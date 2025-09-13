  • Новость часаРоссийские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Снижение ключевой ставки затронет каждого
    Офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении
    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам
    Врачи объяснили высокую смертность мужчин от «синдрома разбитого сердца»
    Заявление о причастности России к инциденту в Польше подписали 46 из 193 членов ООН
    Супруга Чарли Кирка назвала причины убийства мужа
    Сенатор Пушков дал совет Стуббу, зачастившему на встречи с Зеленским
    Военный комендант Демидов спас поезд с боеприпасами от артобстрела ВСУ
    Чемпион Европы по боксу среди юношей Михайленко застрелен в Омске
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    13 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    11 комментариев
    13 сентября 2025, 13:12 • Новости дня

    The Times сообщила о провале плана переселения мигрантов в казармы

    The Times: Расселение мигрантов в казармах Британии оказалось дороже, чем в отелях

    Tекст: Мария Иванова

    Планы использовать для проживания нелегалов бывшие военные базы в Эссексе и Кенте обойдутся бюджету на 46 млн фунтов дороже аренды гостиниц, пишет газета The Times.

    Планы правительства использовать бывшие военные базы для размещения нелегальных мигрантов обойдутся бюджету дороже, чем аренда отелей, пишет The Times.

    По данным Национального аудиторского управления, годовое обслуживание четырех таких объектов могло стоить 3 млрд фунтов, что на 46 млн фунтов выше аналогичных расходов при размещении нелегалов в гостиницах.

    Власти уже потратили 60 млн фунтов на подготовку одной из баз в Линкольншире, однако из-за протестов местных жителей от этих планов отказались. Две других базы в Эссексе и Кенте планируют открыть, несмотря на критику правозащитников. Министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд заявила, что готова отстаивать свою позицию в суде.

    Сейчас правительство ежедневно выплачивает почти 6 млн фунтов за проживание 32 тыс. мигрантов в 210 отелях по стране. Годовые траты на содержание просителей убежища достигают 4 млрд фунтов, отмечает ТАСС.

    В Британии прошли акции протеста против размещения мигрантов в гостиницах после инцидента в городе Эппинг, где 38-летний беженец из Эфиопии был обвинен в домогательствах к несовершеннолетней. Власти обещали прекратить практику размещения мигрантов в отелях к 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британцы впервые после Brexit признали миграцию главной проблемой страны.

    Волна антимигрантских протестов в августе охватила десятки городов Британии после скандала с размещением беженцев в гостиницах.

    Власти города Эппинг приняли решение обратиться к правительству с требованием закрыть два отеля для мигрантов после массовых протестов.

    12 сентября 2025, 20:43 • Новости дня
    Сикорский признал прилет дронов в Польшу с Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Часть беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября, прилетели не только из Белоруссии, но и с территории Украины, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Киеве.

    Пресс-конференцию транслировал телеканал TVP Info. «Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но и из Белоруссии», – подчеркнул Сикорский. Он добавил, что считает произошедшее «российской операцией», однако не представил доказательств этой версии, передает ТАСС.

    Ранее Сикорский заявил, что Польша не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО о том, что уничтожили несколько беспилотников. Представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением.

    Комментарии (20)
    12 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    Раскрыта личность подозреваемого в убийстве Кирка

    NYP: Подозреваемым в убийстве Кирка оказался 22-летний житель Юты

    Раскрыта личность подозреваемого в убийстве Кирка
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка зовут Тайлер Робинсон, ему 22 года, он проживает в штате Юта, сообщили СМИ.

    Как пишет New York Post со ссылкой на источники: «Это 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон», передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о вероятном задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка. Позже Fox News сообщила, что подозреваемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка был задержан в штате Юта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, убийство правого активиста Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых и призывы к мести. ФБР объявило вознаграждение до 9 млн рублей за сведения о причастных к преступлению.

    Комментарии (31)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    12 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    Предполагаемый убийца Чарли Кирка был арестован с помощью отца
    Предполагаемый убийца Чарли Кирка был арестован с помощью отца
    @ Кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Имя предполагаемого убийцы Чарли Кирка, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после того, как его собственный отец сообщил о сыне в полицию.

