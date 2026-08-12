Директор сообщил о постепенном вводе СКИФ в эксплуатацию

Директор Института катализа Бухтияров заявил о постепенном вводе СКИФ в работу

Tекст: Вера Басилая

Бухтияров заявил, что процесс запуска новой российской научной мегаустановки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) будет проходить постепенно и займет длительное время, передает РИА «Новости».

Накануне объект посетил президент России Владимир Путин, который ознакомился с принципами работы центра и оценил масштаб подготовки к запуску передового источника синхротронного излучения.

Директор Института катализа СО РАН академик Валерий Бухтияров отметил: «Это была церемония открытия, а не церемония ввода в эксплуатацию, потому что ввод в эксплуатацию такого уникального и очень сложного научного объекта будет происходить достаточно долгое время».

Директор Института ядерной физики СО РАН академик Павел Логачев добавил, что фактически установка уже вводится в строй. Пучок электронов с проектной энергией 3 млрд электронвольт поступает в основное кольцо. По его словам, первое синхротронное излучение ожидается на рубеже августа и сентября, а до 25 сентября планируется провести первый эксперимент.

В конце октября намечен второй эксперимент, а в декабре СКИФ заработает со всеми вставными устройствами. В течение 2027 года семь станций первой очереди выйдут на проектные мощности. СКИФ позволит ученым исследовать строение веществ на микро- и наноуровнях, что поможет в решении задач биологии, медицины, химии и энергетики.

Президент России Владимир Путин анонсировал ввод первых исследовательских станций синхротрона СКИФ в эксплуатацию до конца года.

Путин объяснил перенос сроков запуска мегаустановки прекращением поставок зарубежного оборудования.

Директор проекта Евгений Левичев сообщил о необходимости найма еще 100 квалифицированных сотрудников для полноценной работы комплекса.