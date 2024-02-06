  • Новость часаКарлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
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    Армия России планомерно затягивает «Авдеевскую удавку»
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
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    6 февраля 2024, 21:44 • Новости дня

    Эксперт: У Роскомнадзора нет цели блокировать все существующие VPN-сервисы

    Член ОП Никита Данюк назвал самые опасные для россиян киберугрозы

    Эксперт: У Роскомнадзора нет цели блокировать все существующие VPN-сервисы
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Важно, чтобы жителям России можно было жаловаться на деструктивный контент в сети, на фейки, на травлю в сетях, сообщать соответствующим службам о противоправных действиях. Нужно и дальше совершенствовать законодательство, чтобы лучше защищать безопасность граждан в интернете, сказал газете ВЗГЛЯД общественник Никита Данюк. Он также пояснил, какие VPN-сервисы в России ждет наказание. Во вторник в мире отмечается День безопасного интернета.

    «Мы знаем, что в информационном пространстве появляется существует количество угроз – кибербуллинг, фишинг и так далее. Мы видим, что мошенники постоянно держат руку на пульсе и придумывают все новые и новые схемы обмана. И, конечно, чтобы не стать их жертвами, нужно повышать уровень цифровой грамотности, не забывая о правилах кибербезопасности», – пояснил Никита Данюк, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

    «Ознакомиться с азами кибербезопасности можно на сайтах профильных организаций. Например, в случае кибербуллинга можно обратиться по горячей линии в Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), сообщить об опасном контенте, получить оперативную помощь. Можно обратиться в «Лигу безопасного интернета». Есть еще центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог», который активно мониторит новости ИТ-сферы и представляет проекты по развенчанию фейков, и так далее», – рассказал он.

    «При этом количество кибер-преступлений в нашей стране растет. Государство предпринимает все возможные меры для защиты граждан, но понятно, что стопроцентно справиться с угрозами вряд ли получится. В последние несколько лет власти оперативно реагируют на нарушения цифровых прав граждан, законодательная база постоянно обновляется, отвечая вызовам времени. Но нам нужно еще больше нормативных правовых актов, которые регулируют эту сферу», – подчеркнул собеседник.

    «Важно, чтобы жителям России можно было жаловаться на деструктивный контент, на фейки, на травлю в сетях, сообщать соответствующим службам о противоправных действиях. У нас есть закон о персональных данных, и очень важно не останавливаться на достигнутом, нужно совершенствовать законодательство», – отметил спикер.

    «Также в законодательном процессе важно слышать голос крупных общественных организаций, которые как раз помогают в борьбе с киберпреступниками, а также имеют прямой диалог с аудиторией и, собственно, являются связующим звеном между обществом и государством», – добавил аналитик.

    «Отдельно скажу про VPN-сервисы. Мы знаем, что Роскомнадзор следит за VPN и всегда предупреждает потенциальных пользователей VPN о последствиях их использования. Мы видим, что сам регулятор готов к диалогу с компаниями, но важно, чтобы эти компании соблюдали законодательство и не уходили от ответственности. Если же они нарушают законодательство, им следует понимать, что их ждет наказание», – пояснил эксперт.

    «У Роскомнадзора в этом смысле очень правильная политика – у регулятора нет цели блокировать все существующие VPN-сервисы. Задача заключается в том, чтобы именно те, кто систематически нарушает закон и не реагирует на предупреждения, перестали функционировать на территории нашей страны. И такой подход мне кажется наиболее правильным и выдержанным», – резюмировал Данюк.

    Ежегодно в мире во второй день второй недели февраля проводится День безопасного интернета (Safer Internet Day) для привлечения внимания к вопросам интернет-безопасности и активной защите пользователей от разного рода онлайн-угроз. В 2024 году праздник выпал на 6 февраля.

    Ранее Роскомнадзор сообщил, что с 1 марта в России вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют VPN-сервисы. До этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявляла, что в России с 1 марта 2024 года планируется заблокировать VPN-сервисы. Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что власти пока не принимали никаких решений о полном запрете VPN.

    6 февраля 2024, 14:28 • Новости дня
    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска

    Глава Евросовета Мишель заявил, что «шокирован» заявлениями о российских Крыме и Луганске

    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска
    @ Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе заседания Европарламента сказал, что испытывает «глубокий шок» от заявлений по поводу перспективы того, что Крым и Луганск останутся в составе России.

