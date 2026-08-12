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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    12 августа 2026, 11:26 • Новости дня

    Путин: Тихоокеанский флот справляется с поставленными задачами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тихоокеанский флот в своей зоне ответственности справляется с поставленными задачами, заявил президент Владимир Путин.

    «Хочу отметить, что нет таких боевых задач, которые не могла бы решать морская пехота Тихоокеанского флота, все задачи им по плечу, ребята действуют дерзко, профессионально, героически. Да и флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами», – цитирует президента РИА «Новости».

    Во вторник Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии маневров.

    Президент проинспектировал масштабные учения по защите дальневосточных рубежей с борта крейсера «Варяг».

    Глава государства заявил о росте конфликтного потенциала в Тихоокеанском регионе из-за действий НАТО.

    14 августа 2026, 09:43 • Новости дня
    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов

    Telegraph сообщила о нехватке британских эсминцев для защиты судов от России

    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов
    @ PO PHOT Ray Jones/MOD

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за острого дефицита современных эсминцев Королевский военно-морской флот больше не может гарантировать безопасность торговых судов на стратегически важных маршрутах, пишут СМИ.

    Британский военный флот испытывает острую нехватку огневой мощи для противостояния современным угрозам на море, передает издание The Telegraph.

    Аналитики предупреждают, что королевство больше не может гарантировать безопасность своих транспортных конвоев.

    «Мы достигли критической точки, когда количество доступных эсминцев не позволяет выполнять базовые задачи по защите судоходства», – сообщил источник газеты в оборонном ведомстве. Специалисты подчеркивают, что текущее состояние кораблей требует немедленных финансовых вливаний.

    Военный бюджет страны совершенно не успевает за растущими потребностями флота. Эксперты настоятельно призывают правительство пересмотреть стратегию развития военно-морских сил, чтобы избежать потери контроля над ключевыми морскими путями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти ожидают ответных действий Москвы на задержание нефтяного танкера Smyrtos.

    Ранее премьер-министр Кир Стармер разрешил военным задерживать санкционные суда «теневого флота».

    При этом аналитики указали на критическое истощение военно-морских ресурсов Соединенного Королевства.

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    14 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57

    ОАК: Двухместный Су-57 станет пунктом управления дронами

    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новая модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит координировать действия интеллектуальных комплексов и отрабатывать боевой искусственный интеллект. Об этом сообщил директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

    Новая двухместная версия истребителя пятого поколения Су-57 дает возможность подойти к реализации одной из технологий шестого поколения и использовать его в качестве воздушного пункта управления беспилотными аппаратами, передает ТАСС.

    «Наличие второй кабины оператора позволяет подойти к реализации одной из ключевых технологий шестого поколения – это управление беспилотными летательными аппаратами в качестве воздушного пункта управления», – заявил руководитель в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

    Он подчеркнул важность нововведения для координации таких систем, как «Охотник», а также управления роевыми группами дронов. Пока оператор контролирует беспилотники, летчик сможет полностью сосредоточиться на выполнении основной боевой задачи, отметил Стрелец.

    Кроме того, новая версия самолета будет использоваться для отработки боевого искусственного интеллекта, который сейчас создается специалистами бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стартовали летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Второй пилот новой машины возьмет на себя руководство авиагруппой непосредственно в воздухе.

    Ранее шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан предрек высокий спрос на этот самолет среди иностранных заказчиков.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    14 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Германии столкнулись с серьезным дефицитом кадров при формировании военного контингента, который планируется разместить в балтийской республике к концу 2027 года.

    Бундесверу не удается полностью укомплектовать тяжелую бригаду в Литве из-за нехватки около двух тысяч добровольцев, передает РИА «Новости».

    По данным министерства обороны ФРГ, этот проект является важнейшим для армии со времен холодной войны.

    «На данный момент бригада может быть укомплектована добровольцами на 60% – таким образом, не хватает еще около двух тысяч солдат», – говорится во внутреннем документе ведомства.

    Находящиеся сейчас в Литве немецкие части заполнены примерно на 92%. Однако основная часть бригады, включая 203-й танковый и 122-й мотопехотный батальоны, должна быть развернута только в 2027 году.

