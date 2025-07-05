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    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    17 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    16 комментариев
    5 июля 2025, 10:58 • Новости дня

    The Times: Полиция Франции прокалывает лодки мигрантов ножами

    Tекст: Александра Юдина

    Французские правоохранители применили новую практику борьбы с нелегальной миграцией, начав портить лодки, используемые для пересечения Ла-Манша в Британию, пишет The Times.

    Полиция Франции впервые стала прокалывать ножами надувные лодки, на которых мигранты пытаются пересечь Ла-Манш и попасть в Британию, передает «Лента.ру».

    Такой метод был введен для пресечения попыток нелегального пересечения границы в соответствии с новым законом.

    В Британии уже приветствовали эти меры, поскольку в 2025 году в страну на лодках прибыли более 20 тыс. нелегальных мигрантов, что на 51% больше по сравнению с 2023 годом. Правительства Британии и Франции начали переговоры об обмене мигрантами.

    Планируемое соглашение предполагает, что Британия будет возвращать Франции нелегальных мигрантов, сумевших пересечь Ла-Манш, а взамен сможет принять других мигрантов, претендующих на легальный статус по программе воссоединения семей.

    Ранее стало известно, что более 400 мигрантов прибыли в Британию, переплыв Ла-Манш на небольших лодках, несмотря на то, что французская полиция ужесточила за ними контроль. Таким образом, общее число мигрантов за год достигло 17 817 человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер объявил о новой миграционной политике страны, в рамках которой будут повышены критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов.

    В свою очередь, британский министр обороны Бжон Хили обвинил предыдущее консервативное правительство в хаосе, из-за которого теперь страна имеет «рекордный уровень иммиграции».

    2 июля 2025, 22:55 • Новости дня
    Две семьи азербайджанцев выдворены из России после драки подростков в Петербурге

    Tекст: Ирма Каплан

    Инцидент между несовершеннолетними в Санкт-Петербурге обернулся принудительным выдворением зачинщика конфликта и его соучастника вместе с семьями в родную страну, сообщили в региональном главке МВД России.

    Полицейские Санкт-Петербурга оперативно выявили участников драки между подростками, который произошел 30 июня, когда 16-летний юноша был госпитализирован с побоями после выяснения отношений с соседом, 13-летним гражданином Азербайджана. На встречу подросток пришел с друзьями, что привело к массовой драке.

    «Полицейские оперативно установили зачинщика драки, 13-летнего гражданина Азербайджана, который вместе с семьей по решению полиции был выслан в страну исхода», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В тот же день был опрошен и 15-летний участник драки, также гражданин Азербайджана, после чего в его отношении и отношении его семьи применили аналогичные меры принудительного выдворения.

    Семьи обоих подростков были депортированы из России по итогам расследования инцидента.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов.

    На ваш взгляд
    Кто хочет испортить отношения России и Азербайджана?






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    7 комментариев

    Комментарии (57)
    4 июля 2025, 20:07 • Новости дня
    Глава МИД Франции вспылил из-за вопроса о поддержке нацизма на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро эмоционально отреагировал на острый вопрос о поддержке украинских властей и обвинениях в нацизме.

    Во время конференции «Экономические встречи Экс-ан-Прованса», которую транслировал сайт мероприятия, министр Барро отвечал на вопросы аудитории, сообщает РИА «Новости».

    Один из участников напомнил о существовании в Киеве бульвара Степана Бандеры и задал вопрос о поддержке Францией властей на Украине, назвав их фашистскими и неонацистскими. Он также упомянул смерть бывшего офицера спецслужб Франции Эрика Денесе, который перед этим заявлял о полной ответственности Украины и европейских стран за продолжение конфликта.

    В ответ ведущий уточнил, поддерживает ли выступающий действия властей России, на что тот ответил отрицательно.  Слова слушателя вызвали неодобрение и свист в зале. Барро отреагировал на это эмоционально, повысив голос и призвав к уважению «сопротивления украинского народа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие французские СМИ игнорировали массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах. Французские журналисты отказывались признавать факты демонстрации нацистской символики украинцами во время их обучения во Франции.

    Одно из крупнейших французских изданий внезапно признало наличие сотен подобных случаев. Мария Захарова заявила, что Германия продолжает поддерживать киевских неонацистов и поставлять вооружение вооруженным силам Украины.

