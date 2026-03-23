Темнокожему актеру Эссьеду пригрозили убийством за роль Снейпа

Британский актер Эссьеду сообщил об угрозах из-за роли в «Гарри Поттере»

Tекст: Мария Иванова

Паапа Эссьеду, которому предстоит исполнить роль профессора Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере, рассказал о негативной реакции после объявления кастинга, передает РИА «Новости». Актер отметил, что ежедневно сталкивается с угрозами в социальных сетях.

«Реальность такова, что если я открою Instagram*, я увижу, как кто-то пишет: «Я приду к тебе домой и убью тебя»... Хотя я надеюсь, что со мной все будет в порядке, никто не должен сталкиваться с таким, просто выполняя свою работу», – заявил Эссьеду в интервью газете Times.

В апреле прошлого года был утвержден основной взрослый актерский состав нового проекта HBO. В числе исполнителей – лауреат премии «Эмми» Джон Литгоу (Дамблдор), Ник Фрост (Хагрид), номинантка на «Оскар» Джанет Мактир (Макгонагал), Люк Таллон (Квиррел) и Пол Уайтхаус (Филч).

Ранее британская компания Sky Group подала в суд на Warner Bros из-за нарушения соглашения о производстве проекта.