  • Новость часаЗемлетрясение на Камчатке стало сильнейшим в регионе с 1952 года
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    4 комментария
    30 июля 2025, 08:09 • Новости дня

    Лагерь Русского географического общества на Курилах подтопило цунами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палаточный лагерь Русского географического общества (РГО) на острове Шумшу на Курилах оказался затоплен после цунами, сообщили в правительстве Сахалинской области.

    Палаточный лагерь РГО располагался на восточном побережье Шумшу, на мысе Курбатова, никто из находившихся в лагере людей не пострадал, указали в правительстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что 30 человек были заранее предупреждены и оперативно эвакуированы в безопасное место.

    Сейчас для их перевозки в безопасную зону направлен вахтовый автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим чрезвычайной ситуации после землетрясения. Власти провели эвакуацию населения из опасной зоны.

    Напомним, на Камчатке зафиксировали самое сильное с 1952 года землетрясение. Его магнитуда у побережья полуострова достигла 8,5.

    30 июля 2025, 05:11 • Новости дня
    Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим в регионе с 1952 года
    Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим в регионе с 1952 года
    @ кадр из видео МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, на протяжении не менее месяца ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

    «Только что произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам достигает 8,7. Это, безусловно, выдающееся событие», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Очаг землетрясения прилегал к зонам событий июля 2025 года и августа 2024 года, разрыв распространился более чем на 200 км вдоль глубоководного желоба.

    Специалисты прогнозируют, что ощутимые афтершоки будут продолжаться не менее месяца, их магнитуда может достигать 7,5. В Петропавловске-Камчатском возможны толчки силой до 5-6 баллов и опасные цунами.

    Порт Северо-Курильска в Сахалинской области и рыбопромышленное предприятие оказались подтоплены волной цунами, сообщает МЧС.

    По информации спасателей, на Камчатке пострадавших в результате землетрясения нет, здания активно обследуются на наличие повреждений после толчков, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в связи с объявленной угрозой цунами почти по всему восточному побережью Японии призвал жителей в районах, где действует объявление об угрозе цунами, эвакуироваться в многоэтажные здания.

    Предупреждение о цунами объявлено в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон после землетрясения на Камчатке, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

    Ученые считают данное сейсмособытие классическим субдукционным землетрясением, по их мнению, сюрпризов от очага не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, угроза цунами была объявлена в России, Японии и США после сильного землетрясения на Камчатке. В результате землетрясения на Камчатке была зафиксирована волна цунами высотой до четырех метров, а также произошло обрушение стены детсада. В Северо-Курильске из опасной зоны провели эвакуацию жителей в связи с цунами.

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    30 июля 2025, 02:57 • Новости дня
    Угроза цунами объявлена в России, Японии и США после землетрясения на Камчатке
    Угроза цунами объявлена в России, Японии и США после землетрясения на Камчатке
    @ Приключения на Воде/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    После землетрясения на Камчатке магнитудой 7,1 объявляется угроза цунами для районов побережья Авачинского залива, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН. По данным японских сейсмологов, магнитуда землетрясения, произошедшего на Камчатке, составила 8. В США также объявили угрозу цунами.

    Магнитуда подземного толчка составила 7,1, эпицентр находился в 149 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. По данным специалистов, в самом Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось с силой до 6 баллов, передает ТАСС.

    Позднее пресс-служба главка МЧС по Камчатскому краю сообщила, что «в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой 7-8 баллов».

    «Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива», – сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

    Утром произошло уже четыре толчка. Многие жители выбежали на улицу без обуви. В квартирах падали шкафы, разбивались зеркала, на улице шатались машины и заметно тряслись балконы на домах. В городе произошли отключения света и мобильной связи

    Национальное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами для всего тихоокеанского побережья страны. Высота волн цунами может достигнуть 1 м. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) тоже объявило угрозу образования цунами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского в июле фиксировали ощущаемость сильного землетрясения магнитудой 7,6 на уровне семи баллов.

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    29 июля 2025, 18:08 • Видео
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    30 июля 2025, 03:46 • Новости дня
    Волна цунами высотой в 4 м зафиксирована на Камчатке
    Волна цунами высотой в 4 м зафиксирована на Камчатке
    @ Damien Poullenot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате сильного землетрясения на Камчатке была зафиксирована волна цунами высотой до 4 м, а также произошло обрушение стены детсада, сообщают местные власти.

