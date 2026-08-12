Verdant: Аномальная жара лишит Британию 6 млрд долларов

Verdant: Экономические потери Британии от жары могут составить 6 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Жаркая погода в Британии в этом году способна нанести экономике ущерб в 4,4 млрд фунтов стерлингов (около 6 млрд долларов) из-за недополученной продукции, говорится в отчете аналитического центра Verdant.

«Экономические издержки изменения климата уже ощутимы, и в будущем ситуация будет только ухудшаться», – заявил директор центра Джеймс Мидуэй.

В мае, июне и июле в стране фиксировались экстремальные температуры. Установлен новый рекорд по числу дней, когда воздух прогревался до 30 градусов и выше – в этом году их было уже 35. Синоптики прогнозируют новую волну жары, передает ТАСС.

Как отмечает The Guardian, оценки аналитиков не учитывают косвенные издержки, среди которых расходы на тушение лесных пожаров и повышенное потребление электричества из-за кондиционеров. Эксперты предупреждают, что при учащении периодов жары к 2030 году ежегодные потери могут превысить 25 млрд фунтов (33,7 млрд долларов).

Сейчас почти три четверти Англии, где проживает 45 млн человек, страдают от засухи на фоне затяжной жары и отсутствия осадков. Июль стал самым засушливым месяцем за 190 лет. На значительной части территории королевства введены ограничения на потребление воды, затрагивающие десятки миллионов жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон впервые за 155 лет пережил полный календарный месяц без дождей.

Экстремальная жара вынудила Великобританию массово закупать овощи за рубежом.

Из-за летнего зноя многие британцы ночуют на кухнях.