    Макрон назначил на пост премьера Франции своего «лейтенанта»
    Польша обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    Дуров испытал гордость из-за протестов против Макрона
    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    Reuters: В НАТО отказались признать нападением беспилотники над Польшей
    Катар заявил о праве ответить на удар Израиля
    Фон дер Ляйен призвала страны ЕС отказаться от права вето
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    0 комментариев
    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    15 комментариев
    10 сентября 2025, 14:39 • Новости дня

    Британцы впервые после Brexit признали миграцию главной проблемой

    Tекст: Денис Тельманов

    В Британии зафиксирован самый высокий уровень обеспокоенности вопросами миграции с момента выхода из Евросоюза, превзойдя даже экономические проблемы.

    Большинство жителей Британии впервые после Brexit назвали миграцию самой острой проблемой, сообщает РИА «Новости».

    Согласно исследованию фирмы YouGov для Sky News, 58% британцев считают иммиграцию главной угрозой для страны, что является рекордным показателем с 2020 года. Второе и третье места заняли экономика (51%) и система здравоохранения (29%).

    Согласно данным опроса, 70% респондентов заявили, что уровень миграции слишком высок. Только 18% считают нынешний уровень приемлемым, а 3% полагают, что он недостаточен. Около половины британцев уверены, что приток мигрантов негативно влияет на страну, тогда как 22% полагают, что плюсы и минусы уравновешивают друг друга, и примерно столько же отмечают позитивное влияние миграции.

    Исследование проводилось среди 2268 взрослых британцев с 31 августа по 1 сентября. По оценке национального статистического управления, чистый прирост мигрантов в стране с июня 2023 по июнь 2024 года составил 728 тыс. человек, годом ранее – 906 тысяч.

    В 2024 году в Британию нелегально прибыло 36,8 тыс. мигрантов только по морю, что на четверть больше, чем в 2023 году. Власти тратят миллионы фунтов стерлингов ежедневно на содержание просителей убежища в отелях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Найджел Фараж исключил возможность вступления Бориса Джонсона в свою партию, объяснив это негативной реакцией избирателей на миграционную политику после Brexit. Лидерство Джонсона в партии назвали неудачным из-за роста миграции.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о первых задержаниях нелегальных мигрантов в проливе Ла-Манш в рамках нового соглашения с Францией. Британия ввела рестрикции против 20 человек и пяти компаний из разных регионов, которых обвиняют в организации нелегальной миграции. Кир Стармер и Эммануэль Макрон договорились о запуске пилотной схемы обмена мигрантами по принципу «один въезжает, один выезжает».

    8 сентября 2025, 01:24 • Новости дня
    Guardian: На острове Джерси решили выяснить источники состояния Абрамовича

    Guardian: Власти острова Джерси начали расследование в отношении Абрамовича

    Guardian: На острове Джерси решили выяснить источники состояния Абрамовича
    @ Ki Price/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В отношении российского миллиардера Романа Абрамовича властями острова Джерси (коронное владение Великобритании), который является офшором, якобы начато уголовное расследование, пишет Guardian со ссылкой на некие документы. При этом адвокаты Абрамовича заявили, что «в Джерси нет уголовных дел против него».

    Следователи добиваются получения данных о банковских счетах компаний, связанных с Абрамовичем, и делают соответствующие запросы в швейцарские суды, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Guardian.

    Один из запросов, как заявлено, касается подозрений в якобы отмывании средств. Еще один запрос связан с возможным нарушением санкционного режима. По информации Guardian, после включения Абрамовича в санкционный список острова Джерси в 2022 году были зафиксированы переводы активов, якобы связанных с ним.

    Швейцарский суд разрешил передать Джерси документы, несмотря на протесты адвокатов бизнесмена.