    «Коллеги из УГМС сообщили, что визуально на мысе наблюдения УГМС на Водопадном (в Елизовском районе) была волна цунами ориентировочно 3-4 метра», – приводит слова министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева ТАСС.

    Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил в Telegram, что в Петропавловске-Камчатском в детском саду №15 обрушилась стена. «К счастью, детей и взрослых в этом время в детском саду не было. Предварительно жертв нет, но сейчас уже на место выехали специалисты-спасатели и специалисты (системы) образования», – сообщил он.

    Он также сообщил, что, по предварительной оценке сейсмологов, сила толчка составила 7,7-7,9. Губернатор Камчатки назвал произошедшее землетрясение сильнейшим за последние десятилетия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой от 7,1 до 8. В России, Японии и США объявили угрозу цунами.

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    30 июля 2025, 04:26 • Новости дня
    Магнитуда землетрясения у Камчатки достигла 8,5
    Магнитуда землетрясения у Камчатки достигла 8,5
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,5, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук». Минздрав региона сообщил, что после землетрясения на Камчатке есть пострадавшие.

    Директор филиала Данила Чебров заявил, что «произошло очень сильное землетрясение», которое «можно отнести уже к категории уникальных событий», передает ТАСС.

    «Разрыв распространился в юго-западном направлении, на расстояние приблизительно 200 км. Длительность и интенсивность колебаний обусловлена как энергией, так и размером очага», – сказал он.

    Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что есть «пострадавшие во время сейсмособытия». «Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна. К сожалению, травмы получила женщина, находящаяся в здании нового аэропорта», – рассказал он.

    Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, обошлось без тяжелых травм, сообщил Мельников.

    Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в Telegram, что «на прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами». «Жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн», – говорится в сообщении.

    Первая волна цунами прошла без разрушений, сообщили в правительстве Сахалинской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после землетрясения была объявлена угроза цунами в России, Японии и США. В результате сильного землетрясения на Камчатке была зафиксирована волна цунами высотой до 4 м, а также произошло обрушение стены детсада.

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    30 июля 2025, 06:35 • Новости дня
    Опубликовано видео последствий землетрясения в Северо-Курильске
    Опубликовано видео последствий землетрясения в Северо-Курильске
    @ t.me/kbgsras

    Tекст: Антон Антонов

    Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» опубликовал видеозапись, на которой продемонстрированы последствия землетрясения в Северо-Курильске.

    На видео с дрона видны затопленные постройки и объекты в прибрежной части, передает РИА «Новости».


    По словам мэра Северо-Курильского муниципального округа Александра Овсянникова, на побережье города обрушились три волны цунами, передает ТАСС.

    «Заплеск первой волны цунами был примерно на 200 метров. После было еще две волны, вторая по счету – совсем слабая, в третьей энергии было больше, она была мощная. Суда повытаскивало в пролив, повредило инфраструктуру порта», – заявил он.

    Рыбопромышленное предприятие «Алаид» в Северо-Курильске практически полностью затоплено, сообщил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. После землетрясения в России, Японии и США объявили угрозу цунами. В результате сильного землетрясения на Камчатке зафиксировали волну цунами высотой до четырех метров и произошло обрушение стены детсада. В Северо-Курильске из-за цунами провели эвакуацию жителей из опасной зоны.

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    27 июля 2025, 10:17 • Новости дня
    Власти Пекина эвакуировали более 3 тыс. человек из-за ливней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В северном районе Миюнь столицы Китая после ночных ливней, когда за два часа выпало до 315 миллиметров осадков, были эвакуированы более 3 тыс. человек.

    Власти Пекина организовали срочную эвакуацию более 3 тыс. жителей района Миюнь после сильных ливней, передает ТАСС. Дожди обрушились на север столицы в ночные часы, вызвав наводнения и сбои в электроснабжении.

    За два часа в отдельных точках района выпало до 315 мм осадков. В результате паводка были перекрыты 12 ключевых автомагистралей и нарушено движение транспорта.

