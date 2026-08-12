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Командующий ТОФ доложил Путину о теневом флоте недружественных стран
Российские военные моряки на Дальнем Востоке подготовились к досмотру и перехвату кораблей недружественных стран, скрывающих свою принадлежность под чужими флагами, доложил президенту Владимиру Путину командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина.
«Государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран», – сказал Лиина, передает РИА «Новости».
Офицер добавил, что флот готов задерживать такие корабли. Кроме того, адмирал обратил внимание на усложнение военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Также военный отметил активность Североатлантического альянса. По словам командующего, просматривается четкая тенденция к втягиванию политических и военных ресурсов стран НАТО в дела макрорегиона.
Лиина пояснил, что с 24 апреля по 6 августа вдоль островов Южно-Курильской гряды проследовало более 1 тыс. судно, сообщает «Коммерсантъ».
Более 370 из этих судов прошли под флагами «недружественных государств».
«По сути, это их теневой флот», – констатировал он.
Напомним, Путин прибыл на борт крейсера «Варяг» для наблюдения за маневрами Тихоокеанского флота.
Глава государства заявил о росте конфликтного потенциала в Тихоокеанском регионе из-за действий НАТО.
Масштабные тренировки военных кораблей на Дальнем Востоке начались 4 августа.