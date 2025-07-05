The Times: Полиция Франции прокалывает лодки мигрантов ножами

Tекст: Александра Юдина

Полиция Франции впервые стала прокалывать ножами надувные лодки, на которых мигранты пытаются пересечь Ла-Манш и попасть в Британию, передает «Лента.ру».

Такой метод был введен для пресечения попыток нелегального пересечения границы в соответствии с новым законом.

В Британии уже приветствовали эти меры, поскольку в 2025 году в страну на лодках прибыли более 20 тыс. нелегальных мигрантов, что на 51% больше по сравнению с 2023 годом. Правительства Британии и Франции начали переговоры об обмене мигрантами.

Планируемое соглашение предполагает, что Британия будет возвращать Франции нелегальных мигрантов, сумевших пересечь Ла-Манш, а взамен сможет принять других мигрантов, претендующих на легальный статус по программе воссоединения семей.

Ранее стало известно, что более 400 мигрантов прибыли в Британию, переплыв Ла-Манш на небольших лодках, несмотря на то, что французская полиция ужесточила за ними контроль. Таким образом, общее число мигрантов за год достигло 17 817 человек.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер объявил о новой миграционной политике страны, в рамках которой будут повышены критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов.

В свою очередь, британский министр обороны Бжон Хили обвинил предыдущее консервативное правительство в хаосе, из-за которого теперь страна имеет «рекордный уровень иммиграции».