    Мишель признался, что его «ошеломляют» заявления «крайне левых» о необходимости прекратить поставки вооружений Украине. «Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что «погружается в состояние глубокого шока», когда о Луганске говорят как о российской территории. Любые заявления, противоречащие тому, что «Луганск – это Украина, что Крым – это Украина», Мишель считает шокирующими.

    Поставки вооружений Киеву он считает «моральным долгом Европы» и «обязанностью каждого европейца».

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс, Запорожье и Херсонщина издавна входили в состав Российского государства и являются для России историческими территориями.

    Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава государства назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.

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    5 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Военкоры описали детали продвижения российских войск у Авдеевки

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины и зашли в Авдеевку, приближаясь к украинской «дороге жизни», сообщили военкоры.

    Как сообщили «Военкоры русской весны» в Telegram, российская наступательная операция началась несколько дней назад. В результате войска России «частично обошли укрепления ВСУ, а частично проломили» украинскую оборону в районе Авдеевского карьера. Российские силы «ворвались в город с северо-востока».

    Сообщается, что российские военные «смогли закрепиться в застройке и еще продвинуться вперед», а севернее Авдеевки и в северной части города – «вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки, в южной части СТ «Ивушка», вдоль двух лесополос южнее Веселого и заняли оставшуюся часть садового товарищества «Радуга».

    Военкоры указывают, что «украинские военные пропагандисты вопят» о том, что для вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация, и, как заявил один из киевских военных аналитиков, «до основной логистической артерии украинских войск остаются сотни метров». Также указывается, что генштаб ВСУ сообщил о 38 российских атаках за день: 24 – у Новобахмутовки и Авдеевки, 14 – у Первомайского и Невельского.

    Напомним, СМИ также сообщали, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но президент Украины Владимир Зеленский не поддержал такое решение.

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    6 февраля 2024, 18:37 • Новости дня
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посетивший на днях Россию американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина.

    О том, что интервью состоялось, сообщило американское издание Newsweek, передает «Газета.ru».

    Карлсон – бывший ведущий Fox News и экс-директор «Голоса Америки» (внесен Минюстом в список иноагентов). В конце апреля 2023 года его уволили с Fox News по соглашению сторон – с тех пор он выкладывает выпуски своей программы в X (бывший Twitter, заблокирован в России). Карлсон регулярно выражал симпатию президенту Путину. А после начала СВО заявил, что у России были на то свои причины.

    Ранее сообщалось, что Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России. Американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали об опасениях Вашингтона относительно интервью Карлсона с Путиным.

    В Кремле заявляли, что в планах российского лидера пока нет интервью зарубежным СМИ.

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    6 февраля 2024, 02:21 • Новости дня
    Шойгу удивил Китай обращением «уважаемый товарищ» в разговоре с Дун Цзюнем

    Шойгу удивил Китай использованием в обращении к министру Дун Цзюню слов «уважаемый товарищ»

    Шойгу удивил Китай обращением «уважаемый товарищ» в разговоре с Дун Цзюнем
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Китайскую сторону удивило то, что министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с главой минобороны Китая Дун Цзюнем использовал обращение «уважаемый товарищ», сообщают китайские СМИ.

    Сообщается, что «Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой «уважаемый товарищ», а затем поприветствовал его на китайском языке», передает РИА «Новости» со ссылкой на 163.com.

    В Пекине были сильно удивлены фразой Шойгу, поскольку знали, что она используется в России не так широко, как в Советском Союзе, пишет «Комсомольская правда».

    Также 163.com отмечает, что Шойгу производит впечатление немногословного человека, но оказался хорошим дипломатом. Шойгу указал, что Дун Цзюнь учился в Военной академии Генштаба в Москве, и этот опыт поможет расширению сотрудничества между Россией и Китаем. Отмечается, что «Шойгу с энтузиазмом отнесся к назначению Дуна на пост министра обороны Китая», а «напоминание об учебе в России позволило сократить дистанцию между двумя сторонами во время общения».

    Напомним, Шойгу заявил о лучшем периоде отношений между Россией и Китаем за всю историю. Министр обороны Китая отметил поддержку России по тайваньскому вопросу.

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    6 февраля 2024, 10:05 • Новости дня
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска покинули крупный укрепрайон под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России под Донецком удалось вытеснить ВСУ из крупного укрепрайона, который противник покинул из-за больших потерь и крайне усложненных условий подвоза обеспечения, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский рассказал, что ВСУ доставили на подконтрольную им территорию Донецкой народной республики зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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    6 февраля 2024, 08:39 • Новости дня
    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76

    Сотрудник Госдепа Патель по-хамски ответил на вопрос о расследовании теракта с Ил-76

    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76
    @ state.gov

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель нахамил корреспонденту Sputnik, отвечая на вопрос о расследовании американской стороной теракта, осуществленного киевским режимом против российского самолета Ил-76.