    Всего в зоне бедствия оказались 150 сельских населенных пунктов, административно входящих в Миюнь. Операция по эвакуации продолжается, о жертвах не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая эвакуировали более 80 тыс. человек из-за сильного наводнения. В Китае обрушение моста во время стихии привело к многочисленным жертвам. Ученые сообщили о рекордном нагреве мирового океана, что может усиливать экстремальные погодные явления.

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    30 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Глава Сахалинской области сообщил об эвакуации жителей из-за угрозы цунами
    Глава Сахалинской области сообщил об эвакуации жителей из-за угрозы цунами
    @ t.me/limarenko_official

    Tекст: Антон Антонов

    В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9, в связи с угрозой цунами проводится эвакуация жителей, сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

    «Объявлена угроза цунами, осуществляется эвакуация жителей на возвышенность из потенциально опасной зоны», – сообщил Лимаренко в Telegram.

    Экстренные службы задействованы в усиленном режиме, ситуация, по словам главы области, контролируется. Он отметил, что будут предприняты все необходимые шаги, чтобы обеспечить «безопасность людей и восстановление нормальной жизни». По предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших зафиксировано не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России, Японии и США объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке магнитудой от 7,1 до 8. На Камчатке была зафиксирована волна цунами высотой до 4 м. В результате землетрясения произошло обрушение стены детсада.


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    29 июля 2025, 10:59 • Новости дня
    Страховые убытки от пожаров в Лос-Анджелесе превзошли ущерб от Фукусимы

    Tекст: Мария Иванова

    Лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес с 7 января и уничтожившие свыше 16 тыс. гектаров, стали причиной рекордных страховых убытков за последние 14 лет.

    Лесные пожары, которые произошли в районе Лос-Анджелеса в январе, стали причиной рекордных страховых убытков, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Munich Re.

    По их информации, только за первое полугодие 2025 года мировые страховые убытки от стихийных бедствий достигли 80 млрд долларов, причем половину этой суммы составляют последствия калифорнийских пожаров.

    Как отмечает агентство, даже ущерб страховщиков после катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году был меньше нынешних потерь. Представитель Munich Re уточнил, что во второй половине 2025 года компания ожидает еще большие убытки из-за приближающегося сезона ураганов в Северной Америке.

    Власти Калифорнии оценивают ущерб от пожаров в сотни миллиардов долларов, а сами возгорания называют самыми масштабными в истории штата. Площадь пожаров превысила 16 тыс. гектаров, погибли не менее 25 человек. Метеорологи объясняют столь быстрое распространение огня сочетанием засушливой и ветреной погоды, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лос-Анджелес подал в суд на компанию Southern California Edison из-за лесных пожаров.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом направил запрос конгрессу США на выделение 40 млрд долларов для восстановления штата после разрушительных лесных пожаров.

    Между тем Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США собирается сократить около трети постоянного штата, что может осложнить подготовку к летнему сезону ураганов.

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    29 июля 2025, 02:54 • Новости дня
    Жертвами ливней и наводнений в Пекине стали 30 человек

    Tекст: Антон Антонов

    В результате мощных дождей и вызванных ими наводнений в Пекине погибли 30 человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Среди погибших 28 человек были жителями района Миюнь на севере города. Власти эвакуировали более 80 тыс. жителей из опасных зон, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    На пострадавшей территории разрушены автомагистрали и линии электропередачи. Количество осадков в среднем составило 166 мм, а в некоторых районах достигло 544 мм за несколько дней.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимальные усилия, чтобы не было человеческих жертв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине ввели режим экстренного реагирования из-за сильных ливней. Сильные дожди привели к максимальному за 60 лет притоку воды в водохранилище Миюнь.

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    28 июля 2025, 07:09 • Новости дня
    Пекин ввел режим экстренного реагирования из-за ливней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сильные дожди в китайской столице вызвали приток воды в водохранилище Миюнь, достигший максимума за шесть десятилетий.

    Министерство водного хозяйства КНР объявило о введении режима экстренного реагирования в Пекине из-за угрозы наводнений, передает ТАСС. По данным агентства Синьхуа, режим введен после проливных дождей, начавшихся 24 июля и приведших к рекордному повышению уровня воды в водохранилище Миюнь. Приток воды стал максимальным за всю 60-летнюю историю этого объекта.