    Предполагаемый убийца американского активиста Чарли Кирка был задержан спустя 33 часа после преступления, сообщает «Комсомольская правда».

    Личность Робинсона раскрыли СМИ после того, как его выдал полиции собственный отец – полицейский с 27-летним стажем.

    Как уточняет телеканал Fox News, Робинсон признался отцу в совершенном преступлении, а отец, посоветовавшись с протестантским пастором, сообщил о случившемся в полицию и удерживал сына до приезда правоохранителей.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил арест подозреваемого и в интервью призвал к быстрому суду и смертной казни для Робинсона. Он заявил: «Иначе будет обычная здесь история: дело тянется 7-8 лет, а когда судебное расследование заканчивается, нам говорят: ну, у парня были свои резоны так себя повести, его обижали одноклассники и все такое».

    По данным американских СМИ, Тайлер Робинсон был одаренным студентом Университета штата Юта, получавшим государственную стипендию. Его отец Матт Робинсон работает в полиции, а мать – в частной компании по уходу за инвалидами.

    На пресс-конференции после ареста главы ФБР Кэш Патель отметил, что задержание произошло в рекордные сроки. Во время прощания с убитым Чарли Кирком он заявил: «Прощай, брат! Встретимся в Валгалле!»

    Ранее ФБР опубликовало видео с подозреваемым в убийстве Кирка.

    Комментарии (25)
    12 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    Политолог объяснил реакцию Трампа на «спектакль» с беспилотниками в Польше

    Политолог Стремидловский: Трамп не позволяет европейским мошенникам сыграть с ним в наперстки

    Политолог объяснил реакцию Трампа на «спектакль» с беспилотниками в Польше
    @ Rafal Niedzielski/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Причин, почему Дональд Трамп довольно сдержанно отреагировал на падение беспилотников в Польше, несколько. Во-первых, он, вероятно, получил от американской разведки данные, которые не подтверждают версию о якобы российской провокации. Во-вторых, сейчас у него существует более важная внутренняя проблема – убийство соратника Чарли Кирка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский.

    «Учитывая, что «спектакль» с беспилотниками над Польшей был во многом рассчитан на Дональда Трампа, то евробюрократы и украинское руководство вновь потерпели фиаско. Президент США ведет себя довольно последовательно и не позволяет европейским мошенникам сыграть с ним в наперстки», – отметил политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    По его мнению, причин, почему глава Белого дома довольно сдержанно отреагировал на произошедшее, несколько. «Во-первых, он, вероятно, получил от американской разведки данные, которые не подтверждают версию о якобы российской провокации», – считает собеседник.

    «Во-вторых, сейчас у Трампа существует более важная внутренняя проблема – это убийство Чарли Кирка, яркого сторонника MAGA-движения (Make America Great Again – «Сделаем Америку снова великой»). Для президента США первостепенный вопрос – не ситуация в Европе, а ответ либералам, действия которых привели к росту насилия в стране», – добавил спикер.

    В-третьих, американский лидер продолжает дистанцироваться от украинского кризиса. «Трамп ранее давал понять, что ситуация вокруг Украины – дело европейцев, а Штаты не хотят этим заниматься. Поэтому все попытки так или иначе втянуть Вашингтон в эскалацию конфликта до сих пор не оборачивались успехом», – подчеркнул политолог.

    При этом польские политики продолжают прикладывать усилия, чтобы переубедить главу Белого дома и даже спорят с ним. «Но администрация США не делает ставку на правительство Дональда Туска, а также конкретно на министра иностранных дел Радослава Сикорского. Трамп общается исключительно с президентом Польши Каролем Навроцким и игнорирует того же Туска», – заключил Стремидловский.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть результатом ошибки. «Возможно, это было ошибкой, но, как бы то ни было, я не в восторге от всего, что связано со всей этой ситуацией», – сказал он журналистам на Южной лужайке Белого дома.

    В Варшаве решили поспорить с президентом США. Так, польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что «тоже хотели бы, чтобы атака была ошибкой, но это не так». «В ту ночь, когда над Польшей пролетело 19 российских беспилотников, над Украиной пролетело 400, плюс 40 ракет. Это не были ошибки», – добавил глава МИД республики Радослав Сикорский.

