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Датский военный музей передал советскую бронетехнику Украине
Частный музей из Дании отправил на Украину советские БМП и МТ-ЛБ
Испытывающая острую нехватку вооружений украинская армия начала использовать музейные экспонаты, пополнив парк техники советскими боевыми машинами из частной скандинавской коллекции.
Передача выставочных экспонатов стала новым необычным источником снабжения Киева, пишет издание The War Zone
«Мы завершили первую отправку техники на Украину. Первой забрали нашу прекрасную БМП-1, а второй – МТ-ЛБ СНАР-10. Надеемся, они прослужат долго и принесут пользу», – заявили представители датского Panzermuseum East.
Пожертвование включает классическую советскую боевую машину пехоты и гусеничный транспортер, оснащенный радаром наземной разведки. Эксперты отмечают, что подобная радиолокационная модификация встречается редко и предназначена для обнаружения войск и корректировки артиллерийского огня.
Состояние переданных транспортных средств остается неизвестным. Обычно музейные образцы поддерживаются на ходу для демонстраций, однако они лишены военного оборудования, чувствительной электроники и действующего вооружения. Владельцы коллекции не уточнили, потребовался ли машинам ремонт перед отправкой в зону боевых действий.
Практика изъятия техники с выставок отражает истощение традиционных запасов времен холодной войны в Европе. Ранее сообщалось, что британский танковый музей предоставил инженерам доступ к своим советским машинам для обратной разработки гусениц и деталей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия и Дания предоставили Украине 15 танков Leopard 1A5.
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