    Патель в ходе брифинга не стал прямо отвечать на заданный вопрос, а спросил у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах», передает РИА «Новости».

    Комментировать сам теракт представитель Госдепа отказался, заявив, что позволит Киеву говорить о нем.

    Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина атаковала Ил-76.

    Напомним, воздушное судно, на борту которого находился российский экипаж и украинские пленные, сбили двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    6 февраля 2024, 10:56 • Новости дня
    В ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Страны ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Tекст: Александра Юдина

    В странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно данным европейских чиновников, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на российской территории, передает ТАСС.

    Издание также указывает на то, что другим негативным результатом такого решения может стать потеря привлекательности ЕС как площадки для инвестиций.

    По словам анонимного европейского дипломата, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.

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    6 февраля 2024, 17:18 • Новости дня
    В магазинах Брюсселя закончились продукты

    Протесты фермеров привели к дефициту товаров в магазинах Брюсселя

    В магазинах Брюсселя закончились продукты
    @ BELGA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе из-за протестов фермеров и блокировки дорог начался дефицит продуктов в магазинах, сообщила корреспондент The Guardian Лиза О'Кэрролл.

    Журналист опубликовала фотографию полупустых полок в супермаркетах с подписью: «Последствия протестов фермеров и перекрытия дорог всё еще ощущаются в Брюсселе», пишут «Известия».

    На одном из плакатов протестующих фермеров было написано: «Наш конец будет означать ваш голод!».

    Ранее протестующие фермеры на тракторах блокировали сразу несколько дорог в Испании, а также в Греции, Франции, Германии и других европейских странах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как фермеры заставили пересмотреть отношение Евросоюза к Украине.

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    6 февраля 2024, 14:06 • Новости дня
    Секретарь Совбеза назвал новые цели вербовки Киевом россиян

    Патрушев: Киевский режим все чаще вербует россиян для поджогов административных зданий

    Секретарь Совбеза назвал новые цели вербовки Киевом россиян
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим стал чаще предпринимать попытки вербовать российских граждан для организации поджогов административных зданий и инфраструктурных объектов, сообщил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

    Патрушев уточнил, что речь идет об объектах транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры, передает ТАСС.

    Он заявил также, что Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк и Лисичанск.

    Патрушев выразил уверенность, что поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены. Произойдет это, по его словам, в том числе благодаря мужеству, отваге и стойкости российских воинов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.

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    6 февраля 2024, 13:12 • Новости дня
    Украина призвала Грузию «не политизировать» дело о провозе взрывчатки в Россию
    Украина призвала Грузию «не политизировать» дело о провозе взрывчатки в Россию
    @ Davit Kachkachishvili/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Посольство Украины в Грузии призвало грузинскую сторону «воздержаться от политизации» предотвращенного СГБ Грузии провоза в Россию с Украины взрывчатки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении посольства Украины также сказано, что оно «проверяет сведения СГБ Грузии и выясняет все обстоятельства, в том числе о вовлечении в незаконную деятельность граждан Украины».

    Украинские дипломаты в Грузии выразили готовность «конструктивно взаимодействовать» с грузинскими правоохранительными органами в «объективном и непредвзятом» разбирательстве этого дела для установления «реального организатора».

    Ранее председатель комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклий Берая назвал «хорошо продуманными» действия украинской стороны по попытке провоза взрывчатки через Грузию в Россию и предположил, что этим Киев опять хотел втянуть Грузию в военное противостояние с Россией.

    В интервью телекомпании «Имеди» он заявил, что «предполагалось обвинить Грузию во взрывах в России, что дало бы последней возможность новой военной эскалации против Грузии и сделать Грузию целью для России».

    «Очень много вопросов. Все это возмутительно, особенно тот факт, что в этой истории фигурирует представитель правящей партии Украины», – сказал он.

    Как отметил Ираклий Берая, случившееся напомнило ему факт «засылки с Украины (экс-президента Михаила) Саакашвили в 2021 году».

    Накануне СГБ Грузии предотвратила провоз взрывчатки в Воронеж транзитом через Грузию из Одессы. По этому делу в результате спецмероприятий задержаны семь граждан Грузии, три – Украины и два – Армении. СГБ сообщает, что организацией занимался уроженец Батуми, гражданин Украины из Одессы Андрей Шарашидзе, который баллотировался в местные депутаты в этом городе от «Слуги народа» в 2020 году.