    Адвокаты не только отвергли все обвинения, но и заявили, что в отношении Абрамовича не было выдвинуто никаких обвинений. Как пишет Guardian, по их словам, «в Джерси нет уголовных дел против него; суд Джерси фактически подтвердил, что в судах Джерси нет на рассмотрении никаких уголовных дел в отношении нашего клиента». «Любые утверждения о причастности господина Абрамовича к преступной деятельности являются ложными», – заявили адвокаты.

    Guardian пишет, что следователи Джерси хотят установить источники состояния Абрамовича, полученного «в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах».

    Джерси – остров в проливе Ла-Манш, который является коронным владением Британской короны, но не входит в Великобританию. Джерси является офшором, «налоговой гаванью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сообщалось, что правительство Британии рассматривет возможность подачи иска к Абрамовичу для передачи замороженных 2,34 млрд фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», на гуманитарную помощь на Украине. В 2022 году у Абрамовича возникли сложности с продажей недвижимости в Британии из-за санкций.

    Комментарии (17)
    8 сентября 2025, 22:00 • Новости дня
    Зеленский назвал свой главный запрос на заседании в формате «Рамштайн»

    Tекст: Ирма Каплан

    На заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.

    «Провел сегодня Ставку – прежде всего, технологические вопросы. Наличие систем ПВО и ракет к ним, график производства, график снабжения. Защита нашей украинской критической инфраструктуры и, прежде всего, энергетики», – сообщил Зеленский в Telegram-канале.

    По его словам, Украина, которую в Лондоне представит министр обороны Денис Шмыгаль, попросит новые системы ПВО у западных партнеров.

    «Усиление ПВО – цель номер один для этого «Рамштайна» и в целом наших контактов в Европе и США, – приводит ТАСС слова Зеленского в видео.

    Глава киевского режима отметил, что впереди много работы с партнерами, кроме того, он обсудил со Шмыгалем нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2026 году.

    Переговоры в формате «Рамштайн» – этом ежемесячные консультации стран, предоставляющих Украине оружие. Первое заседание состоялось в апреле 2022 года на авиабазе ВВС США в немецком городе Рамштайн. Во вторник, 9 сентября, состоится очередная серия переговоров в Рамштайне, в которой будут участвовать 56 стран и генсек НАТО Марк Рютте, сообщил телеканал Sky News.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дании начали строить совместный завод для выпуска ракетных и беспилотных компонентов для Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Дания оказала наибольшую поддержку Украине в пересчете на душу населения.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    9 сентября 2025, 12:54 • Новости дня
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

    Эксперт Анпилогов: Идея создания «воздушного щита» на Украине обречена на провал

    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Запада по созданию «воздушного щита» для Украины является технически нереализуемой и политически пустой декларацией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее FT сообщила, что план «коалиции желающих» в отношении Украины предполагает усиление ПВО и возможное развертывание европейских авианосцев.

    «Каждая новая инициатива «коалиции желающих» вызывает вопросы о том, насколько лидеры Европы адекватно воспринимают обстановку, а также насколько они способны генерировать реальные планы, а не пустые проекты», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил о звучащих ранее идеях: отправка на Украину «миротворцев», разработка «гарантий безопасности», причем с апелляцией к США, а теперь и создание американского «воздушного щита». Все это находится в состоянии деклараций и политических заявлений. При этом даже беглый анализ свежего предложения подтвердит его нереализуемость.

    Так, если говорить об усилении ПВО, то поставки комплексов, вероятно, будут увеличиваться, но вопрос заключается в их эффективности. «У западного блока недостаточно возможностей для производства средств перехвата российских баллистических или квазибаллистических ракет. Например, корпорация Lockheed Martin – главный производитель ракет для ЗРК Patriot – за минувшие три года увеличила объемы всего на десять единиц в месяц – с 50 до 60», – указал Анпилогов.

    «Если взять все системы противовоздушной обороны, которые могут быть поставлены Украине, то количество зенитных управляемых ракет наберется лишь на одну десятую от того, что применяет Россия», – подчеркнул эксперт. По его мнению, признание европейцами неспособности «щита» сдерживать «баллистику» – проблеск адекватности.

