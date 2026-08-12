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    Москва и Минск могут охладить страдающую от жары Европу
    Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    Вулин потребовал выслать немецкого журналиста за оскорбление русских
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    Нафтогаз призвал украинцев начать откладывать деньги на оплату отопления зимой
    Российские пловцы с рекордом завоевали золото чемпионата Европы
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    12 августа 2026, 09:30 • Новости дня

    Verdant: Аномальная жара лишит Британию 6 млрд долларов

    Verdant: Экономические потери Британии от жары могут составить 6 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Аномально высокие температуры в Соединенном Королевстве могут обойтись экономике страны в огромную сумму из-за снижения объемов производства.

    Жаркая погода в Британии в этом году способна нанести экономике ущерб в 4,4 млрд фунтов стерлингов (около 6 млрд долларов) из-за недополученной продукции, говорится в отчете аналитического центра Verdant.

    «Экономические издержки изменения климата уже ощутимы, и в будущем ситуация будет только ухудшаться», – заявил директор центра Джеймс Мидуэй.

    В мае, июне и июле в стране фиксировались экстремальные температуры. Установлен новый рекорд по числу дней, когда воздух прогревался до 30 градусов и выше – в этом году их было уже 35. Синоптики прогнозируют новую волну жары, передает ТАСС.

    Как отмечает The Guardian, оценки аналитиков не учитывают косвенные издержки, среди которых расходы на тушение лесных пожаров и повышенное потребление электричества из-за кондиционеров. Эксперты предупреждают, что при учащении периодов жары к 2030 году ежегодные потери могут превысить 25 млрд фунтов (33,7 млрд долларов).

    Сейчас почти три четверти Англии, где проживает 45 млн человек, страдают от засухи на фоне затяжной жары и отсутствия осадков. Июль стал самым засушливым месяцем за 190 лет. На значительной части территории королевства введены ограничения на потребление воды, затрагивающие десятки миллионов жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон впервые за 155 лет пережил полный календарный месяц без дождей.

    Экстремальная жара вынудила Великобританию массово закупать овощи за рубежом.

    Из-за летнего зноя многие британцы ночуют на кухнях.

    12 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Джонсон опроверг причастность к срыву мирных переговоров по Украине
    Джонсон опроверг причастность к срыву мирных переговоров по Украине
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон категорически отверг обвинения в том, что его действия привели к срыву мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года.

    Экс-премьер Британии Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине, которые проходили в Стамбуле весной 2022 года, передает РИА «Новости».

    Политик заявил, что не имеет отношения к отказу Киева от подписания соглашений с Москвой.

    «Европейские лидеры сказали, что мой визит в Киев стал причиной срыва переговоров... Они сказали, что я помешал всем планам, что сделал невозможным заключение мирного соглашения. Это полная и абсолютная чушь», – сказал Джонсон.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что переговорный процесс в 2022 году был практически завершен. Однако после отвода российских войск от Киева украинские власти отказались от договоренностей. Позже президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил вести переговоры с российской стороной.

    Кроме того, Джонсон признал наличие серьезных проблем со свободой слова в Британии. Он отметил, что государство слишком активно вмешивается в эту сферу, назвав подобную критику справедливой. Политик также подтвердил информацию о задержании 12 тыс. человек за публикации в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш напомнил о вмешательстве третьих стран в подписание почти готового мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса за его роль в срыве стамбульских договоренностей.

    Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил британское руководство в приказе Киеву отказаться от парафированного плана урегулирования.

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    14 августа 2026, 09:43 • Новости дня
    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов

    Telegraph сообщила о нехватке британских эсминцев для защиты судов от России

    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов
    @ PO PHOT Ray Jones/MOD

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за острого дефицита современных эсминцев Королевский военно-морской флот больше не может гарантировать безопасность торговых судов на стратегически важных маршрутах, пишут СМИ.

    Британский военный флот испытывает острую нехватку огневой мощи для противостояния современным угрозам на море, передает издание The Telegraph.

    Аналитики предупреждают, что королевство больше не может гарантировать безопасность своих транспортных конвоев.

