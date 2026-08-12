Эксперты ОП России обсудили изменения кодекса этики наблюдателей

Координационный совет при ОП обсудил поправки в кодекс этики наблюдателя

Tекст: Вера Басилая

Координационный совет по общественному контролю за голосованием провел масштабное совещание Модератор встречи Алексей Песков отметил активную фазу подготовки специалистов. «Мы находимся в самом разгаре организационного процесса подготовки наблюдателей, и мы предложим вам им поделиться», – заявил сопредседатель совета.

Также в рамках совещания обсуждались организационные вопросы направления общественных наблюдателей на избирательные участки и новации законодательства, регулирующие этот процесс.

Ответственный секретарь президентского Совета по правам человека Александр Точенов призвал уделить особое внимание вопросам безопасности. Он также предложил внести коррективы в действующий с 2021 года этический кодекс, добавив в него накопленный за последние годы опыт. Сбор инициатив от субъектов федерации продлится до 19 августа.

Политолог Владимир Шаповалов подчеркнул отличия общественников от партийных представителей. По его словам, в условиях информационной войны наблюдатель обязан быть настоящим патриотом и защищать интересы каждого избирателя. В свою очередь член региональной палаты Александр Габитов предложил включать в команды ветеранов СВО благодаря их обостренному чувству справедливости.

В Ленинградской области завершается обучение общественных наблюдателей в муниципальных районах. По словам руководителя регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Владимира Журавлева, программа подготовки максимально практикоориентирована.

«Программа максимально практикоориентирована, она состоит из множества конкретных ситуаций, которые разбираются в группах, что очень хорошо воспринимается. Будущие наблюдатели ответственно настроены на свою дальнейшую работу в дни голосования», – отметил он.

В Самарской области акцент в образовательных семинарах был сделан на деловые игры. Как пояснил руководитель местного штаба общественного наблюдения Павел Покровский, это позволило выявить реальную потребность в кодексе наблюдателя. В регионе также заработал экспертный клуб, объединивший десятки специалистов из разных сфер, которые помогают повысить комфорт избирателей.

В Югре из 26 запланированных семинаров уже проведено 19, сообщила руководитель регионального штаба Алсу Маганова. В каждом муниципалитете удалось подготовить две с половиной тысячи наблюдателей, причем каждый четвертый из них – студент. В Иркутской области обучение прошли 1910 человек в 30 муниципалитетах, рассказал глава местного штаба Владислав Шиндяев.

В Ярославской области штаб общественного наблюдения еженедельно собирается для мониторинга избирательного процесса. По словам члена Общественной палаты региона Татьяны Акоповой, к 15 августа планируется завершить основной этап обучения, подготовив около двух тысяч человек. В начале сентября пройдет резервный семинар для тех, кто не смог пройти обучение ранее.

В регионах России стартовала масштабная образовательная кампания для 100 тыс. будущих наблюдателей.

В конце июля Общественная палата России заключила соглашение о сотрудничестве с 52 некоммерческими организациями.