    Этот случай стал очередным примером, когда США занимают позицию стороннего наблюдателя при президентстве Трампа, пишет The New York Times. При похожем инциденте с попаданием украинской ракеты на территорию Польши в 2022 году Вашингтон сразу проявил готовность защищать каждого члена НАТО. Тогда тревога оказалась ложной, но реакция США была решительной.

    В нынешней ситуации американский президент, по оценке газеты, ведет себя так, будто Штаты не связаны с исходом событий. Газета отметила, что на этот раз реакция была выжидательной, и многие обращали внимание именно на позицию Трампа.

    Напомним, в среду Туск сообщил, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км.

    Тем не менее некоторые европейские страны, в том числе Бельгия, Швеция, Чехия, Нидерланды, Испания, после падения БПЛА вызвали послов России. Российская сторона отвергла все голословные обвинения, ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    Комментарии (5)
    12 сентября 2025, 16:52 • Новости дня
    Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями

    Трамп раскрыл детали планируемых санкций США против российского нефтяного сектора

    Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возможные новые рестрикции США против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин, сообщил президент США Дональд Трамп.

    В случае принятия дополнительных рестрикций против России они коснутся банков, нефтяной отрасли и будут предусматривать введение новых пошлин, передает РИА «Новости».

    Дональд Трамп в интервью Fox News заявил: «Это будет жесткий удар санкциями по банкам, в отношении нефтяного сектора и в части пошлин». Он подчеркнул, что речь идет о серьезных мерах, способных затронуть ключевые сферы экономики России.

    Трамп также напомнил, что ранее уже вводил тарифные ограничения на уровне 50% против Индии за поставки российской нефти. Он отметил, что это решение стало причиной разногласий с Нью-Дели и назвал его непростым, но необходимым шагом. По словам президента, подобные действия могли бы быть предприняты и в отношении России, если потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государства Евросоюза договорились о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против России.

    Делегация Евросоюза на этой неделе планирует отправиться в Вашингтон для обсуждения ужесточения антироссийских санкций, включая ограничения против энергетических компаний и танкеров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные ограничения, действующие уже четыре года, не принесли результата.

    Комментарии (32)
    12 сентября 2025, 14:40 • Новости дня
    Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина

    Патриарх Кирилл заявил, что его отец крестил Владимира Путина в Ленинграде

    Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина
    @ Владимир Смирнов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патриарх Кирилл рассказал, что крещение Владимира Путина совершил его отец, служивший в Преображенском соборе Ленинграда.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подтвердил, что его отец крестил президента России Владимира Путина, передает ТАСС. Об этом он сообщил после литургии 12 сентября в московском Даниловом монастыре.

    Патриарх Кирилл подчеркнул: «Нельзя не сказать и о нашем президенте… Владимир Владимирович жил недалеко от Преображенского собора в городе Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, где служил мой отец. И оказывается, потом это узнали и доказали, что именно мой отец крестил Владимира Владимировича».

    Он добавил, что считает это не простым совпадением, а проявлением присутствия Бога в его жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об обстоятельствах своего крещения в 1952 году в Ленинграде. Путин предположил, что его крестил отец патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Комментарии (15)
    12 сентября 2025, 18:40 • Новости дня
    НАТО запустила операцию «Восточный часовой»

    НАТО объявил старт операции «Восточный часовой» из-за БПЛА в Польше

    НАТО запустила операцию «Восточный часовой»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАТО запускает операцию «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

    Североатлантический альянс начал операцию «Восточный часовой». Операция направлена на укрепление позиций альянса на восточном фланге после инцидента с беспилотником в воздушном пространстве Польши, передает ТАСС.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил об этом на пресс-конференции в Брюсселе. «Сегодня мы с генералом Алексусом Гринкевичем объявляем о запуске операции «Восточный часовой», – заявил он.

    В операции будут участвовать Дания, Франция, Британия и ФРГ.

    Операция будет включать в себя элементы воздушной и наземной обороны, сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. «Операция «Восточный часовой» обеспечит более целенаправленное сдерживание и оборону», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз вызвал временных поверенных в делах России и Белоруссии при ЕС после инцидента с беспилотником в Польше.

