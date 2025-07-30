Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.13 комментариев
На Сахалине ввели режим ЧС после землетрясения и цунами
В Северо-Курильском районе Сахалинской области произошло землетрясение, после которого был введен режим чрезвычайной ситуации и проведена эвакуация населения.
Власти Сахалинской области объявили режим чрезвычайной ситуации в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами, передает ТАСС.
Губернатор Валерий Лимаренко провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого было принято решение о введении режима ЧС.
В районе, где проживают 2400 человек, была проведена эвакуация.
Власти подчеркнули, что серьезных разрушений и пострадавших нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло самое сильное с 1952 года землетрясение. Магнитуда землетрясения у побережья полуострова достигла 8,5. На Камчатке наблюдали волну цунами высотой четыре метра.