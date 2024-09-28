Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
Sky подала в суд на Warner Bros из-за Гарри Поттера
Sky Group подала в суд на Warner Bros. за нарушение соглашения по сериалу о Гарри Поттере
Британская компания Sky Group предъявила иск Warner Bros., обвинив ее в нарушении соглашения о совместном производстве сериала о Гарри Поттере, сумма ущерба оценивается в сотни миллионов долларов.
Sky Group подала в суд на Warner Bros., обвиняя кинокомпанию в нарушении соглашения, согласно которому Sky должна была участвовать в производстве сериала о Гарри Поттере, сообщает РБК Financial Times и Variety. По условиям договора Warner Bros. обязалась предлагать Sky участие в финансировании и производстве четырех сериалов в год, которые Sky могла бы эксклюзивно показывать в Британии и Европе. Однако Warner Bros. решила самостоятельно заняться сериалом о Гарри Поттере, планируя использовать его для продвижения своего онлайн-кинотеатра Max в Европе.
Сериал был анонсирован весной 2023 года. Когда Sky спросила у Warner Bros., почему им не предложили участие, как это предусмотрено договором, в кинокомпании заявили, что сериал не был заказан, и они не видели свой пресс-релиз. Однако в иске утверждается, что Warner Bros. нарушила условия соглашения, а ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. В документе подчеркивается, что бренд «Гарри Поттер» стоит не менее 25 млрд долларов.
Соглашение между компаниями истекает в 2025 году, выпуск сериала планируется на 2026 год, когда Max выйдет в Британии. В Warner Bros. считают иск необоснованным и намерены его оспаривать. Каждый сезон сериала будет адаптацией одной из книг Джоан Роулинг, которая станет исполнительным продюсером. Всего будет семь сезонов, но сериал будет выпускаться на протяжении десяти лет. Кастинг уже начался в сентябре.
Напомнрим, накануне на 90-м году жизни умерла британская актриса Мэгги Смит, известная ролями в «Гарри Поттере».