    Комментарии (9)
    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    3 июля 2025, 21:42 • Новости дня
    В Москве планируют снимать мигрантов с учета в случае отсутствия геолокации

    Tекст: Денис Тельманов

    Иностранцы, участвующие в эксперименте по регистрации через приложение в столице, будут сняты с учета, если их геолокация не фиксируется три дня.

    Министерство внутренних дел России намерено автоматически снимать с учета мигрантов, зарегистрированных через специальное приложение в Москве и Московской области, если их геолокация не определяется более трех рабочих дней, сообщает ТАСС.

    Решение о снятии будет приниматься в течение одного рабочего дня после поступления данных о регистрации мигранта в другом регионе, где эксперимент не проводится.

    В проекте приказа говорится, что отсутствие геолокации абонентского устройства участника эксперимента в течение более трех рабочих дней будет считаться основанием для снятия с учета. Также к основаниям относятся сведения о выезде иностранца из России и информация о его смерти.

    Приказ планируется ввести в действие с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года. Новый порядок регистрации является частью эксперимента, предусматривающего учет мигрантов через специальное приложение, куда приезжающие должны направлять информацию о месте пребывания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СПЧ Валерий Фадеев предложил высылать семьи мигрантов, чьи дети не посещают школу. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект о передаче данных о детях мигрантов между МВД и органами образования.

    В Екатеринбурге задержали полицейского, бизнесмена и его сыновей по обвинению в легализации порядка 2 тыс. иностранцев.

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    2 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    Рар объяснил суть военного сотрудничества Британии и Германии

    Политолог Рар: ФРГ будет оплачивать милитаризацию Европы, руководимую Лондоном

    Рар объяснил суть военного сотрудничества Британии и Германии
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Берлин взял на себя роль протектора Европы. Для этого он сближается с Лондоном и Парижем. Британцы же используют немецкие деньги для реализации своих геополитических амбиций в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно о скором подписании широкомасштабного договора ФРГ и Британией.

    «Германия обеспокоена тем, что США дистанцируются от НАТО и Европы. В скором времени альянс в прежнем трансатлантическом виде может вообще перестать существовать. Потому европейцы вынуждены сами заботиться об обороне, создавать военно-промышленный комплекс, армию, космические войска, словом – все, что десятилетиями им обеспечивали американцы», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Большинство европейских стран – слабые и маленькие, и без США не видят будущего. На этом фоне Берлин взял на себя роль будущего протектора Европы. Для этого он намерен заручиться поддержкой двух ядерных держав – Британии и Франции. Обе страны, по замыслу немецких властей, должны обеспечить защиту всего региона – вплоть до распространения ядерного «зонтика», – продолжил он.

    По его словам, «Британия нужна немцам как мощная армия внутри Европы, несмотря на Brexit». «Британцы же регулярно создают военные партнерства, например – с Польшей и Румынией, а также отдельно с Украиной», – напомнил собеседник.

    «При этом Берлин не понимает, что после отдаления США от Европы именно Лондон намерен реализовывать свои глобальные геополитические амбиции в регионе. Правда, денег на это у Британии нет. Но они прекрасно знают, как взять быка за рога – в данном случае немецкого канцлера Мерца – для достижение своих целей. Таким образом, ФРГ будет оплачивать европейскую милитаризацию, руководимую англичанами», – резюмировал спикер.

    Ранее издание Politico сообщило, что Великобритания и Германия готовятся подписать широкомасштабный договор, который включает пункт о взаимопомощи в случае угрозы любой из стран. Это показывает стремление европейских союзников к более тесному сотрудничеству в вопросах безопасности, поскольку США выходят из трансатлантического оборонного альянса, говорится в материале.

    Тем не менее, договор также подтвердит приверженность обеих стран НАТО как краеугольному камню их коллективной обороны. Также документ будет содержать дополнительные меры по борьбе с нелегальной миграцией, развитие логистики, научных исследований и инноваций, и обязательства по трансграничным обменам.

    Текст договора близок к завершению, сообщили два британских чиновника. Ожидается, что он будет подписан 17 июля, прежде чем парламенты обеих стран уйдут на летние каникулы.

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    3 июля 2025, 14:55 • Новости дня
    Британский аналитик Меркурис высмеял Макрона за звонок Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Британский аналитик Александр Меркурис высказал ироничное мнение о поведении президента Франции Эммануэля Макрона после его телефонного звонка российскому лидеру Владимиру Путину.