    «Таким образом, западные высокотехнологичные и, как следствие, очень дорогие изделия оказались, во-первых, крайне лимитированы в своей серии. А во-вторых, выяснилось, что их пресловутая технологичность оказалась раздутой: в реальных конфликтах даже самые современные американские системы неэффективны против нового поколения баллистических ракет с гиперзвуковыми маневрирующими блоками», – заметил аналитик.

    На этом фоне Анпилогов напомнил и о недавней ирано-израильской 12-дневной войне. «Тогда вся армада, включая истребители, ПВО, военно-морской флот, базировавшийся в Средиземном и Красном морях с перехватчиками SM-6, не смогла сбить по нынешним меркам устаревающую лавину иранских баллистических ракет», – сказал специалист.

    Что касается дронов, от которых, по задумке «коалиции желающих», защитит «щит», то и здесь есть нюансы, продолжил спикер. «Ряд западных разработчиков, понимая, что подход дорогого единичного оружия ПВО не действует, пытаются разработать различные паллиативы – решения, которые позволят, с одной стороны, сохранить некую рентабельность производства, а с другой, обеспечить хоть какую-то разумную стоимость перехвата», – отметил он.

    В частности, тот же Lockheed Martin работает над ракетой для ЗРК Patriot, стоимость которой, предположительно, составит 710 тыс. долларов. «По сравнению с четырьмя млн долларов за стандартную ракету эта цифра представляется маленькой. Но стоит помнить, что БПЛА стоит в районе 30-40 тыс. Тогда картина все еще выглядит жалкой для Запада», – рассуждает аналитик.

    Более того, вновь встает вопрос количественного соотношения «щита и меча». «Россия вышла на уровень запуска по целям на территории Украины сотен дронов ежедневно. То есть количество зенитных управляемых ракет требуется, как минимум, в два раза большее – а это абсолютно неподъемные объемы для западного ВПК», – пояснил эксперт.

    Наконец, стоит учитывать позицию США, которые, как считают европейцы, и развернут «щит» над Украиной. «Вашингтон выделяет больше средств на противостояние с Китаем. Любая борьба в Европе оказывается не просто лишней для американской администрации, но и совершенно вредной. Поэтому, я думаю, надежды «коалиции желающих» на Штаты абсолютно пустые», – акцентировал специалист.

    Таковым представляется и вторая часть плана – возможное развертывание европейских авианосцев, добавил аналитик. Он напомнил, что их существует всего три: два британских – HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth, а также один французский «Шарль де Голль» (фр. Charles de Gaulle, R91).

    «Главная проблема в том, что завести их в акваторию Черного моря в настоящий момент времени просто невозможно из-за позиции Турции, которая в соответствии с положениями конвенции Монтре перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Поэтому ближайшим районом базирования европейских авианосцев представляется Эгейское и Балтийское моря, где они, впрочем, не получат никаких преимуществ с точки зрения использования авиации», – считает Анпилогов.

    По его мнению, идея экстерриториальности этой группировки преследует цель успокоить восточноевропейские страны, в частности Польшу и Румынию, которые уже неоднократно крайне резко высказывались против использования собственной территории в помощи Украине. «Как бы то ни было, инициатива европейцев выглядит абсолютной авантюрой, которая фактического «щита» над Украиной не обеспечит», – заключил собеседник.

    Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что на Западе обсуждают возможность создания «воздушного щита» для Украины, чтобы достичь фактического прекращения огня.

    По его информации, инициатива предполагает расширение поставок средств ПВО для защиты от беспилотников. При этом баллистические ракеты такой «щит» сдерживать не сможет. Для поддержки концепции рассматривается задействование морских сил, включая возможность развертывания европейских авианосцев.

