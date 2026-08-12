Готовивший теракт в Краснодаре агент Киева собирался уехать в Грузию

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Тебе нужно будет потом уехать на месяц в Грузию», – написал куратор во время обсуждения подготовки преступления, передает ТАСС.

Задержанный выражал поддержку властям в Киеве и обещал выполнить все указания куратора по имени Роман. Взрывное устройство мужчина называл «игрушкой» и хранил дома, опасаясь его самопроизвольной детонации.

По данным ФСБ, злоумышленник установил связь с запрещенной украинской террористической организацией в сентябре 2025 года. За денежное вознаграждение он должен был подорвать автомобиль сотрудника военкомата.

Куратор в переписке указал, что маршрут передвижения жертвы известен, сообщает РИА «Новости».

Фигурант в переписке докладывал о ходе своих действий куратору, а также заверял, что выполнит задание.

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