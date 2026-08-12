Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Путин: Тихоокеанский флот справляется с поставленными задачами
Тихоокеанский флот в своей зоне ответственности справляется с поставленными задачами, заявил президент Владимир Путин.
«Хочу отметить, что нет таких боевых задач, которые не могла бы решать морская пехота Тихоокеанского флота, все задачи им по плечу, ребята действуют дерзко, профессионально, героически. Да и флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами», – цитирует президента РИА «Новости».
Во вторник Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии маневров.
Президент проинспектировал масштабные учения по защите дальневосточных рубежей с борта крейсера «Варяг».
Глава государства заявил о росте конфликтного потенциала в Тихоокеанском регионе из-за действий НАТО.