    Вопрос обсуждали участники «коалиции желающих» в Париже. По итогам саммита Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить на Украине «силы сдерживания». «Они обязались развернуть войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня или установления мира», – рассказал президент Франции.

    По данным Financial Times, участники встречи так и не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине. Издание сообщает, что внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе относится Британия, ко второй – Италия, Польша и другие страны, выступающие против. Третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих».

    Комментарии (8)
    7 сентября 2025, 18:30 • Новости дня
    Бориса Джонсона признали одним из худших премьеров Британии в истории
    Бориса Джонсона признали одним из худших премьеров Британии в истории
    @ Li Ying/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фараж исключил возможность вступления экс-премьера Бориса Джонсона в партию, подчеркнув, что избиратели не простят ему рост миграции после Brexit. В партии Джонсона назвали неудачным премьер-министром.

    Фарадж заявил, что Джонсон не будет принят в партию, передает The Independent. По его словам, бывший премьер-министр сыграл негативную роль в вопросе иммиграции и это не будет прощено. Фарадж отметил: «Волна Бориса, миллионы людей, впущенных в Британию, большинство из которых даже не работают и стоят нам целое состояние, – это то, что эта аудитория никогда ему не простит». Он добавил, что хотя Джонсон остается «очень харизматичным человеком», политического сотрудничества не будет.

    Глава политического отдела партии Зиа Юсуф также отметил, что партия никогда не примет Джонсона, обвинив его в открытии границ и предательстве избирателей Brexit. Юсуф назвал Джонсона одним из самых неудачных премьер-министров в истории Британии.

    Ранее бывший министр Надин Доррис, присоединившаяся к партии «Реформировать Соединенное Королевство», призвала Джонсона и Фараджа объединиться для противостояния лейбористам. Она подчеркнула, что все правые политические силы должны работать сообща ради интересов страны.

    Ранее Джонсон в колонке для Daily Mail разразился негодованием и обвинениями в адрес французского президента Эммануэля Макрона, которого назвал главным бенефициаром миграционного кризиса Британии.


    Комментарии (2)
    10 сентября 2025, 07:18 • Новости дня
    МВД напомнило мигрантам о последнем дне для регулирования статуса

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С 11 сентября иностранных граждан, утративших право на пребывание, депортируют, им необходимо обратиться в паспортно-визовые центры или подразделения по вопросам миграции, напомнили в МВД России.

    Действие указа президента, позволявшего иностранцам с утраченным правом пребывания легализовать свой статус без препятствий, завершается 10 сентября, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Начиная с 11 сентября в отношении таких иностранных граждан начнут применять все предусмотренные законом меры, включая выдворение и временный запрет на въезд в Россию.

    Ограничения распространяются и на граждан Украины, которые могут получить вид на жительство или российское гражданство при наличии постоянной регистрации на территории Украины.

    С 11 сентября иностранцы-нарушители утратят право регистрировать браки, оформлять разводы, устраивать детей в образовательные учреждения, управлять транспортом и пользоваться другими повседневными услугами.

    Всем иностранным гражданам, оказавшимся в такой ситуации, рекомендовалось до истечения срока указа обратиться в паспортно-визовые центры или подразделения по вопросам миграции по месту проживания, а в Москве – в ММЦ «Сахарово».

    Ранее глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин напоминал, что иностранцы, утратившие законные основания для пребывания в России, должны до 11 сентября подтвердить свой статус в территориальных органах МВД.

    В апреле президент Владимир Путин продлевал срок, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства, нарушившие миграционные правила, должны урегулировать свой статус или покинуть Россию.

    Комментарии (5)
    9 сентября 2025, 09:35 • Новости дня
    Мигранты спрятались от полиции в кустах и на крыше в Петербурге и Ленобласти

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге и Ленинградской области выявили десятки иностранцев, нарушавших миграционное законодательство, некоторые из них пытались скрыться необычными способами, сообщили в региональном Главном управлении МВД.

