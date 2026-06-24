Ученые спрогнозировали начало магнитных бурь на Земле

В ИКИ РАН предупредили о вероятности слабых магнитных бурь

Tекст: Мария Иванова

Земля оказалась в зоне воздействия солнечного ветра, скорость которого постепенно растет. В связи с этим 24 и 25 июня вероятны геомагнитные возмущения, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вероятность того, что текущие изменения перерастут в полноценную магнитную бурю низкого уровня, оценивается как один к трем.

Сейчас на светиле фиксируется умеренная активность, однако основные выбросы происходят вдали от нашей планеты. Специалисты призывают не доверять автоматическим прогнозам об ударе плазменных облаков. «Мимо всё пройдёт, что бы там математика ни показывала», – подчеркнули астрономы.

В глобальном масштабе космическая погода остается спокойной. Звезда продолжает накапливать энергию для будущих циклов активности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня выброшенная Солнцем плазма миновала Землю вопреки прогнозам ученых.

За несколько дней до этого плотное облако плазмы от мощных вспышек достигло планеты.

В первый день лета специалисты составили подробный прогноз геомагнитной активности на весь месяц.