    Именно в этих подразделениях зафиксирован значительный недобор личного состава. Ожидается, что до конца этого года власти Германии примут решение о возможном принудительном призыве для комплектации контингента.

    Германия планирует разместить в Литве тяжелую бригаду общей численностью 5–6 тыс. человек. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее сообщал о строительстве необходимой инфраструктуры.

    При этом многие литовские пользователи интернета считают размещение немецких военных пустой тратой денег, вспоминая фашистскую оккупацию во время Второй мировой войны.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет присутствие, прикрываясь заявлениями о сдерживании Москвы.

    В МИД подчеркивали готовность к равноправному диалогу с блоком, настаивая на отказе Запада от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительной отправки солдат в Литву.

    Глава военного ведомства признал серьезные проблемы с поиском рядового состава и специалистов.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предложил комплектовать прибалтийскую бригаду на обязательной основе.

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    14 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Трамп приказал вернуть старые катапульты на новые авианосцы

    Трамп поручил ВМС отказаться от электромагнитных катапульт в пользу паровых

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США поручил ВМС США убрать передовую систему запуска истребителей с новейших авианосцев и вернуться к традиционным паровым катапультам.

    Глава Белого дома распорядился демонтировать новейшую электромагнитную систему запуска самолетов (EMALS) с авианосцев класса Ford, передает Associated Press.

    Новое требование обойдется в миллиарды долларов и вернет самые современные корабли ВМС к системе, которая сложнее в обслуживании и требует большего экипажа.

    Меморандум предписывает Пентагону и ВМС в течение двух месяцев представить план отказа от EMALS. Кроме того, электромагнитные оружейные подъемники на авианосцах также должны быть заменены. Изменения коснутся четвертого корабля класса Ford – USS Doris Miller, тогда как уже построенные или находящиеся на продвинутой стадии строительства авианосцы останутся без изменений.

    Трамп критиковал новую технологию еще во время своего первого срока в 2017 году. «Вы перейдете на чертов пар», – заявлял он тогда журналу Time. При этом новейшие китайские авианосцы уже используют электромагнитные катапульты, а Франция планирует установить такую систему на свой новый корабль.

    Компания General Atomics, производитель EMALS, предупредила, что отказ от системы на USS Doris Miller требует тщательного пересмотра. Представители компании отметили, что работы по установке катапульт и тормозных механизмов на этом корабле уже выполнены наполовину, и смена курса приведет к серьезным рискам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший атомный авианосец USS Gerald R. Ford вернулся на базу в Вирджинии после рекордного похода.

    Военно-морские силы США запланировали постройку новых крупных надводных кораблей с ядерной энергетической установкой. Американское ведомство рассчитывает получить 15 новейших линкоров класса «Трамп» к 2055 году.

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    14 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Командование NORAD признало уязвимость США перед атаками дронов

    В NORAD заявили о неготовности США к внутренним атакам беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Американская система противовоздушной обороны оказалась неспособна отражать удары беспилотных летательных аппаратов, запускаемых непосредственно с территории страны.

    Соединенные Штаты не располагают достаточными возможностями для защиты от беспилотников, атакующих объекты изнутри страны, передает издание The War Zone.

    Заместитель командующего Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) генерал-лейтенант Блез Фроули обратил внимание на серьезные пробелы в национальной безопасности.

    «Мы не готовы к угрозе, исходящей от малых беспилотных систем внутри нашей родины», – подчеркнул высокопоставленный военный. По его словам, текущие радары и системы перехвата ориентированы исключительно на внешние угрозы.

    Коммерческие дроны становятся все более доступными, что повышает риски диверсий против критической инфраструктуры. Военное руководство призывает к скорейшей модернизации систем обнаружения и нейтрализации подобных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия оказалась не готова к современной войне с применением беспилотников.

    Неизвестные дроны неоднократно нарушали воздушное пространство военных баз в Калифорнии и Огайо.

    Вооруженные силы США зафиксировали сотни полетов неопознанных аппаратов над своими объектами.