    В Варшаве заявили, что в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили 21 беспилотник, часть которых военные физически уничтожили.

    Многоуровневая натовская противовоздушная оборона оказалась пробита беспилотниками из дерева и пенопласта над Польшей.

    Комментарии (15)
    13 сентября 2025, 08:14 • Новости дня
    Офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении
    Офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе успешной операции на запорожском направлении российские военные захватили в плен офицеров разведки Украины, воспользовавшись тактическим преимуществом, рассказал командир отдельного отряда специального назначения с позывным «Викинг».

    По его словам, офицеры Главного управления разведки Украины сдались в плен бойцам воздушно-десантных войск России на запорожском направлении, передает РИА «Новости». «Викинг» добавил, что среди сдавшихся были офицеры подразделений ГУР.

    Командир уточнил, что сдача украинских разведчиков стала возможна благодаря специально разработанной операции по выманиванию бойцов Вооруженных сил Украины на контролируемые российскими военными позиции.

    «Они пытались пользоваться складками местности, условиями погоды, разными техническими средствами для того, чтобы попытаться просачиваться. Но мы контролируем их намного дальше, чем они могут себе представить», – подчеркнул командир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ заявил, что украинское командование начало набор женщин-заключенных на контрактную службу. Он также рассказал, что восемнадцатилетних украинцев принуждают подписывать контракты для службы в армии. По его словам, командование ВСУ отдало приказ расстреливать отступающих на позициях заключенных, мобилизованных в войска.

    Комментарии (7)
    12 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Названы подробности задержания подозреваемого в убийстве Кирка
    Названы подробности задержания подозреваемого в убийстве Кирка
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка был задержан в штате Юта, сообщили СМИ.

    Как пишет Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина был арестован в четверг около 23:00 по местному времени, что соответствует 08:00 по московскому времени в пятницу, передает ТАСС.

    Расследование этого дела продолжается, отмечают правоохранители.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о вероятном задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, убийство правого активиста Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых и призывы к мести. ФБР объявило вознаграждение до 9 млн рублей за сведения о причастных к преступлению.

    Комментарии (9)
    13 сентября 2025, 03:50 • Новости дня
    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам

    Штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам

    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам
    @ РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские Telegram-каналы заявляют, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    «Русские построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешается высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», – приводит описание Telegram-канал «Страна».

    Как пишет «Лента.Ру» со ссылкой на канал Deep State, так российские бойцы без серьезных потерь добираются до Радьковки, перемещаются на юг в контролируемый лес и рассредоточиваются в Купянске.

    В российском Telegram-канале «Военная хроника» отметили, что особых  подробностей об операции пока нет.

    «Но судя по тому, что все снова произошло неожиданно для ВСУ, операция была продумана как надо», –  сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Луганском краеведческом музее представили уникальную выставку, посвященную участникам операции «Поток», позволившей российским военным освободить Курскую область.

    Российские войска в конце августа взяли в окружение город Купянск в Харьковской области и прорвали оборону украинских войск у Купянска. ВС России 12 сентября  взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска.

    Комментарии (11)
    13 сентября 2025, 05:07 • Новости дня
    Супруга Чарли Кирка назвала причины убийства мужа
    Супруга Чарли Кирка назвала причины убийства мужа
    @ Brian Cahn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Супруга Чарли Кирка впервые после убийства мужа выступила на публике, обратившись к тем, кто стоит за этим преступлением и тем, кто скорбит о потере политического активиста и радиоведущего.

    Эрика Кирк в первом после трагедии обращении к общественности заявила, что убийцы получат обратный эффект от попытки заставить Чарли молчать.

    «Они убили Чарли за то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную божественную любовь», – приводит слова Эрики Кирк ТАСС.

    По ее словам, убийцы не представляют, что натворили, так как теперь Чарли Кирка станет еще больше.

    «Если вы думали, что миссия моего мужа была мощной, то вы понятия не имеете... Вы понятия не имеете, что вы только что запустили по всей стране», – цитирует Эрику Кирк CNN.