    Масштабный рейд полиции прошел в Петербурге и Ленобласти после инцидента в Мурино, передает РИА «Новости».

    Поводом стало задержание приезжего из Средней Азии, приставшего к несовершеннолетней девочке. После этого проверили стройку, где он работал, и места проживания иностранных граждан.

    По словам представителей полиции, несколько десятков нелегалов попытались сбежать или спрятаться в кустах, а некоторые забрались на крышу строящегося здания и сбросили лестницы, чтобы затруднить путь полиции. Однако стражи порядка воспользовались лифтом и задержали всех.

    Всего были проверены почти 300 человек, из которых 244 оказались иностранцами. Около 50 мигрантов выявили с нарушениями миграционного законодательства. Все задержанные доставлены в отдел полиции для привлечения к административной ответственности и решения вопроса о выдворении из страны.

    В отношении компании-работодателя возбуждено 15 административных дел, ей грозят крупный штраф и приостановка деятельности.

    Напомним, в Петербурге мигрантам запретили работать курьерами.

    Власти Узбекистана решили вернуть 100 своих граждан из Петербурга, оказавшихся в трудной ситуации.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 15:13 • Новости дня
    Почти половина британцев приравняла к Холокосту действия Израиля против палестинцев

    Почти половина британцев сравнила действия Израиля с Холокостом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти половина жителей Британии считают действия Израиля в отношении палестинцев сопоставимыми с Холокостом, причем среди молодежи эта доля достигает 60%, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на опрос компании YouGov.

    Почти половина жителей Британии приравнивают действия Израиля против палестинцев к Холокосту, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph и результаты опроса YouGov. Согласно исследованию, 45% британцев считают, что Израиль относится к палестинцам так же, как нацисты – к евреям. Эта точка зрения особенно популярна среди молодежи: 60% опрошенных в возрасте до 24 лет ее поддерживают.

    В Лондоне 48% респондентов придерживаются аналогичной позиции. Для сравнения, год назад этот показатель по стране составлял 33%. Кроме того, 49% молодежи испытывают дискомфорт в компании людей, открыто поддерживающих Израиль.

    Исследование также выявило рост числа тех, кто считает, что Израиль избегает серьезных политических последствий, поскольку «контролирует СМИ» на Западе: в этом году так считают 26% опрошенных, против 8% годом ранее. Еще 10% молодых британцев положительно относятся к движению ХАМАС, а 14% считают ошибочным его включение в список запрещенных организаций.

    Также 19% молодежи назвали оправданной атаку ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Онлайн-опрос проводился 1–2 сентября и охватил 2,2 тыс. участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание The New York Times сообщило о существовании у британских властей тайного плана по палестинскому урегулированию. Более половины граждан Германии выразили поддержку признанию Палестины независимым государством. Премьер-министр Британии Киир Стармер назвал ошибкой расширение военной операции Израиля в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 10:46 • Новости дня
    Рособрнадзор сообщил о недопуске 87% детей мигрантов в школы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рособрнадзор сообщил, что большинство несовершеннолетних иностранцев не смогли подтвердить знание русского языка для поступления в российские школы.

    Большинство детей иностранных граждан, претендующих на обучение в образовательных организациях России, не могут быть зачислены, передает ТАСС.

    Рособрнадзор продолжает мониторинг введенного тестирования на знание русского языка для несовершеннолетних иностранцев. Эта процедура стала обязательной с 1 апреля 2025 года.

    Теперь все несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства должны подтверждать необходимый уровень владения русским языком. Если тестирование не пройдено успешно, ребенка не зачисляют в российскую школу.

    «Более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены», – говорится в сообщении Рособрнадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД напомнило мигрантам о последнем дне для регулирования своего статуса. Русские дети записали видеообращение после провала «антимигрантского» экзамена. Вячеслав Володин сообщил о сокращении числа допущенных в школы детей мигрантов.

