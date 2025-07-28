Новый ультиматум США к России

Тимофей Бордачёв
Европа бесславно покидает мировую сцену
Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.
Сергей Лебедев
Почему западный мир не может быть идеологически единым
Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.
Глеб Кузнецов
10 тезисов об экономике данных из зала ожидания
Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.