    «Мы достигли критической точки, когда количество доступных эсминцев не позволяет выполнять базовые задачи по защите судоходства», – сообщил источник газеты в оборонном ведомстве. Специалисты подчеркивают, что текущее состояние кораблей требует немедленных финансовых вливаний.

    Военный бюджет страны совершенно не успевает за растущими потребностями флота. Эксперты настоятельно призывают правительство пересмотреть стратегию развития военно-морских сил, чтобы избежать потери контроля над ключевыми морскими путями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти ожидают ответных действий Москвы на задержание нефтяного танкера Smyrtos.

    Ранее премьер-министр Кир Стармер разрешил военным задерживать санкционные суда «теневого флота».

    При этом аналитики указали на критическое истощение военно-морских ресурсов Соединенного Королевства.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    14 августа 2026, 19:38 • Новости дня
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    @ Paulina Patimer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Великобританию «Исламской республикой Британия», обладающей ядерным оружием. Об этом он сказал в интервью израильской армейской радиостанции.

    Высказывание прозвучало в контексте обсуждения отношения британского общества к Израилю., пишет The Guardian. Нетаньяху вспомнил журналиста Рэндольфа Черчилля, сына бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который более полувека назад положительно освещал Израиль.

    «Попробуйте найти это в сегодняшней Британии, в том, что называют Исламской республикой Британия», – заявил израильский премьер.

    Ведущий передачи спросил Нетаньяху, не выделяет ли он Великобританию среди других европейских стран, которые также занимают критическую позицию в отношении Израиля. В ответ премьер заявил: «Да, но знаете, кто-то сказал, что первой исламской республикой с ядерным оружием будет Исламская республика Британия».

    При этом официально исламской республикой является Пакистан, обладающий ядерным оружием с 1990-х годов.

    Высказывания Нетаньяху прозвучали на фоне заметного ухудшения отношений между Лондоном и Тель-Авивом. Премьер-министр Британии Энди Бернем ранее заявил о необходимости усилить давление на израильские власти из-за ситуации на Ближнем Востоке. В частности, Лондон допустил введение дополнительных санкций против отдельных лиц и организаций, а также возможный запрет на торговлю товарами из израильских поселений. Ранее Бернем также признал, что Лейбористская партия на начальном этапе военной операции Израиля в секторе Газа «неправильно отреагировала» на происходящее, и заявил о необходимости изменить подход правительства.

    The Guardian отмечает, что формулировка Нетаньяху перекликается с заявлениями американского политика Джей Ди Вэнса. В 2024 году он предположил, что Великобритания может стать первой «по-настоящему исламистской страной, которая получит ядерное оружие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Энди Бернем официально возглавил правящую Лейбористскую партию Великобритании. Участники многотысячного лондонского шествия потребовали от нового премьера ввести антиизраильские санкции.

    В конце того же месяца между Джей Ди Вэнсом и Биньямином Нетаньяху разгорелся личный конфликт из-за разногласий по Ирану.

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    14 августа 2026, 11:23 • Новости дня
    Аномальная жара превратила Европу в зону масштабных лесных пожаров

    Европу накрыла пятая за лето волна аномальной жары

    Аномальная жара превратила Европу в зону масштабных лесных пожаров
    @ Alberto Diaz/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европы охватила пятая за год волна аномальной жары, спровоцировавшая масштабные лесные пожары и массовую эвакуацию местных жителей.

    Рекордные температуры и сильная засуха привели к многочисленным природным возгораниям во Франции и Британии, передает Associated Press.

    Во французском регионе Ланды пожар в лесных массивах заставил эвакуировать более 500 человек из города Люглон. Ранее вблизи Бордо огонь уничтожил леса и вынудил покинуть дома четверть миллиона местных жителей.

    В Британии после самого жаркого дня в году зафиксированы возгорания в Уэст-Мидлендсе, где сгорели несколько домов. Начальник пожарной службы Саймон Тухилл заявил: «Это один из самых значительных инцидентов, с которыми когда-либо сталкивалась пожарная служба региона». В Англии и Уэльсе с начала года зарегистрировано 1017 лесных пожаров.