    Комментарии (3)
    8 сентября 2025, 09:19 • Новости дня
    Глава МИД Южной Кореи Чо Хен отправился решать судьбу задержанных рабочих в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен намерен лично заняться вопросом возвращения задержанных в Соединенных Штатах рабочих на родину, сообщило агентство Ренхап.

    Чо Хен посетит США для содействия возвращению южнокорейских рабочих, задержанных по подозрению в нарушении миграционного законодательства, пишет ТАСС со ссылкой на Ренхап.

    Планируется, что глава южнокорейского МИД отправится в США в понедельник, там он намерен завершить административные процедуры, включая организацию чартерного рейса.

    Чо Хен проведет консультации по визовым вопросам и обсудит ситуацию с госсекретарем США Марко Рубио.

    Администрация южнокорейского президента заявила, что чартерный самолет для возвращения граждан может вылететь в среду. Сейчас власти США предлагают задержанным два варианта: согласиться на депортацию с пятилетним запретом на въезд или оспаривать решение в суде.

    Напомним, США и Южная Корея договорились об освобождении сотен южнокорейских рабочих, задержанных в результате рейда американских миграционных служб на стройке аккумуляторного завода Hyundai-LG в Джорджии.

    Президент США Дональд Трамп после этого призвал иностранные компании уважать американское миграционное законодательство.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 12:55 • Новости дня
    Британия выделила дополнительные средства на оборонный сектор экономики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британское правительство выделило дополнительно 250 млн фунтов стерлингов (более 337 млн долларов) на развитие оборонного сектора, сделав акцент на строительстве новых кораблей для ВМС, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства.

    Британское правительство выделило 250 млн фунтов стерлингов, что составляет более 337 млн долларов, на развитие оборонного сектора экономики, передает ТАСС.

    Финансирование станет частью новой оборонно-промышленной стратегии королевства и охватит, в том числе, военно-морское направление. Министр обороны Джон Хили заявил: «Мы видим решительный сдвиг в сторону рассмотрения обороны как движителя промышленного развития и укрепления национальной безопасности». В ведомстве отметили, что повышение оборонных расходов призвано стимулировать экономический рост страны.

    Новые ассигнования объявлены после заключения на прошлой неделе крупного контракта на поставку ВМС Норвегии фрегатов типа 26 на сумму 10 млрд фунтов. Эта сделка стала самой крупной в истории британского экспорта военных кораблей, отметили в министерстве. Переговоры о возможных поставках таких же фрегатов ведутся с Данией и Швецией.

    Норвегия ранее выбирала между предложениями Британии, США, Франции и ФРГ. Сейчас на вооружении норвежских ВМС находятся четыре фрегата, построенных более 15 лет назад испанской Navantia. Австралия и Канада также уже заказали британские фрегаты типа 26 от компании BAE Systems.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинскую диверсионно-разведывательную группу готовили британские и канадские инструкторы. Британия отказалась размещать военный контингент на Украине. Служба внешней разведки России заявила, что Британия занимается подготовкой экологической катастрофы в международных водах.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 08:50 • Новости дня
    Трамп призвал зарубежные компании уважать миграционные законы США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп сделал заявление после задержания сотен иностранных специалистов на строительной площадке в Джорджии, где возводится крупный завод Hyundai и LG.

    Трамп выступил с призывом к иностранным компаниям уважать миграционные законы государства, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало после задержания в Джорджии при строительстве завода Hyundai и LG более 300 южнокорейских рабочих, всего американские власти задержали 457 человек, большая часть из них – граждане Южной Кореи.

    Трамп написал в соцсетях, что иностранные инвесторы приветствуются, однако компании должны легально привлекать специалистов.

    Президент США отметил, что зарубежные компании, нанимающие квалифицированных иностранных сотрудников, обязаны также нанимать и обучать американских рабочих. По данным властей, задержанные подозреваются в нарушении миграционного законодательства.

