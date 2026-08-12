Летевший из Хабаровска в Новосибирск самолет сел в Братске из-за пассажира

Tекст: Алексей Дегтярёв

Самолет Airbus A321neo, следовавший из Хабаровска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска из-за неадекватного поведения одного из пассажиров, передает РИА «Новости».

«35-летний мужчина в салоне начал вести себя неадекватно. Самолет со 198 пассажирами на борту совершил посадку в Братске в 10.55. У трапа воздушного судна нарушителя порядка ждал наряд транспортной полиции. Мужчину сняли с рейса», – указали в аэропорту.

Специалисты аэропорта обеспечили необходимое наземное обслуживание и дозаправку. В 12.00 по местному времени лайнер продолжил путь в пункт назначения.

Отмечается, что это второй за неделю случай вынужденной посадки рейса Хабаровск – Новосибирск в Братске. В воскресенье самолет приземлился там из-за плохого самочувствия пассажира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае самолет рейса Сургут – Самара вернулся на стоянку из-за пьяного пассажира.

В феврале нетрезвый турист сорвал своевременный выход людей из прибывшего в Шереметьево лайнера.

В августе прошлого года пассажирский борт вынужденно приземлился в Омске из-за агрессивного поведения неадекватного мужчины.