    Она пообещала, что все начинания мужа будут продолжены. В частности, Turning Point USA, политическая организация, основанная Чарли Кирком, которая работает с консервативной молодежью в американских университетских кампусах.

    Запланированный тур по университетским кампусам The American Comeback Tour будет продолжен. Americafest, ежегодная конференция Turning Point USA тоже состоятся. Радио- и подкаст-шоу, которыми он гордился, продолжат свое существование, объявила Эрика.

    Напомним, 10 сентября стрельба произошла во время публичного мероприятия в американском штате Юта. После покушения СМИ сообщали как о гибели Чарли Кирка, что позднее подтвердил американский президент Дональд Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, имя предполагаемого убийцы Чарли Кирка, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после того, как его собственный отец сообщил о сыне в полицию. Трамп подтвердил арест подозреваемого и призвал к быстрому суду и смертной казни для Робинсона.

    Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о гибели консервативного политического активиста и радиоведущего Чарли Кирка в США, отметив нападки на свободу слова и тех, кто ее проповедует.

    Комментарии (6)
    12 сентября 2025, 21:45 • Новости дня
    Путин рассказал о мире будущего

    Путин: В будущем не будет эгоистов и одиночек

    Путин рассказал о мире будущего
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в будущем человечество будет ориентироваться на ценности любви и дружбы.

    Выступая на пленарном заседании XI Петербургского международного форума объединенных культур, он подчеркнул: «Мы верим, что мир будущего – это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу «каждый сам за себя», а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним», передает ТАСС.

    Ранее президент России на форуме в Петербурге выделил важность совместных культурных инициатив для противодействия нетерпимости и неонацизму.

    Кроме того, Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур подчеркнул важность сохранения ценностей свободы, прав человека и национальных особенностей.

    Комментарии (19)
    12 сентября 2025, 18:07 • Новости дня
    Набиуллина заявила о будущем снижении ключевой ставки

    Глава ЦБ сообщила о курсе на снижение ключевой ставки в России

    Набиуллина заявила о будущем снижении ключевой ставки
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замедление внешнего спроса и снижение инфляции с начала 2025 года формируют условия для возможного понижения ключевой ставки в России, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    О вероятном снижении ключевой ставки в ближайшем будущем заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС. Она отметила, что с начала 2025 года инфляция в России заметно снизилась, а внешняя экономическая активность и спрос замедлились.

    «Инфляция с начала года существенно снизилась, внешний спрос, экономическая активность замедлились. Это задает общее направление на снижение ставки», – подчеркнула Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инфляционные ожидания в России остаются на высоком уровне.

    Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт, установив ее на уровне 17% годовых. Это стало уже третьим снижением подряд.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что снижение ставки до 17% обещает поддержать экономический рост и стимулировать инвестиции в России.

    Комментарии (8)
    13 сентября 2025, 04:37 • Новости дня
    Военный комендант Демидов спас поезд с боеприпасами от артобстрела ВСУ

    Солдаты ВСУ попытались ударить по поезду с боеприпасами для ВС России

    Военный комендант Демидов спас поезд с боеприпасами от артобстрела ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Ирма Каплан

    Военный комендант железнодорожной станции Михаил Демидов сумел вывести подвижной состав с боеприпасами из-под массированного обстрела ВСУ, предотвратив его уничтожение, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    Как сообщает оборонное ведомство, военный комендант железнодорожной станции майор Демидов обеспечивал безопасность воинских перевозок на одном из участков освобожденной от противника территории.

    «В один из дней враг, стремясь лишить российские подразделения оперативного и своевременного снабжения, подверг массированному артиллерийскому обстрелу район железнодорожной станции. В зоне поражения оказался состав с боеприпасами», – сказано в посте.

    Несмотря на продолжающийся огонь противника, Демидов сумел оперативно направить поезд на запасные пути и вывел его из-под удара. После завершения обстрела майор организовал проверку железнодорожного полотна и, убедившись в отсутствии неразорвавшихся снарядов, отправил состав по назначению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские Telegram-каналы заявили, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    Комментарии (3)
    13 сентября 2025, 10:05 • Новости дня
    Врачи объяснили высокую смертность мужчин от «синдрома разбитого сердца»

    Кардиологи Михайлова и Романенко рассказали, как эмоции могут навредить сердцу

    Врачи объяснили высокую смертность мужчин от «синдрома разбитого сердца»
    @ Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Несмотря на то, что «синдромом разбитого сердца» чаще заболевают женщины, летальный исход по большей части наблюдается среди мужчин. Врачи-кардиологи Ирина Михайлова и Татьяна Романенко рассказали о важности контролировать эмоции для правильной работы сердца.

