Датский военный музей передал советскую бронетехнику Украине

Частный музей из Дании отправил на Украину советские БМП и МТ-ЛБ

Tекст: Мария Иванова

Передача выставочных экспонатов стала новым необычным источником снабжения Киева, пишет издание The War Zone

«Мы завершили первую отправку техники на Украину. Первой забрали нашу прекрасную БМП-1, а второй – МТ-ЛБ СНАР-10. Надеемся, они прослужат долго и принесут пользу», – заявили представители датского Panzermuseum East.

Пожертвование включает классическую советскую боевую машину пехоты и гусеничный транспортер, оснащенный радаром наземной разведки. Эксперты отмечают, что подобная радиолокационная модификация встречается редко и предназначена для обнаружения войск и корректировки артиллерийского огня.

Состояние переданных транспортных средств остается неизвестным. Обычно музейные образцы поддерживаются на ходу для демонстраций, однако они лишены военного оборудования, чувствительной электроники и действующего вооружения. Владельцы коллекции не уточнили, потребовался ли машинам ремонт перед отправкой в зону боевых действий.

Практика изъятия техники с выставок отражает истощение традиционных запасов времен холодной войны в Европе. Ранее сообщалось, что британский танковый музей предоставил инженерам доступ к своим советским машинам для обратной разработки гусениц и деталей.

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