    Температура на западе Лондона достигла 38,1 градуса. Во Франции столбики термометров приблизились к 41 градусу, пишет The New York Times.

    В Северной Греции по морю эвакуировали более 300 отдыхающих и жителей из-за возгорания в сосновом лесу.

    Жара вызвана зоной высокого давления, известной как тепловой купол. Ожидается, что она сместится в Центральную Европу. По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, в ЕС в текущем году выгорело более 566 тыс. гектаров территорий, что вдвое превышает средний показатель за 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедший июль стал самым жарким месяцем во Франции за всю историю метеорологических наблюдений.

    К середине прошлого месяца огонь уничтожил в стране свыше 42 тыс. гектаров леса.

    В ходе ликвидации этих масштабных возгораний пострадали 126 сотрудников спасательных служб.

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    13 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Британский экономист оценил Британию для Маска

    Экономист Ван назвал Маску минимальную цену Британии в 13-15 трлн фунтов

    Британский экономист оценил Британию для Маска
    @ Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Примерная цена Соединенного Королевства для американского предпринимателя Илона Маска составит не менее 13-15 трлн фунтов стерлингов, однако эта сумма не учитывает множество ключевых факторов, отметил профессор факультета экономики Шеффилдского университета Бинсон Ван.

    Ориентировочная стоимость Британии для американского миллиардера Илона Маска может составить порядка 18-20 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    Профессор экономики Шеффилдского университета Бинсон Ван пояснил, что наиболее оправданной отправной точкой расчетов является чистое национальное богатство страны, которое в 2025 году достигло 13,3 трлн фунтов стерлингов.

    «Если все же необходимо назвать число, я бы использовал цифру 13-15 трлн фунтов стерлингов как консервативный ориентир бухгалтерских расчетов… Это следует понимать как измеримый нижний ориентир, а не как цену, за которую Великобританию действительно можно было бы купить», – рассказал профессор.

    Эксперт подчеркнул, что названная сумма не является гипотетической ценой государства. По его словам, она не учитывает человеческий капитал, институты, знания, культурное наследие и способность генерировать будущие доходы. В общий подсчет необходимо включать землю, недвижимость, инфраструктуру, предприятия, природные ресурсы и финансовые активы.

    Ранее во вторник Илон Маск обратил внимание на публикацию сатирического портала Babylon Bee. В статье отмечалось, что бизнесмен якобы приобрел Британию для установления свободы слова, в ответ он поинтересовался стоимостью Великобритании.

    Зимой миллиардер назвал британское правительство фашистским из-за массовых арестов за комментарии в интернете.

    В конце прошлого года бизнесмен заявил о превращении Соединенного Королевства в полицейское государство.

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    14 августа 2026, 18:29 • Новости дня
    В Британии за сутки сошел с рельсов второй поезд

    В Британии второй поезд за сутки сошел с рельсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажирский состав компании Greater Anglia сошел с рельсов в Эссексе на юго-востоке Британии, спровоцировав серьезные транспортные сбои, эта авария стала второй подобной в стране менее чем сутки.

    Железнодорожная авария произошла на юго-востоке Британии менее чем через сутки после аналогичного происшествия, передает телеканал GB News.

    «Поезд сошел с рельсов в Эссексе менее чем через 24 часа после того, как 20 человек пострадали в ходе аналогичного инцидента в Льюисе», – сообщает издание.

    В этот раз авария затронула поезд оператора Greater Anglia. Компания заявила о серьезных перебоях в работе линии Лондон – Саутенд Виктория. Из-за инцидента, который сейчас расследуется, заблокированы все пути движения на участке между станциями Шенфилд и Саутенд Виктория.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пассажирский поезд сошел с рельсов в Восточном Суссексе на юге Великобритании. В результате этой аварии травмы различной степени тяжести получили 20 человек.

    Ранее, в июне при столкновении двух поездов на юге Англии погиб машинист.

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    14 августа 2026, 19:27 • Новости дня
    Купальный сезон в Москве официально завершен

    Гидрометцентр сообщил об официальном завершении купального сезона в Москве

    Купальный сезон в Москве официально завершен
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Купальный сезон в Москве официально подошел к концу из-за остывания водоемов, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    По словам Паршиной, температура воды снизилась до плюс 17 градусов, передает РИА «Новости».