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    14 августа 2026, 12:51 • Новости дня
    Главврач больницы на Курилах рассказала о простоте и харизме Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Главный врач Курильской центральной районной больницы Елена Мацишина рассказала, что посетивший медучреждение президент Владимир Путин прост в общении и обладает сильной харизмой.

    Главный врач Курильской центральной районной больницы Елена Мацишина поделилась впечатлениями от визита Владимира Путина. По ее словам, Путин приятно поразил простотой в общении, передает РИА «Новости».

    «Вот просто разговариваешь с человеком, и он быстро реагирует в ответ, может пошутить. Харизма, одним словом. Хочется с ним беседовать и беседовать», – рассказала медик.

    В ходе визита Владимиру Путину продемонстрировали современное медицинское оборудование и доложили о текущей работе учреждения. Мацишина добавила, что президент выразил искреннюю благодарность коллективу больницы за их добросовестный труд.

    Накануне президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Во время визита на Итуруп Путин пообщался с местными жителями возле школы.

    Настоятель Богоявленского храма Роман Филиппов назвал Путина очень внимательным человеком.

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    14 августа 2026, 15:14 • Новости дня
    Путин проинформировал Совбез об итогах учений Тихоокеанского флота

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин проинформировал участников совещания постоянных членов Совбеза об итогах учений Тихоокеанского флота, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Президент проинформировал участников совещания об итогах учений Тихоокеанского флота, которые глава государства посетил на этой неделе», – говорится в сообщении Кремля на платформе Max.

    Ранее сообщалось, что Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, главной темой которого стала защита духовно-нравственных ориентиров в сфере отечественных креативных индустрий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

    Глава государства проинспектировал масштабные маневры с борта крейсера «Варяг».

    Российский лидер назвал данные тренировки залогом безопасности страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    14 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    Поговоривший с Путиным о храме на Итурупе священник отметил внимание президента

    Tекст: Вера Басилая

    Настоятель Богоявленского храма Роман Филиппов, с которым президент России Владимир Путин на Итурупе говорил о строительстве храма и пообещал помочь, назвал главу государства «очень внимательным человеком».

    Настоятель Богоявленского храма Роман Филиппов поделился подробностями общения с Владимиром Путиным.

    «Я был в храме. Мне позвонил прихожанин и сказал, что на нашем острове сейчас Владимир Владимирович находится», – рассказал священник, передает ТАСС.

    По словам настоятеля, он решил подождать на стройплощадке, допуская внеплановый визит.

    «Уже через несколько минут он прислал сотрудников с тем, чтобы пригласить меня с ним встретиться. Он очень внимательный человек», – рассказал настоятель.

    Во время разговора президент поинтересовался числом прихожан, а затем попросил руководителя региона помочь с возведением здания.

    Накануне президент России Владимир Путин пообещал подумать над содействием возведению храма на острове Итуруп.

    Во время рабочей поездки на Курилы глава государства поговорил с местными жителями возле школы.

    До этого российский лидер провел рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

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    14 августа 2026, 20:57 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 221 украинский дрон

    Силы ПВО за день сбили 221 украинский БПЛА над девятью регионами России

    Силы ПВО за день уничтожили 221 украинский дрон
    @ Andrii Marienko/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные за день сбили 221 дрон над территорией страны и морскими акваториями, сообщили в военном ведомстве страны.

    Вооруженные силы России за день сбили 221 украинский беспилотник, об успешной работе систем противовоздушной обороны сообщило Минобороны.

    «В течение дня в период с 08.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские военные перехватили 553 вражеских дрона над 19 регионами страны.

    Ранее средства противовоздушной обороны сбили 147 украинских беспилотников. А 8 августа системы ПВО ликвидировали 360 аппаратов самолетного типа.

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    14 августа 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом защиту традиционных ценностей в креативных индустриях

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, главной темой которого стала защита духовно-нравственных ориентиров в сфере отечественных креативных индустрий.

    Путин провел встречу с постоянными членами Совета безопасности, передает РИА «Новости».

    «Мы поговорим сегодня о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей в креативных, в творческих индустриях и в культуре как отрасли», – заявил российский лидер.