    Меркурис заявил, что, по его мнению, Макрон не осознает, насколько невелик его кредит доверия в Москве, передает РИА «Новости».

    Аналитик подчеркнул, что французский президент, как он считает, продолжает видеть себя гением дипломатии, несмотря на отсутствие подобного восприятия у российских властей.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Как сообщил Le Parisien, телефонный разговор между Путиным и Макроном свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана.

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    2 июля 2025, 16:56 • Новости дня
    Кабмин Франции: Макрон хотел получить от Путина совет по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон был заинтересован в позиции и совете российского лидера Владимира Путина по иранской ядерной программе, сообщила официальный представитель кабмина Франции Софи Прима.

    Прима на брифинге, трансляцию которого вел Елисейский дворец, заявила, что разговор между Макроном и Путиным длился два часа – это был первый их контакт за долгое время, передает РИА «Новости».

    «Президент рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным. Это было довольно существенным событием, так как они не разговаривали в течение долгого времени и тут проговорили два часа, в особенности по вопросу Ирана и ДНЯО», – заявила Прима. Она подчеркнула, что Россия является одной из стран, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия.

    Прима отметила, что Макрон хотел узнать мнение и получить совет Путина по ситуации вокруг Ирана и сохранения ДНЯО. По итогам беседы французский лидер заявил о своем оптимизме относительно позиции Путина, который, по словам Примы, выступил против выхода Ирана из договора.

    Вопрос, связанный со спецоперацией на Украине, в ходе этой беседы обсуждался гораздо менее подробно. Прима добавила, что Макрон был «немного меньше» оптимистичен по украинской теме, чем по вопросу иранской ядерной программы.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Как сообщил Le Parisien, телефонный разговор между Путиным и Макроном свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана.

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    3 июля 2025, 05:44 • Новости дня
    Кейт Миддлтон рассказала о периоде восстановления после лечения от онкологии
    Кейт Миддлтон рассказала о периоде восстановления после лечения от онкологии
    @ Pool / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Принцесса Уэльская рассказала о давлении, под которым оказалась после завершения лечения онкологии и выхода в ремиссию, когда врачи больше не поддерживают за руки, но и самостоятельно обходиться без поддержки в быту невозможно.

    Кейт Миддлтон рассказала о сложностях жизни после интенсивного лечения онкологии, когда встретилась с пациентами онкологического центра в больнице Колчестера и вместе с ними сажала розы в саду, созданном для того, чтобы помочь пациентам обрести душевный покой, сообщает Sly News.

    По словам принцессы Уэльской, наступает целый кусок жизни, когда лечение завершено и все ожидают, что вы вот-вот встанете и пойдете, как прежде, вам же  должно стать лучше, вы же вылечились, но это совсем не там.

     «Да, я вернусь к нормальной жизни, но на самом деле последующий этап очень трудный. Вы больше не находитесь под наблюдением врачей, но вы и не можете нормально функционировать дома, как вы привыкли», – поделилась она.

    Она объяснила, что в процессе выздоровления чувствуется, будто «нужно обрести некую свою новую норму, и это занимает время».

    «Это как американские горки, а не гладкая равнина, как вы ожидаете. Но реальность такова, что это не так, вы вы привыкли переживать тяжелые времена», – добавила Кейт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после летних каникул Королевская семья вернется к своим обязанностям в связи с государственным визитом президента США Дональда Трампа в Британию, а Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме.

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    4 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    В Крыму назвали причину звонка Макрона Путину

    Константинов связал звонок Макрона Путину с угрозой обвала фронта ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Причиной обращения президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину стала сложная обстановка для Вооруженных сил Украины, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

    Константинов в эфире радиостанции «Sputnik в Крыму» подчеркнул: «Дела Зеленского плохи, это очевидно даже без глубокого политического, военного анализа, поэтому Макрон и позвонил не просто так, потому что ему что-то надо лично. Уверен, что его попросил Зеленский, так как, похоже, что фронт на грани обвала, и ему нужно время», передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что власти на Украине стремятся остановить конфликт, чтобы выиграть время для мобилизации и перегруппировки войск, после чего попытаются вновь спровоцировать эскалацию противостояния с Россией.

