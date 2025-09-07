Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.4 комментария
Бориса Джонсона признали одним из худших премьеров Британии в истории
Лидер партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фараж исключил возможность вступления экс-премьера Бориса Джонсона в партию, подчеркнув, что избиратели не простят ему рост миграции после Brexit. В партии Джонсона назвали неудачным премьер-министром.
Фарадж заявил, что Джонсон не будет принят в партию, передает The Independent. По его словам, бывший премьер-министр сыграл негативную роль в вопросе иммиграции и это не будет прощено. Фарадж отметил: «Волна Бориса, миллионы людей, впущенных в Британию, большинство из которых даже не работают и стоят нам целое состояние, – это то, что эта аудитория никогда ему не простит». Он добавил, что хотя Джонсон остается «очень харизматичным человеком», политического сотрудничества не будет.
Глава политического отдела партии Зиа Юсуф также отметил, что партия никогда не примет Джонсона, обвинив его в открытии границ и предательстве избирателей Brexit. Юсуф назвал Джонсона одним из самых неудачных премьер-министров в истории Британии.
Ранее бывший министр Надин Доррис, присоединившаяся к партии «Реформировать Соединенное Королевство», призвала Джонсона и Фараджа объединиться для противостояния лейбористам. Она подчеркнула, что все правые политические силы должны работать сообща ради интересов страны.
Ранее Джонсон в колонке для Daily Mail разразился негодованием и обвинениями в адрес французского президента Эммануэля Макрона, которого назвал главным бенефициаром миграционного кризиса Британии.