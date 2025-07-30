Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.13 комментариев
Лагерь Русского географического общества на Курилах подтопило цунами
Палаточный лагерь Русского географического общества (РГО) на острове Шумшу на Курилах оказался затоплен после цунами, сообщили в правительстве Сахалинской области.
Палаточный лагерь РГО располагался на восточном побережье Шумшу, на мысе Курбатова, никто из находившихся в лагере людей не пострадал, указали в правительстве, передает ТАСС.
Отмечается, что 30 человек были заранее предупреждены и оперативно эвакуированы в безопасное место.
Сейчас для их перевозки в безопасную зону направлен вахтовый автомобиль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим чрезвычайной ситуации после землетрясения. Власти провели эвакуацию населения из опасной зоны.
Напомним, на Камчатке зафиксировали самое сильное с 1952 года землетрясение. Его магнитуда у побережья полуострова достигла 8,5.