    Для начала дискуссии президент передал слово главе Минкультуры Ольге Любимовой и попросил доложить, как министерство видит эту работу.

    На этой неделе руководитель страны совершил большую рабочую поездку по регионам Сибири и Дальнего Востока. Накануне совещания он также посетил курильский остров Итуруп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент назвал культуру основой общенационального кода России.

    В прошлом году глава государства призвал усовершенствовать нормативные акты для защиты традиционных ценностей.

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    14 августа 2026, 09:19 • Новости дня
    Путин поздравил премьера и президента Пакистана с Днем независимости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Шехбаза Шарифа и президента Пакистана Асифа Али Зардари с Днем независимости.

    Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра и президента Пакистана с Днем независимости, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что совместная работа по наращиванию партнерских связей на благо дружественных народов двух стран будет продолжена.

    «Российско-пакистанские отношения развиваются весьма успешно. Москва и Исламабад плодотворно сотрудничают в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, взаимодействуют в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня», – говорится в поздравительной телеграмме.

    В заключение президент пожелал пакистанскому руководству здоровья и успехов, а согражданам – мира и благополучия.

    Летом прошлого года Исламабад сообщил о планах строительства совместного с Россией сталелитейного завода.

    Владимир Путин заявил о прогрессе в двусторонних отношениях с Пакистаном.

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    14 августа 2026, 18:05 • Новости дня
    ВС России поразили портовую инфраструктуру ВСУ в Одессе и Южном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные продолжили наносить высокоточные удары по объектам инфраструктуры и морским судам, которые задействованы для обеспечения украинских вооруженных формирований, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают успешное поражение портовой инфраструктуры и судов, работающих в интересах украинской армии, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, в течение минувшего дня российские военные применили высокоточное оружие воздушного базирования, а также ударные беспилотники. В результате атаки в порту Одессы был уничтожен крупный резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для снабжения противника.

    Кроме того, успешный удар был нанесен по порту Южный. Там ликвидирован склад с вооружением, военной техникой и другим имуществом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска ударили по портам Очакова и Одессы, уничтожив патрульный катер и военное оборудование для разгрузки грузов.

    В среду российские военные также атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Очакове. А в начале августа Вооруженные силы России поразили резервуары с горючим в одесской гавани.

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    14 августа 2026, 13:05 • Новости дня
    Дания заказала у Rheinmetall передовые системы запуска ложных целей

    Rheinmetall получил контракт на системы ложных целей MASS для датских фрегатов

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках контракта на десятки миллионов евро боевые фрегаты и военно-морской учебный центр скандинавского королевства получат современные немецкие комплексы запуска ложных целей.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил контракт на производство оборудования, передает РИА «Новости».

    «Вооруженные силы Дании разместили у Rheinmetall заказ на поставку систем запуска ложных целей MASS», – говорится в пресс-релизе компании.

    Новыми комплексами планируется оснастить фрегаты классов Absalon и Iver Huitfeldt. Оборудование также передадут учебному центру военно-морских сил страны. Производитель отмечает возможность установки защиты на различные классы кораблей, включая патрульные суда.

    Поставки техники начнутся в четвертом квартале 2027 года. Стоимость заключенного соглашения оценивается в десятки млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский концерн Rheinmetall достиг соглашения о покупке судостроительной компании Naval Vessels Lurssen.

    Эта фирма ранее предложила Дании проект строительства новых военных фрегатов.

    В феврале Североатлантический альянс заказал у немецкого производителя крупную партию танковых боеприпасов.

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    14 августа 2026, 19:46 • Новости дня
    Экс-глава Минобороны Польши осудил возможную передачу Украине ракет Patriot

    Экс-глава минобороны Польши Блащак осудил планы передачи ракет Patriot Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший руководитель польского оборонного ведомства Мариуш Блащак выступил с резкой критикой возможной передачи зенитных ракет Украине, назвав такие планы ущербом для национальной безопасности.

    Экс-глава минобороны Польши Мариуш Блащак выразил категорическое несогласие с идеей поставки ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украину, пишет РИА «Новости». Подобные намерения ранее озвучили в действующем правительстве страны.

