто его финансирует. И вряд ли взаимодействие с таким сервисом будет действительно безопасным для ваших данных, за которыми зарубежные спецслужбы сегодня действительно ведут настоящую охоту», – сказал эксперт.

«Если у вас возникает вопрос – зачем им нужны такие данные, то ответ тут простой. Чем больше информации о гражданах сосредоточено в руках спецслужб недружественно настроенных по отношению к России государств, тем более изощренной и целенаправленной может быть деятельность по дестабилизации ситуации в стране. И тем более прицельными и эффективными могут быть те же пакеты санкций, которыми Запад уже буквально «засыпал» Россию», – заявил Немкин.

При этом в США с использованием VPN-сервисов борются не менее ожесточенно, потому что понимают их опасность, отметил он.

«Там даже был разработан законопроект, который в случае принятия может повлечь уголовное наказание для тех, кто при помощи VPN решит получить доступ к заблокированным ресурсам. Выводы напрашиваются однозначные», – заключил эксперт.