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Готовивший теракт в Краснодаре агент Киева собирался уехать в Грузию
Россиянин, планировавший по заданию украинских спецслужб совершить теракт в отношении сотрудника военкомата в Краснодаре, собирался скрыться за границей, об этом свидетельствует его переписка с украинским куратором.
«Тебе нужно будет потом уехать на месяц в Грузию», – написал куратор во время обсуждения подготовки преступления, передает ТАСС.
Задержанный выражал поддержку властям в Киеве и обещал выполнить все указания куратора по имени Роман. Взрывное устройство мужчина называл «игрушкой» и хранил дома, опасаясь его самопроизвольной детонации.
По данным ФСБ, злоумышленник установил связь с запрещенной украинской террористической организацией в сентябре 2025 года. За денежное вознаграждение он должен был подорвать автомобиль сотрудника военкомата.
Куратор в переписке указал, что маршрут передвижения жертвы известен, сообщает РИА «Новости».
Фигурант в переписке докладывал о ходе своих действий куратору, а также заверял, что выполнит задание.
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