    «Температура воды в Москве-реке у Звенигорода составляет +17 градусов тепла и из-за холодных ночей и ветра она вряд ли существенно повысится. Кроме того, по народным приметам, с 14 августа купальный сезон считается официально завершенным», – рассказала синоптик.

    Она уточнила, что традиционно финал купального сезона связывают с Ильиным днем, который отмечается 2 августа. Однако именно Медовый Спас в народном календаре считается датой окончательного запрета на купание. Несмотря на ожидаемое с 15 августа потепление, верхний слой воды сможет прогреться лишь на один-два градуса, что не обеспечит комфортных условий для плавания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь на 14 августа стала одной из самых прохладных в столице за лето.

    В июле Роспотребнадзор разрешил купание только в пяти московских зонах отдыха.

    Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозировал прогрев столичных водоемов ко второй половине июня.

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    12 августа 2026, 10:07 • Новости дня
    Telegraph: Бернем провалил первое испытание на лидерство

    Tекст: Вера Басилая

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем провалил свое первое испытание на лидерство из-за непоследовательной позиции по досрочному освобождению виновных в гибели полицейского, сообщает Telegraph.

    Британская газета Telegraph пишет, что встретившись лицом к лицу с первым настоящим испытанием на лидерство с момента появления в офисе, премьер-министр провалил его, передает РИА «Новости».

    Издание связывает неудачи Бернема с его метаниями по вопросу досрочного освобождения преступников, причастных к гибели полицейского Эндрю Харпера в 2019 году. Сначала Бернем приостановил выход на свободу осужденных по всей стране, но через пару недель возобновил процесс, исключив лишь насильников.

    Столкнувшись со шквалом критики, премьер вновь изменил решение. Он заявил о наличии способа оставить убийц полицейского за решеткой, однако не смог уточнить детали. Мать погибшего правоохранителя назвала такую неопределенность настоящей пыткой.

    Эндрю Харпер погиб при исполнении служебных обязанностей во время расследования кражи квадроцикла. Трое подростков, виновных в его смерти, получили в общей сложности 42 года тюремного заключения.

    Британское руководство запланировало масштабную амнистию для решения проблемы нехватки мест в тюрьмах.

    Исправительные учреждения страны столкнулись с критической перегрузкой из-за массового возвращения рецидивистов.

    Недавний уход главы британского правительства Энди Бернема на отдых вызвал волну критики и насмешек среди пользователей социальных сетей.

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    12 августа 2026, 13:59 • Новости дня
    Из-за засухи в Риме показались руины античного моста

    В обмелевшем Тибре обнаружили фундамент древнеримского моста времен Нерона

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальная летняя жара привела к критическому падению уровня реки в итальянской столице, открыв возле Замка Святого Ангела остатки каменной переправы имперской эпохи.

    Фундамент древнего сооружения появился из-под воды в районе Замка Святого Ангела недалеко от Ватикана, передает ТАСС.

    Предполагается, что мост относится к имперской эпохе Древнего Рима и мог быть возведен во времена правления Нерона. Сооружение, вероятно, являлось частью Триумфальной дороги, по которой проходили шествия в честь победоносных полководцев.

    Итальянская столица уже более трех недель страдает от зноя, принесенного африканским антициклоном. Эта волна жары стала четвертой с середины июня. Министерство здравоохранения объявило наивысший уровень предупреждения в 20 городах страны, а на прошлой неделе в этот список попали все 27 городов, подлежащих классификации.

    Из-за обмеления рек в сельском хозяйстве Италии сложилась критическая ситуация. Особенно сильно упал уровень воды в реке По на индустриальном севере страны. Кроме того, фиксируются крайне высокие температуры воды в море, что может спровоцировать ураганы и сильные грозы. Специалисты отмечают, что из-за изменения климата нынешнее лето в будущем может считаться «прохладным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, критическое снижение уровня воды в немецких реках обнажило исторические «камни голода».