    До этого сообщалось, что Сеул договорился с Вашингтоном об освобождении сотен южнокорейских рабочих, задержанных в результате рейда американских иммиграционных служб на стройке аккумуляторного завода Hyundai-LG в Джорджии.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 05:25 • Новости дня
    Telegraph: Бэнкси может быть рассекречен из-за нового граффити в Лондоне

    Tекст: Ирма Каплан

    Лондонская полиция заявила, что расследует появление граффити на здании Королевского суда как потенциальный «криминальный ущерб», поэтому стрит-арт-мистерия Бэнкси, который более 25 лет сохранял анонимность, может быть разрушена, если суд заставит его раскрыть имя и предстать перед вершителями правосудия.

    «В понедельник, 8 сентября, сотрудники полиции получили сообщение о преступном ущербе, нанесенном зданию Королевского суда. Расследование продолжается», – пишет Telegraph.

    В статье сообщается, что уголовное преследование за причинение ущерба наказывается лишением свободы сроком до 10 лет, если ущерб превышает 5 тыс. фунтов стерлингов (6 780 долларов). Преступления, при которых ущерб составляет менее 5 тыс. фунтов стерлингов, караются лишением свободы сроком до трех месяцев или штрафом в размере 2,5 тыс. фунтов стерлингов (3 390 долларов).

    Гнев охранников правопорядка вызвала в понедельник последняя работа Бэнкси, на которой был изображен судья, поднимающий судейский молоток, словно собираясь ударить протестующего. Последний держит в руках белый плакат с надписью «Пикет», забрызганный красной краской, намекающей на кровь.

    По сообщению судов и трибуналов Ее Величества (HMCTS), это изображение будет убрано со здания. По словам представителя, Королевский суд является памятником архитектуры, и его сотрудники обязаны сохранять первоначальный облик здания.

    Defend Our Juries, организовавшая акции протеста в поддержку палестинцев, заявила, что на картине изображен «антиутопический» запрет на деятельность группы Palestine Action.

    «Произведение искусства Бэнкси на стенах Королевского суда наглядно демонстрирует жестокость, с которой Иветт Купер (министр иностранных дел Британии) расправилась с протестующими, запретив Palestine Action. Мы надеемся, что все, кого тронуло вдохновляющее произведение искусства Бэнкси, присоединятся к нашей следующей акции», – сказал представитель организации.

    Картина Бэнкси появилась через два дня после того, как 890 протестующих были задержаны на демонстрации в поддержку Palestine Action в Вестминстере.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на первой в Саудовской Аравии аукционной продаже в Дирии картина Бэнкси из серии Vandalized Oils, где он добавил надпись на работу Альберта Бирштадта, была продана за 1,2 млн долларов.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал ошибкой расширение военной операции Израиля в секторе Газа. Почти половина британцев приравняла к Холокосту действия Израиля против палестинцев.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 07:38 • Новости дня
    Guardian: Борис Джонсон использовал связи для личной выгоды после отставки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший британский премьер Борис Джонсон использовал свои политические контакты для извлечения личной выгоды и занимался лоббированием, пишет газета Guardian.

    Экс-премьер якобы применял свои политические связи и влияние, приобретенные в должности, для личной выгоды, пишет Guardian со ссылкой на материалы американской НКО Distributed Denial of Secrets, передает РИА «Новости».

    Джонсон лоббировал интересы высокопоставленного чиновника из Саудовской Аравии, в обмен он просил донести деловое предложение до наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Предложение касалось одной из компаний, которыми управлял Джонсон.

    Также указывается, что в 2024 году Джонсон якобы получил более 200 тыс. фунтов стерлингов от хедж-фонда Merlyn Advisors после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Данные свидетельствуют, что эти контакты могли приносить экс-премьеру значительную финансовую выгоду.

    В годы премьерства Джонсон организовал ужин для предпринимателя Дэвида Браунлоу, который позже оплатил часть ремонта апартаментов на Даунинг-стрит. Это мероприятие, по сведениям издания, возможно, нарушило ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.