    Власти призвали местные структуры усилить мониторинг ситуации и оперативно информировать население о возможных угрозах. Министерство подчеркнуло необходимость обеспечивать своевременное предупреждение о рисках, связанных с подъемом воды и стихией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пекина эвакуировали более 3 тыс. человек из-за сильных ливней. В Китае ранее из-за наводнения эвакуировали более 80 тыс. человек. В стране во время стихии произошло обрушение моста, что привело к многочисленным жертвам.

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    28 июля 2025, 07:14 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на севере Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На острове Хоккайдо в Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3, эпицентр которого располагался на глубине 50 километров, но транспорт работает в штатном режиме.

    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Хидака на острове Хоккайдо, передает ТАСС. По данным национального Метеорологического управления Японии, очаг землетрясения располагался на глубине 50 километров. Транспортные службы работают без изменений, серьезных перебоев в движении поездов и другого общественного транспорта не зафиксировано.

    Метеорологическое управление уточнило, что угрозы возникновения цунами нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Новое землетрясение у островов Токара также было зафиксировано. В конце июня в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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    29 июля 2025, 10:30 • Новости дня
    Власти Стамбула запретили продажу фейерверков из-за пожаров

    В Стамбуле запретили продажу пиротехники до конца октября из-за пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Продажа и использование фейерверков, сигнальных ракет и других легковоспламеняющихся товаров в Стамбуле запрещены до 28 октября на фоне угрозы лесных пожаров.

    Власти провинции Стамбул сообщили о введении запрета на продажу и использование фейерверков, сигнальных ракет, факелов и других легковоспламеняющихся товаров до 28 октября, передает РИА «Новости».

    Мера принята для предотвращения лесных пожаров и связана с повышенной угрозой возгораний на фоне аномальной жары. Запрет распространяется также на использование указанных товаров.

    В официальном сообщении отмечается: «Для предотвращения лесных пожаров... решено запретить до 28 октября продажу и использование фейерверков, сигнальных ракет, факелов и других взрывчатых и легковоспламеняющихся товаров».

    Нарушителям новых правил грозят административные меры. Накануне в районе Бейкоз произошел небольшой лесной пожар, который удалось быстро потушить, СМИ отмечали, что причиной возгорания могла стать сигнальная ракета.

    Ранее власти запретили посещать леса в Стамбуле до 15 октября. В столице страны Анкаре также введен запрет на разведение костров и мангалов до 30 августа из-за опасности возгораний.

    Масштабные пожары в различных регионах Турции стали одной из главных тем последнего заседания правительства под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. За последние выходные были эвакуированы более 3,5 тыс. человек из пострадавших районов в Бурсе, Мерсине и Карабюке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарные АЭС «Аккую» приняли участие в тушении лесного пожара на территории Турции.

    В нескольких районах Антальи разгорелись природные пожары, для борьбы с которыми используются авиация и спецтехника, а часть жителей эвакуирована.

    Между тем температура воздуха в ряде городов Турции достигла рекордных 49,9 градуса.

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    29 июля 2025, 06:37 • Новости дня
    Китай выделил 350 млн юаней на борьбу с наводнениями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайский Минфин направил 350 млн юаней для экстренной поддержки пострадавших от наводнений регионов, включая Пекин, Хэбэй, Цзилинь и Шаньдун.

    Китайские власти выделили из центрального бюджета 350 млн юаней для помощи регионам, борющимся с последствиями наводнений, передает ТАСС. Основная часть средств предназначена для Пекина, а также провинций Хэбэй, Цзилинь, Шаньдун и еще пяти регионов страны. Финансирование будет направлено на проведение аварийно-спасательных мероприятий, ликвидацию последствий природных катастроф, эвакуацию и размещение граждан, восстановление жилого фонда.

    Министерство финансов КНР подчеркнуло, что будет уделять первостепенное внимание межведомственному взаимодействию для ускорения выделения финансовой помощи. Ведомство объявило: «Минфин будет придавать большое значение усилению координации между ведомствами и оперативному поступлению средств».

    Наводнения в Китае происходят на фоне проливных дождей, ставших причиной смещений грунта и угроз для жизни людей в ряде горных и прибрежных районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пекина эвакуировали более 3 тыс. человек из-за ливней. Власти Китая ранее эвакуировали более 80 тыс. человек из-за наводнения. В стране в результате обрушения моста во время стихии погибли люди.