    Экономист Игорь Юшков назвал обмеление водоемов причиной снижения выработки электроэнергии в Европе.

    Президент Сербии Александр Вучич предупредил об остановке судоходства на Дунае из-за сильной засухи.

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    13 августа 2026, 22:03 • Новости дня
    На юге Британии в железнодорожной аварии пострадали 11 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вблизи английского города Льюис произошла крупная железнодорожная авария, в результате которой травмы различной степени тяжести получили 11 пассажиров.

    Пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Британии. Инцидент случился в графстве Восточный Сассекс на маршруте из Лондона в Истборн. Всего в вагонах находились около 150 человек, передает ТАСС.

    «На данном этапе мы можем подтвердить, что два пациента получили серьезные травмы», – заявили в службе скорой помощи юго-восточного побережья Англии.

    Медики добавили, что еще девять человек получили менее серьезные повреждения. Всем пострадавшим оказали помощь на месте, однако некоторых пришлось госпитализировать.

    Из-за аварии пассажирское сообщение на юге страны оказалось частично парализовано. Транспортные операторы предупредили о задержках и рекомендовали гражданам отказаться от поездок до конца дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне возле английского города Бедфорд столкнулись два пассажирских поезда. В результате данной железнодорожной аварии пострадали более 80 человек. Британский монарх Карл III выразил соболезнования раненым пассажирам.

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    13 августа 2026, 13:59 • Новости дня
    Участники Большой арктической экспедиции увидели особую радугу во время затмения

    Участники Большой экспедиции увидели арктическую радугу на мысе Челюскин

    Tекст: Мария Иванова

    Во время солнечного затмения участники молодежного образовательного проекта запечатлели редкое природное явление – радугу из плотного тумана.

    Члены Большой арктической экспедиции наблюдали уникальную арктическую радугу во время солнечного затмения 12 августа, передает РИА «Новости».

    Режиссер образовательной организации «Лаборатория путешествий» Андрей Цветков рассказал, что дуга радуги состояла из плотного тумана.

    «Мы стали свидетелями арктической радуги. Явление уникальное. Представьте себе дугу классической радуги, которую мы можем лицезреть в нашей с вами средней полосе. Точно такая же дуга, состоящая из плотного тумана. Вокруг тоже туман, но он более разреженный», – сообщил Цветков.

    По словам режиссера, облачный полукруг возвышался над морем Лаптевых и играл в лучах восходящего солнца, пробивающегося сквозь туман. Он назвал это зрелище магическим.

    Большая арктическая экспедиция проходит ежегодно в первой половине августа. В текущем году 7 августа десять московских школьников и четверо студентов отправились на мыс Челюскин. Отряд Цветкова «Хранители истории» помогает в восстановлении мемориала первым полярникам, уточнили в департаменте образования Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители четырех регионов России увидели солнечное затмение своими глазами.

    Российский космонавт Петр Дубров сфотографировал это редкое астрономическое явление с борта Международной космической станции.

    Госкорпорация Роскосмос организовала прямую онлайн-трансляцию события с вершины петербургского Лахта Центра.

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    14 августа 2026, 09:28 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал погодные аномалии в России в сентябре

    Гидрометцентр спрогнозировал потепление на северо-западе и похолодание в Сибири

    Tекст: Мария Иванова

    В начале осени жителей северо-запада европейской части России ожидает аномальное тепло, тогда как в ряде сибирских и дальневосточных регионов предвидится похолодание.

    Температурный фон на северо-западе европейской территории России в сентябре может превысить климатическую норму, передает РИА «Новости».

    При этом в некоторых районах Сибири и на севере Якутии ожидается похолодание, сообщил начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

    «В отдельных регионах страны ожидаются заметные отклонения от средних многолетних значений. Так, теплее нормы прогнозируется на северо-западе европейской части России, включая Ленинградскую, Калининградскую и Мурманскую области, Карелию, Архангельскую область и Коми, а также на Таймыре, в арктических районах вплоть до Якутии, а также в Приморье», – рассказал синоптик.