    Накануне британский аналитик Александр Меркурис высказал ироничное мнение о поведении Макрона после его телефонного звонка российскому лидеру Владимиру Путину.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным. Как сообщил Le Parisien, телефонный разговор между Путиным и Макроном свидетельствует о стремлении ЕС вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана.

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    4 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Economist заявил о потере Стармером влияния в Лейбористской партии
    Economist заявил о потере Стармером влияния в Лейбористской партии
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Британии Кир Стармер быстро теряет авторитет внутри Лейбористской партии, пишет журнал The Economist.

    Журнал указывает, что первый год правления лейбористов отмечен разочарованием: партия уступает в опросах партии Reform UK, а ключевые обещания – сокращение очередей в больницах, решение миграционного и жилищного вопросов – так и не реализованы, передает ТАСС.

    Особенно заметно ослабление позиций Стармера после событий на этой неделе, когда 49 депутатов-лейбористов выступили против его инициативы по снижению социальных выплат, что вынудило правительство временно отозвать проект. The Economist подчеркивает, что премьер-министр никогда не выглядел столь слабо.

    Журнал также отмечает, что нынешняя политическая ситуация в стране стала стабильнее по сравнению с периодом правления консерваторов, когда премьеры менялись несколько раз в течение короткого времени.

    Кроме того, Economist обращает внимание на внешнеполитические успехи Стармера: улучшение отношений с ЕС, выстраивание диалога с президентом США Дональдом Трампом, поддержку Украины и укрепление позиций Британии в НАТО.

    Ранее газета Politico писала, что премьер-министр Великобритании столкнулся с рядом серьезных проблем после года пребывания в должности. Также британский премьер-министр оказался под огнем критики за резкий ответ на вопрос депутата парламента о его часто меняющихся принципах.

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    2 июля 2025, 23:55 • Новости дня
    Россиянки Рахимова и Павлюченкова вышли в третий круг Уимблдонского турнира

    Рахимова и Павлюченкова вышли в третий круг Уимблдонского турнира

    Россиянки Рахимова и Павлюченкова вышли в третий круг Уимблдонского турнира
    @ Bulkin Sergey/news.ru

    Tекст: Ирма Каплан

    Россиянка Камилла Рахимова одержала победу над пятой ракеткой мира Жасмин Паолини из Италии, как и ее коллега Анастасия Павлюченкова, которая обыграла американку Эшлин Крюгер. Обе теннисистки вышли в третий круг Уимблдонского турнира

    Теннисистка Камилла Рахимова в матче второго круга турнира обыграла пятую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини. Игра завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу Рахимовой, занимающей 80-е место в мировом рейтинге, передает ТАСС.

    В третьем круге Рахимова сыграет с Линдой Носковой из Чехии (30-й номер посева). Рахимовой 23 года, до нынешнего турнира она не выигрывала ни одного матча на Уимблдоне.

    Коллега Рахимовой – Анастасия Павлюченкова выиграла матч у американки Эшлин Крюгер, игра завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4. В третьем круге Павлюченкова сразится за победу с бывшей первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

    Павлюченковой 33 года, она занимает 50-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович накануне Уимблдонского турнира признался, что он может стать отличным стимулом после череды нестабильных результатов, но уж точно он не станет финалом его карьеры.


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    3 июля 2025, 11:15 • Новости дня
    Парламент Британии заинтересовался неработающей дверью за 13 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верхняя палата британского парламента инициировала расследование из-за неработающей двери стоимостью 9,6 млн фунтов, для открытия которой требуется постоянное присутствие сотрудника безопасности.

    Палата лордов Британии инициировала расследование после того, как установка новой входной двери в здание верхней палаты парламента обошлась в 9,6 млн фунтов, что составляет порядка 13,1 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News. Издержки на проект выросли на 60% по сравнению с начальной сметой, но дверь так и не заработала как положено.

    Выяснилось, что для открывания двери постоянно требуется присутствие сотрудника службы безопасности, который нажимает на специальную кнопку. На оплату дежурного каждую неделю уходит до 2,5 тыс. фунтов, что эквивалентно примерно 3,4 тыс. долларов. Это стало дополнительной статьей расходов.

