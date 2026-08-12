Китайские автоконцерны начали переносить производство в Африку

Tекст: Мария Иванова

Китайские автоконцерны активно переносят производство в Африку, рассчитывая на рост спроса из-за урбанизации и увеличения среднего класса, передает Associated Press.

В июле компания Chery приобрела бывший завод Nissan в ЮАР для выпуска гибридов и электромобилей.

«Африка стала известна как следующий рубеж для автомобильного рынка», – заявил исполнительный директор южноафриканской некоммерческой организации The Electric Mission Хитен Пармар. По словам аналитиков, этот шаг поможет создать рабочие места и развить местные цепочки поставок.

Эксперты отмечают, что ЮАР, Марокко и Кения наиболее привлекательны для инвестиций благодаря своей промышленной базе. Местное производство позволит снизить цены на автомобили, избегая импортных пошлин, и стимулировать развитие зарядной инфраструктуры.

Смещение фокуса связано с падением спроса внутри Китая и торговыми барьерами в Европе. Производство на местах помогает компаниям обходить тарифы и быть ближе к быстрорастущим рынкам сбыта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, автопроизводитель Chery запланировал постепенный уход с российского рынка к 2027 году.

В первом квартале этого года продажи новых машин данной марки в России обвалились на 87,3%.

Ради расширения экономического сотрудничества с континентом Китай с мая ввел нулевые пошлины на товары из 53 африканских стран.