    По его словам, ниже привычных значений температура может опуститься в ряде районов Сибири, на севере Якутии, в северной половине Магаданской области, на Чукотке и севере Камчатки. Холодная погода также вероятна в Забайкальском крае и Амурской области. Голубев подчеркнул, что данный прогноз носит ориентировочный характер, поскольку долгосрочные предсказания погоды могут существенно отличаться от краткосрочных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в континентальных районах Магаданской области выпал летний снег.

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    12 августа 2026, 08:45 • Новости дня
    Синоптики предупредили о самом холодном дне лета в Москве

    Синоптик Тишковец спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе

    Tекст: Мария Иванова

    В предстоящий четверг столичный регион накроет осенняя прохлада, а температура воздуха опустится на шесть градусов ниже привычной климатической нормы.

    В конце текущей рабочей недели жителей столицы ожидает резкое ухудшение погодных условий, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил: «Это будет настоящая репетиция осени, во власти которой окажется две трети территории Русской равнины!»

    В четверг после полудня воздух прогреется лишь до 16 градусов тепла. Показатели термометров будут соответствовать климатической норме сентября. Небо затянут облака, ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер со скоростью до девяти метров в секунду.

    Потепление начнет возвращаться в Центральную Россию только к выходным. В субботу температура поднимется до 21 градуса, а в воскресенье воздух прогреется до 25 градусов, возвращая в регион летнюю погоду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне синоптик Евгений Тишковец уже предупреждал о приходе в Центральную Россию североатлантического циклона.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова позднее прогнозировала понижение температуры воздуха до 21 градуса тепла.

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    13 августа 2026, 10:23 • Новости дня
    Лесные пожары в Альпах решили тушить из снежных пушек

    Снежные пушки в Альпах решили использовать для тушения лесных пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за сильной засухи швейцарский горнолыжный курорт Адельбоден превратит десятки километров подземных труб для искусственного снега в систему защиты от лесных пожаров, пишет Associated Press.

    Оборудование для искусственного снега на альпийских курортах может быть использовано для борьбы с летними пожарами, передает Associated Press.

    Из-за глобального потепления снежный покров в Альпах сокращается, и курорты вроде Адельбоден-Ленк вынуждены создавать до 70% снега искусственно. Подземные трубы и резервуары этой системы могут оказаться полезными летом, когда возрастает риск возгораний.

    «Мы можем помочь пожарным с нашей инфраструктурой», – заявил Юрг Клопфенштейн, ответственный за оснежение курорта. По его словам, пожарные и вертолеты смогут использовать воду из резервуаров курорта. Система, объединяющая 210 снежных пушек и 50 ружей, способна создавать влажные буферные зоны, чтобы замедлить распространение огня до прибытия спасателей.

    В Швейцарии пока не было масштабных лесных пожаров, но из-за засухи риск оценивается как высокий по всей стране, включая регион Берн. Мэр Адельбодена Вилли Шранц отметил, что необходимо быть готовыми к подобным сценариям. Однако эксперт Greenpeace Натан Солотурнманн предупредил, что использование таких систем – лишь временная мера, и в большинстве районов Швейцарии нет подходящей подземной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара обойдется экономике Евросоюза в 180 млрд евро.

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    13 августа 2026, 11:59 • Новости дня
    Синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности в Москве

    Гидрометцентр сообщил о желтом уровне опасности в Московском регионе из-за ветра

    Tекст: Мария Иванова

    Жителей столицы и Подмосковья ожидает резкое усиление ветра и кратковременные дожди, в связи с чем объявлен повышенный уровень погодной угрозы.

    В столичном регионе 13 и 14 августа будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра, передает РИА «Новости».

    «В Москве и области 13 и 14 августа ожидается ветер: днем местами прогнозируется усиление северо-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду, а период предупреждения продлится до 21 часов 14 августа», – рассказали в Гидрометцентре.

    Специалисты ведомства также добавили, что в течение этих двух дней на территории Московского региона пройдут кратковременные дожди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 августа Гидрометцентр сообщил о желтом уровне погодной опасности в московском регионе из-за шквалистого ветра.

    В конце июля синоптики объявили предупреждение из-за надвигающихся на столицу гроз.

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