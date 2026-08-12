Посольства Украины обязали автоматически ставить мужчин на воинский учет

Tекст: Вера Басилая

Украинские СМИ пишут, что граждане Украины призывного возраста за рубежом смогут получить консульские услуги только после регистрации в системе, передает ТАСС.

Согласно новому постановлению украинского кабмина, данные о мужчинах будут автоматически вноситься в реестр при обращении в дипломатические представительства.

«Если установлено, что в отношении лица отсутствует запись в реестре, осуществляется автоматическая постановка такого лица на воинский учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме», – говорится в документе. Возвращаться на родину для прохождения медкомиссии при этом не потребуется.

Учет будет производиться по месту украинской прописки или через территориальный центр комплектования. Информация о резервистах сохранится в базе на протяжении всего времени пребывания на учете и еще 75 лет после снятия с него.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. На фоне нехватки личного состава сотрудники военкоматов регулярно устраивают рейды, что нередко приводит к открытым конфликтам с населением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины решило автоматически ставить на воинский учет юношей от 17 до 25 лет.

Ранее МИД страны ограничил оказание консульских услуг военнообязанным гражданам за рубежом.

На прошлой неделе украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о массовом незаконном лишении мужчин отсрочек от призыва.