    Лорд-спикер Джон Макфолл подчеркнул: «Потребуется дополнительная информация для понимания причин неудач, включая сведения о затратах – как была определена начальная сумма проекта в 6,1 млн фунтов, почему она увеличилась до текущей суммы в 9,6 млн фунтов, а также о любых непредвиденных дополнительных расходах, например, связанных с увеличением численности персонала для управления и эксплуатации входа». Провести разбирательство по этому вопросу поручено лорду Эмиасу Чарльзу Морсу, который ранее возглавлял Национальное аудиторское управление страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии предсказали дефицит питьевой воды из-за наплыва мигрантов. Премьер Британии объявил о новой миграционной политике страны. Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние благодаря многолетнему контракту с правительством на расселение беженцев и предоставление им помощи.

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    2 июля 2025, 12:36 • Новости дня
    Песков сообщил о содержательном разговоре Путина и Макрона

    Песков рассказал о содержательном двухчасовом разговоре Путина и Макрона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонные переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились более двух часов и прошли по инициативе Франции, отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона длился свыше двух часов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

    По его словам, инициатива переговоров исходила от французской стороны, а Владимир Путин ранее не раз заявлял о своей готовности к диалогу.

    Песков подчеркнул для журналистов, что разговор был весьма содержательным. Пресс-секретарь сообщил: «Свыше двух часов продлился».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.

    Позже Макрон проинформировал Владимира Зеленского о результатах разговора с Владимиром Путиным.

    Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке переговоров между Путиным и Макроном.


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    2 июля 2025, 13:47 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии сигнала от Макрона по миру на Украине

    Песков: Макрон не выразил готовности обсуждать условия мира с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Впервые почти за три года президенты России и Франции провели телефонный разговор, однако французская сторона не выразила готовности обсуждать мир с учетом новых реалий на Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых реалий, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, разговор между лидерами был подробным и дал возможность сторонам донести свои позиции. Песков добавил: «Нет, не подавал, обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность донести позиции друг до друга».

    Песков также заявил, что, по его мнению, телефонный формат общения между Путиным и Макроном пока достаточен для обмена позициями. О возможной личной встрече лидеров речи не шло.

    Телефонные переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились более двух часов и прошли по инициативе Франции.

    Президент Франции Эммануэль Макрон проинформировал Владимира Зеленского о результатах своего разговора с президентом России.

    Также Макрон выразил готовность поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

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    2 июля 2025, 14:33 • Новости дня
    Во Франции из-за аномальной жары умерли два человека

    Tекст: Дарья Григоренко

    Два человека погибли, более 300 доставлены в реанимацию из-за аномальной жары во Франции, сообщила министр экологических преобразований Аньес-Панье Рюнаше.

    Рюнаше заявила, что все случаи напрямую связаны с высокими температурами. Она уточнила, что погибшие скончались из-за недомогания, вызванного жарой, передает РИА «Новости».

    Министр здравоохранения Катрин Вотрен добавила, что количество экстренных медицинских вызовов резко увеличилось на фоне жары. По ее словам, только в регионе Иль-де-Франс за сутки зафиксировано увеличение обращений за медицинской помощью на 15%.

    По информации национальной метеослужбы «Метео-Франс», в четырех департаментах страны сохраняется красный, максимальный уровень погодной опасности. В Париже уровень риска был снижен до предпоследнего, оранжевого. В целом оранжевый статус объявлен в 55 департаментах, что охватывает две трети территории Франции.

    Из-за перегрева подземной инфраструктуры в регионе Прованс–  Альпы – Лазурный Берег около 8 тыс. домохозяйств остались без электричества, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на оператора энергосетей Enedis. Энергетики работают над устранением последствий аварии.

    Накануне Западной Европе предсказали пик аномальной жары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Западной Европе установилась рекордная жара, когда температура воздуха в ряде регионов достигает почти 50 градусов Цельсия.

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    2 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Песков заявил об интересе России к диалогу с оппонентами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заинтересована в поддержании диалога со всеми странами, даже с теми, с кем имеются существенные разногласия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Комментируя в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным вопросы о необходимости разговора президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном, Песков напомнил: «Путин неоднократно подтверждал свою готовность продолжать диалог», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что глава государства поддерживает контакты даже там, где объем разногласий значительно превышает возможности для совместного взаимодействия.

    По словам Пескова, поддержание диалога с такими странами остается важным, поскольку «это в наших интересах».

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Издание Le Parisien писало, что телефонный разговор между президентами России и Франции свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о содержательном двухчасовом разговоре Путина и Макрона.

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