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    28 июля 2025, 12:49 • Новости дня
    В Индонезии за сутки произошло более ста извержений вулкана Дуконо

    Tекст: Мария Иванова

    Зафиксировано 127 случаев извержения вулкана Дуконо на острове Хальмахера за сутки, он выпустил столбы пепла на высоту до 3,5 км.

    Сотрудник наблюдательного пункта Саум Амин сообщил: «С воскресенья с полуночи до полуночи было зафиксировано 127 извержений», передает Antara.

    По данным наблюдателей, столбы вулканического пепла поднимались на высоту от одного до 3,5 км над вершиной вулкана. Сейсмологи объявили второй уровень активности, что соответствует повышенной готовности и указывает на потенциальную угрозу для окружающих.

    Местным жителям и туристам рекомендовано не приближаться ближе, чем на четыре километра к кратеру Дуконо. Власти советуют использовать маски для защиты дыхательных путей от пепла. Вулкан Дуконо высотой около 1335 метров считается одним из наиболее активных вулканов Индонезии и находится на территории провинции Северное Малуку.

    Ранее в Индонезии произошли четыре новых извержения вулкана Семеру.

    На прошлой неделе вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3 тыс. метров.

    Власти Исландии привели гражданскую оборону в готовность после начала извержения вулкана на Рейкьянесе.

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    30 июля 2025, 06:15 • Новости дня
    Прокуратура открыла горячую линию после землетрясения на Курилах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После землетрясения на Курильских островах для местных жителей заработала горячая линия прокуратуры, где принимаются обращения по вопросам помощи и размещения.

    Прокуратура Сахалинской области открыла горячую линию для жителей после землетрясения на Курильских островах, передает ТАСС. Специалисты прокуратуры будут контролировать вопросы соблюдения прав граждан, предоставление медицинской и иной помощи, оценку поврежденного имущества и размещение граждан в пунктах временного пребывания. В пресс-службе ведомства сообщили: «По поручению прокурора Сахалинской области организован контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов в связи с произошедшим землетрясением и угрозой цунами. Надзором охвачены вопросы, связанные с оказанием людям медицинской и иной помощи, оценкой поврежденного имущества, размещением граждан в пунктах временного пребывания. В прокуратуре Сахалинской области открыта горячая линия по телефону: 27-72-01».

    Также жители Курильских островов могут обращаться по номерам районных прокуратур: Курильский район – 8 (42454) 4-26-08, Северо-Курильский район – 8 (42453) 42-2-83, Южно-Курильский район – 8 (42455) 2-13-40.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, землетрясение на Камчатке стало самым сильным в регионе с 1952 года. Магнитуда землетрясения у Камчатки достигла 8,5. Волна цунами высотой в четыре метра была зафиксирована на Камчатке.

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    Украина пытается скрыть происхождение потребляемого газа

    Украина впервые договорилась о закупке газа у Азербайджана. До сих пор она импортировала голубое топливо из европейских стран – Венгрии и Словакии. Однако всем понятно, что по происхождению этот газ чаще всего российский. Тот, от которого Киев хотел бы избавиться. Самое интересное, что даже соглашение с Азербайджаном не сможет ему в этом помочь. Подробности

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    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

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    Что даст армии «перспективная цифровая инфраструктура»

    Новая автоматизированная система управления войсками (АСУВ) разрабатывается в России, и ее фрагменты уже показаны руководству Минобороны. Каким образом подобные системы работают в странах НАТО, насколько сегодня в зоне СВО автоматизированы связь и командование, и какое значение имеет АСУВ для победы в бою? Подробности

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    Европа согласилась на феодальное подчинение США

    «Это черный день, когда альянс свободных народов, объединившийся для утверждения своих общих ценностей и защиты своих общих интересов, смиряется с подчинением»». Такими словами политики и эксперты оценивают экономическое соглашение, достигнутое между Европой и Соединенными Штатами. Почему Трампу удалось на этих переговорах продавить главу Еврокомиссии фон дер Ляйен? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    • Новый ультиматум США к России

      Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул: Россия должна согласиться на перемирие с Украиной за 10-12 дней. Ответ представляется очевидным.

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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