    «Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были куплены для того, чтобы защищать польское небо, польские города и польские семьи. Не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздарило их в ущерб нашей безопасности», – подчеркнул Блащак в соцсетях.

    Несколькими днями ранее заместитель министра национальной обороны Магдалена Собковяк-Чернецкая сообщила о вероятном решении Варшавы. По ее словам, польские власти могут одобрить передачу ракет Киеву уже в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал у Польши ракеты для систем противовоздушной обороны.

    Ранее премьер-министр республики Дональд Туск сообщил о планах передачи снарядов для зенитных комплексов. До этого вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной отправке дальнобойных боеприпасов украинской армии.

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    15 августа 2026, 00:32 • Новости дня
    Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева
    Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    По случаю годовщины освобождения КНДР от японской оккупации северокорейский лидер Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Оба послания были направлены 14 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    В обращении российского лидера говорится, что этот праздник стал символом мужества и стойкости корейского народа. Путин напомнил, что именно тогда были заложены «прочные традиции боевого братства и взаимопомощи», ставшие основой дружественных, добрососедских связей между Россией и КНДР.

    Президент отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

    «Уверен, что мы и впредь продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо российского и корейского народов, в интересах построения более справедливого, по-настоящему демократического миропорядка», – приводит ЦТАК текст телеграммы.

    Медведев в своей телеграмме Ким Чен Ыну также заявил, что дальнейшее углубление сотрудничества России и КНДР во всех областях отвечает коренным интересам их народов. По его словам, такое взаимодействие укрепляет стабильность и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и способствует формированию справедливого многополярного миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Путин назначил Андрея Подъелышева главой дипломатической миссии в Пхеньяне.

    Пхеньян назвал спецоперацию священной войной за суверенитет России.

    В июле Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи.

    Осенью планируется торжественное открытие мемориала, посвященного совместному подвигу корейских и российских военнослужащих при очистке Курской области от неонацистов.

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    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

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    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

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    Зеленский поднял уровень украинофобии в Польше

    Польско-украинские отношения продолжают ухудшаться. Большинство поляков выступают за выдворение из страны неработающих украинцев призывного возраста. Также в Польше заметно выросло количество преступлений против украинцев на почве ненависти. На этом фоне Владимир Зеленский решил запустить пиар-кампанию для восстановления доверия поляков и улучшения имиджа Украины. Чего ждать от этой идеи и что будет с военной поддержкой со стороны Польши? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Можно ли спилить дерево на своем участке в 2026 году: когда нужно разрешение и какой штраф

      Спилить дерево на своем участке в 2026 году можно не всегда: многое зависит от категории земли, местных правил благоустройства, статуса дерева, охранных зон и того, не относится ли растение к редким или краснокнижным видам. На обычном участке ИЖС или СНТ плодовые и декоративные деревья чаще всего убирают без порубочного билета, но если дерево растет на муниципальной земле, в лесном фонде, в охранной зоне, относится к редким видам или находится за границами участка, самовольная вырубка может обернуться административным штрафом, возмещением ущерба или уголовной ответственностью. Рассказываем, какие деревья нельзя рубить без разрешения, как проверить статус земли и когда нужно обращаться в администрацию.

    • Что приготовить из кабачков в 2026 году: рецепты на сковороде, в духовке, быстро и вкусно

      Кабачки можно жарить на сковороде, запекать в духовке, тушить, фаршировать, добавлять в оладьи, запеканки, икру, салаты и заготовки на зиму. В сезон это один из самых удобных овощей для быстрых и недорогих блюд: молодые кабачки готовятся за 15–30 минут, хорошо сочетаются с сыром, чесноком, фаршем, помидорами, зеленью, сметаной и специями. Рассказываем, что приготовить из кабачков быстро и вкусно, какие рецепты подойдут на каждый день, как выбрать молодые плоды и чем отличаются блюда на сковороде, в духовке и без жарки.

    • Яблочный Спас – 2026: красивые открытки и поздравления с праздником 19 августа

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников, который в народной традиции называют Яблочным Спасом. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и слова поздравлений с Яблочным Спасом 2026, которые можно отправить родным, друзьям и близким.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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