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    6 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Фон дер Ляйен: ЕС намерен сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз планирует сделать вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента.

    Она отметила, что, глядя в будущее, ЕС должен рассматривать ВСУ частью своих военных возможностей, передает ТАСС.

    «Мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», – сказала она.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС.

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    6 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Focus: Санкциями Германия ослабила не Россию, а себя
    Focus: Санкциями Германия ослабила не Россию, а себя
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Введенными в отношении России экономическими санкциями Германия ослабила не Москву, а только саму себя; рестрикции в принципе не способны прекратить или предотвратить боевые действия, пишут немецкие СМИ.

    Габор Штайнгарт, автор статьи для издания Focus, пишет о том, что сейчас, на фоне опасности мировой войны к старым заблуждениям стали добавляться новые. Так, одним из таких заблуждений он назвал убеждения на счет экономических санкций. По словам автора публикации, уход немецких компаний из России и отказ от прежнего энергетического партнерства привели к высоким ценам для немецкой национальной экономики и миллиардным убыткам, передает RT содержание статьи.

    Кроме того, Штайнгарт пишет о том, что Германия не станет более безопасной в результате инвестиций в европейское ядерное оружие. Кроме того, он считает, что США с приходом Дональда Трампа к власти не выйдут из НАТО.

    Также автор статьи считает ошибочной теорию, что Европа будет спасена от вооруженного конфликта благодаря балансу сдерживающих сил. Баланс в период холодной войны, по оценке Штайнгарта, обеспечивался интенсивной челночной дипломатией между Востоком и Западом. Запад находился в диалоге с Хрущевым и Брежневым, что отличает нынешнюю ситуацию от прошлого. Мир был обеспечен благодаря дуализму угроз и переговоров, говорится в публикации.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что принятые в огромном объеме санкции против России не работают, но эта тема для Европейского союза является табуированной.

    Коментарии (12)
    6 февраля 2024, 16:04 • Новости дня
    Пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у военкомов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку. Соответствующее видео разместило издание «Страна».

    На видео женщина не пускает к пассажиру маршрутки сотрудника военкомата. Она заявила, что сотрудник ТЦК на улице зарабатывает 400 долларов за то, чтобы отпустить мужчину, и 3 тыс. долларов, если в ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкоматов на Украине), передает ТАСС.

    Сотрудники военкомата при этом требуют прекратить видеосъемку, ссылаясь на то, что в кадр может попасть блокпост, рядом с которым остановилась маршрутка. Пассажиры не соглашаются.

    Ранее женщины в Одессе не пустили сотрудников военкомата в маршрутку.

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    6 февраля 2024, 08:28 • Новости дня
    МИД допустил выход России из Арктического совета

    МИД: Москва допускает возможным выход России из Арктического совета

    МИД допустил выход России из Арктического совета
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы, заявил посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.

    По его словам, в данный момент совет функционирует «на самых малых оборотах» – Норвегия, будучи в организации председателем, пытается возобновить ее работу в полном формате, но не находит поддержки среди других участниц совета, передает РИА «Новости».

    В этой связи, как подчеркнул Корчунов, Москва имеет право отталкиваться от того, насколько деятельность совета соответствует ее интересам.

    В заключение дипломат добавил, что в России требуют наличия всех опций для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета.

    Ранее политолог Тимофей Бордачев пояснил, почему членство России в Совете Баренцева/Евроарктического региона для Москвы потеряло актуальность.

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    6 февраля 2024, 14:51 • Новости дня
    Швеция не смогла установить подозреваемых во взрывах на «Северных потоках»

    Suddeutsche Zeitung: Швеция не смогла установить подозреваемых во взрывах на «Северных потоках»

    Швеция не смогла установить подозреваемых во взрывах на «Северных потоках»
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Прокуратура Швеции собирается закрыть расследование диверсии на «Северных потоках», поскольку надзорному ведомству, вероятно, не удалось установить подозреваемых, сообщают СМИ.

    Сообщение немецкой газеты Suddeutsche Zeitung передает ТАСС.

    В Кремле ранее сообщили, что Россия с интересом ожидает результатов расследования диверсии на газопроводах «Северный поток». Москва неоднократно запрашивала данные расследования, но ни разу не получила ответа.

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    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

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    Финны почувствовали на себе разрушение связей с Россией

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

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    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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