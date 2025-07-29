Tекст: Дмитрий Зубарев

Ситуация вокруг Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины свидетельствует о панике в окружении президента Владимира Зеленского из-за снижающихся рейтингов, пишет ТАСС со ссылкой на публикацию Politico.

По оценке издания, попытки лишить независимости эти структуры отражают тревогу команды Зеленского по поводу перспектив переизбрания. Политологи, опрошенные изданием, считают шансы Зеленского на победу в будущих президентских выборах минимальными.

Politico отмечает, что действующая власть прибегает к «политической охоте на ведьм», чтобы нейтрализовать оппозицию и снизить уровень критики в свой адрес. В публикации также говорится о возможности организации «управляемых» выборов президента на Украине.

Бывшая вице-премьер-министр по европейским вопросам Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила изданию, что подписание нового закона Зеленским вызвало жесткую реакцию Евросоюза. По ее словам, европейские лидеры предостерегли Зеленского, что его политика может негативно сказаться на процессе вступления страны в ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро после протестов в Киеве. Депутаты, поддерживающие Зеленского, испугались голосования по отмене закона о НАБУ. Зеленский запер послов стран «семерки» в комнате без связи во время принятия закона о НАБУ.