    13 сентября отмечается День положительных эмоций. Это неофициальный праздник, появившийся в начале 2000-х, который направлен на то, чтобы напомнить людям о важности радости, любви и поддержки. Позитивные эмоции – это не просто приятно, но и очень полезно для здоровья: они укрепляют иммунитет, снижают стресс и дарят энергию. Однако человек испытывает не всегда положительные. Сильные переживания, особенно из-за потери или разочарования, могут оказать на организм совсем иной эффект.

    «"Синдромом разбитого сердца" врачи называют стресс-индуцированную кардиомиопатию или синдром такоцубо. Это остро развивающаяся преходящая дисфункция сердечной мышцы с приступом загрудинных болей, которая возникает как реакция на неожиданное сильное эмоциональное потрясение. Впервые этот синдром описали японские специалисты в 1990-х годах», – рассказывает врач-кардиолог, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Михайлова.

    Она рассказывает, что хотя «Синдром разбитого сердца» звучит романтично, но к случаям неразделенной любви у подростков этот диагноз не имеет отношения. Главная причина его появления – сильное острое эмоциональное потрясение, реже – значимый физический стресс или тяжелое заболевание. «Это может быть смерть близкого человека, финансовый крах, испуг, а иногда даже радостное событие, например, рождение ребенка или свадьба. Все дело в резком выбросе гормонов стресса – адреналина и норадреналина, которые оказывают токсическое воздействие на сердечную мышцу и вызывают спазм мелких сосудов, нарушая питание органа», – поясняет специалист.

    По статистике с данным синдромом сталкиваются 1-2% пациентов с подозрением на острый инфаркт миокарда, причем 90% больных – это женщины в менопаузе и постменопаузе, делится врач. В этот период эстрогены перестают защищать сердце, а женщины становятся особенно уязвимы к стрессу.

    Клиническая картина данного синдрома почти неотличима от инфаркта миокарда: появляется интенсивная загрудинная боль, отдающая в левую руку, лопатку или челюсть, сопровождающаяся потливостью, страхом, слабостью, нарушением ритма сердца, одышкой, продолжает собеседница. Эти боли не снимаются обычными обезболивающими и продолжаются более 20 минут. В тяжелых случаях может быстро развиться острая сердечная недостаточность.

    «Как правило, скорая помощь не сможет отличить острый инфаркт миокарда от синдрома такоцубо по электрокардиограмме, так как они похожи. Необходимо срочно вызвать скорую и попасть в специализированный центр, где проведут обследование, которое поможет установить диагноз. При его обнаружении 95,5% пациентов полностью выздоравливают в среднем за 2-3 недели. Через 4–6 недель после появления симптомов рекомендуется повторно посетить кардиолога и пройти эхокардиографию и электрокардиографию, чтобы убедиться, что сердце восстановилось», – говорит Михайлова.

    Она предупреждает, что возможны рецидивы болезни, причем чаще у женщин, чем у мужчин. Через шесть месяцев они возникают у 1,2% пациентов, а в течение шести лет – у 5%, каждый последующий рецидив протекает тяжелее, поэтому важна профилактика. И хотя женщины болеют чаще, у мужчин летальность вдвое выше, по статистике до 11,2%. «У мужчин причиной синдрома обычно становится не эмоция, а физический стресс или манифистация тяжелого заболевания: инсульт, онкология. В таких случаях течение болезни тяжелее, чаще развиваются опасные нарушения ритма и сердечная недостаточность», – подчеркивает кардиолог.

    Для того, чтобы минимизировать риск данного заболевания, следует как можно бережнее относиться к своему психоэмоциональному состоянию, поддерживать близких. Следует тренировать стрессоустойчивость, заниматься умеренной физической активностью, так как это снижает уровень гормонов стресса. Важно не игнорировать тревожные симптомы и своевременно обращаться за медицинской помощью.

    Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказывает, что основная причина появления «синдрома разбитого сердца» – всплеск стрессовых гормонов, который временно «оглушает» сердечную мышцу. Человек получает известие, сильный эмоциональный удар, например, в связи с утратой близкого, разрывом отношений с любимым, попаданием в авария или столкновением с трагедией или другим «невыносимым» стрессом. В этот момент в организме резко взлетает уровень гормонов стресса, особенно адреналина. Это ситуация, подобная «бей или беги», только удар пришелся по сердцу: оно буквально теряет контроль, «сжимается неравномерно и перестает нормально качать кровь».

    «В организме происходит следующее: левый желудочек сердца внезапно ослабевает и перестает эффективно перекачивать кровь, развивается острая недостаточность, сопровождающаяся расширением верхушки левого желудочка. При этом форма сердца на ЭхоКГ становится похожей на японскую ловушку для осьминогов – такоцубо, отсюда и название», – поясняет врач.

    Она также подчеркивает, что симптомы синдрома такоцубо схожи с теми, что человек испытывает при инфаркте миокарда – острая боль в груди, одышка, сердцебиение, потливость, ощущение надвигающейся смерти. Иногда развиваются пресинкопальные состояния и обмороки. Но при обследовании коронарные артерии оказываются чистыми, без закупорки.

    «Профилактика данного заболевания непростая, но совершенно реальная: нужно научиться управлять стрессом. Для этого можно использовать дыхательные практики, психотерапию, физическую активность и здоровый сон. Работа с собственными эмоциями: вовремя проговоренные переживания и поддержка близких часто сильнее лекарств. При любых болях в груди, даже "на нервной почве", обязательно обращаться к врачу, чтобы не пропустить серьезное нарушение деятельности сердца», – заключила Романенко.

    Ранее врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, как минимизировать негативное воздействие непогоды на психику.

    Комментарии (0)
    Главное
    Премьер-министр Малайзии заявил об участии Путина и Трампа в саммите АСЕАН
    Экипажи Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского начали осваивать новые танки
    Сикорский признал прилет дронов в Польшу с Украины
    NDR: Пасхальный подарок из Сибири за 27 евро может стоить немцу свободы
    Украинцы отказались выступать на турнире FIG из-за участия россиянки
    Ким Чен Ын запретил слова «гамбургер», «караоке» и «мороженое»
    Астрономы зафиксировали аномальную эволюцию кометы 3I/ATLAS

    Снижение ключевой ставки затронет каждого

    Ключевая ставка продолжает снижаться. Немного медленнее, чем хотелось бы рынку, но это уже оказывает позитивное влияние на российскую экономику. Как новая ставка Банка Россия скажется на курсе рубля? Когда завершится эпоха выгодных вкладов, а кредиты снова станут массовым явлением? Что будет с ценами на недвижимость? Подробности

    Перейти в раздел

    «"Спектакль" с беспилотниками» надломил отношения Польши и США

    Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей. В то время как Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать некой ошибкой, польский премьер Дональд Туск и глава МИД республики Радослав Сикорский резко критикуют его точку зрения. По мнению экспертов, столь серьезное расхождение позиций свидетельствует о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами. Подробности

    Перейти в раздел

    От ЗЕТ – к Z. Как привлечь ветеранов на дальневосточное приграничье

    Спецоперация еще не завершена, но в регионах России уже всерьез думают о том, как обустроить мирную жизнь ветеранов СВО. Один из вариантов – программа «Стражи рубежей», предложенная руководством Еврейской автономной области. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в приграничье Амура, чтобы узнать, какую жизнь на дальневосточных рубежах России обещают здесь нынешним бойцам. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад стирает основу существования народа, сохраненного в СССР

    Похоже, стремление Латвии отделиться от русского мира и влиться в западный привело к неприятному для латышей результату. Истребляя русский язык, местные националисты не заметили, как латышские дети стали вместо него говорить вовсе не на латышском – и теперь, по оценке экспертов, это «будет иметь катастрофические последствия». О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации