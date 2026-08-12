Командующий ТОФ доложил Путину о теневом флоте недружественных стран

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран», – сказал Лиина, передает РИА «Новости».

Офицер добавил, что флот готов задерживать такие корабли. Кроме того, адмирал обратил внимание на усложнение военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также военный отметил активность Североатлантического альянса. По словам командующего, просматривается четкая тенденция к втягиванию политических и военных ресурсов стран НАТО в дела макрорегиона.

Лиина пояснил, что с 24 апреля по 6 августа вдоль островов Южно-Курильской гряды проследовало более 1 тыс. судно, сообщает «Коммерсантъ».

Более 370 из этих судов прошли под флагами «недружественных государств».

«По сути, это их теневой флот», – констатировал он.

Напомним, Путин прибыл на борт крейсера «Варяг» для наблюдения за маневрами Тихоокеанского флота.

Глава государства заявил о росте конфликтного потенциала в Тихоокеанском регионе из-за действий НАТО.

Масштабные тренировки военных кораблей на Дальнем Востоке начались 4 августа.