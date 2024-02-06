Эксперт: У Роскомнадзора нет цели блокировать все существующие VPN-сервисы

Член ОП Никита Данюк назвал самые опасные для россиян киберугрозы

Tекст: Олег Исайченко

«Мы знаем, что в информационном пространстве появляется существует количество угроз – кибербуллинг, фишинг и так далее. Мы видим, что мошенники постоянно держат руку на пульсе и придумывают все новые и новые схемы обмана. И, конечно, чтобы не стать их жертвами, нужно повышать уровень цифровой грамотности, не забывая о правилах кибербезопасности», – пояснил Никита Данюк, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

«Ознакомиться с азами кибербезопасности можно на сайтах профильных организаций. Например, в случае кибербуллинга можно обратиться по горячей линии в Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), сообщить об опасном контенте, получить оперативную помощь. Можно обратиться в «Лигу безопасного интернета». Есть еще центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог», который активно мониторит новости ИТ-сферы и представляет проекты по развенчанию фейков, и так далее», – рассказал он.

«При этом количество кибер-преступлений в нашей стране растет. Государство предпринимает все возможные меры для защиты граждан, но понятно, что стопроцентно справиться с угрозами вряд ли получится. В последние несколько лет власти оперативно реагируют на нарушения цифровых прав граждан, законодательная база постоянно обновляется, отвечая вызовам времени. Но нам нужно еще больше нормативных правовых актов, которые регулируют эту сферу», – подчеркнул собеседник.

«Важно, чтобы жителям России можно было жаловаться на деструктивный контент, на фейки, на травлю в сетях, сообщать соответствующим службам о противоправных действиях. У нас есть закон о персональных данных, и очень важно не останавливаться на достигнутом, нужно совершенствовать законодательство», – отметил спикер.

«Также в законодательном процессе важно слышать голос крупных общественных организаций, которые как раз помогают в борьбе с киберпреступниками, а также имеют прямой диалог с аудиторией и, собственно, являются связующим звеном между обществом и государством», – добавил аналитик.

«Отдельно скажу про VPN-сервисы. Мы знаем, что Роскомнадзор следит за VPN и всегда предупреждает потенциальных пользователей VPN о последствиях их использования. Мы видим, что сам регулятор готов к диалогу с компаниями, но важно, чтобы эти компании соблюдали законодательство и не уходили от ответственности. Если же они нарушают законодательство, им следует понимать, что их ждет наказание», – пояснил эксперт.

«У Роскомнадзора в этом смысле очень правильная политика – у регулятора нет цели блокировать все существующие VPN-сервисы. Задача заключается в том, чтобы именно те, кто систематически нарушает закон и не реагирует на предупреждения, перестали функционировать на территории нашей страны. И такой подход мне кажется наиболее правильным и выдержанным», – резюмировал Данюк.

Ежегодно в мире во второй день второй недели февраля проводится День безопасного интернета (Safer Internet Day) для привлечения внимания к вопросам интернет-безопасности и активной защите пользователей от разного рода онлайн-угроз. В 2024 году праздник выпал на 6 февраля.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что с 1 марта в России вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют VPN-сервисы. До этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявляла, что в России с 1 марта 2024 года планируется заблокировать VPN-сервисы. Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что власти пока не принимали никаких решений о полном запрете VPN.