    Кроме того, Джонсон, будучи главой правительства, встречался с американским бизнесменом Питером Тилем, основателем компании Palantir, который вскоре после этого получил роль в проекте по управлению данными Национальной службы здравоохранения Британии.

    Ранее Джонсон резко критиковал мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, по его словам, киевский режим в результате таких предложений ничего не получит.

    До этого на Украине сокрушались по поводу того, что Джонсон исчез из информационного поля во время переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 13:46 • Новости дня
    В Москве в ходе рейда выявили 80 нарушителей миграционного режима

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рейд в одном из столичных хостелов провели из-за сообщений о возможных нарушениях миграционного законодательства, сообщили в Главном следственном управлении СК.

    Проверка связана с расследованием гибели спортсмена после драки с иностранцами в Подмосковье, вызвавшей общественный резонанс, передает РИА «Новости».

    В ходе оперативных мероприятий было проверено не менее тысячи иностранных граждан, проживающих в хостеле на улице 50 лет Октября.

    В СК пояснили, что выявлено свыше 80 человек, нарушивших миграционный режим, их доставили в правоохранительные органы.

    Также следователи продолжают доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства возможной организации незаконной миграции и связи между конфликтом в Подмосковье и деятельностью хостела.

    Ранее полицейские в Петербурге и Ленобласти выявили десятки иностранцев, нарушавших миграционное законодательство, некоторые из них прятались от правоохранителей в кустах и на крышах.

    Комментарии (3)
    10 сентября 2025, 14:33 • Новости дня
    Суд Лондона продлил арест капитану контейнеровоза из России

    Арест капитана столкнувшегося контейнеровоза Solong Мотина продлили до 16 января

    Tекст: Денис Тельманов

    Лондонский суд оставил под стражей российского капитана после столкновения Solong с танкером у побережья Британии, допрос по делу состоится в ноябре.

    Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли продлил арест российскому капитану контейнеровоза Solong Владимиру Мотину до 16 января, передает РИА «Новости».

    Капитану предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве по грубой халатности в связи с мартовским столкновением судна с танкером Stena Immaculate у восточного побережья Британии.

    В апреле магистратский суд города Кингстон-апон-Халл оставил Мотина под стражей, так как ему не было предоставлено ходатайство об освобождении под залог и не было признания вины. В мае Мотин отказался признать вину, слушания неоднократно переносились из-за отсутствия переводчика.

    На последнем заседании судья продлил срок ареста, так как предыдущий истекал 12 сентября. Следующее слушание назначено на 21 ноября, в этот раз Мотин должен будет лично присутствовать в суде. Сейчас он находится в тюрьме Халла, но будет переведен в Белмарш в Лондоне до начала следующего слушания.

    Суд запросил заключения экспертов по мореходству до конца октября, а к середине ноября ожидается доклад психолога. Начало процесса назначено на 12 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, магистратский суд в Кингстон-апон-Халл оставил под стражей капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина, обвиняемого в преступной халатности, повлекшей гибель филиппинского моряка. Российский капитан контейнеровоза Solong Владимир Мотин обвинен британскими властями в непреднамеренном убийстве по грубой халатности после столкновения судна с танкером у берегов Англии.

    Комментарии (0)
    Рар предположил последствия инцидента с беспилотниками в небе Польши
    Пушилин сообщил о боях в высотках Красноармейска в ДНР
    Полиция заинтересовалась видео с «отмыванием денег» на СВО с блогером Алехиным
    Индийский гуру рассмотрел международный заговор за беспорядками в Непале
    Имя погибшего в Донбассе Майкла Глосса включили в школьную программу
    Футболисту Смолову за драку в «Кофемании» посулили три года тюрьмы
    Милонов отреагировал на отказ женщины в никабе подчиняться полиции в метро Москвы

