Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
В Германии возмутились сделкой Мерца с талибами
Politico: Берлин отдал талибам контроль над дипмиссиями для депортации мигрантов
Власти Германии позволили представителям движения «Талибан» работать в дипмиссиях в обмен на содействие в депортации афганских мигрантов, что вызвало тревогу у беженцев и активистов.
Правительство канцлера Фридриха Мерца заключило сделку с талибами, передав им контроль над дипломатическими представительствами в Берлине и Бонне ради возвращения мигрантов в Афганистан, пишет Politico.
Соглашение было расширено в начале лета 2026 года, позволив увеличить число депортационных рейсов до трех в месяц.
«Трудно смириться с тем, что моя судьба и мои дела обсуждаются с теми самыми представителями, от чьего угнетения, тюрем, порки и насилия я бежала», – заявила изданию 27-летняя афганская активистка Зармина Парьяни. Она и другие беженцы опасаются, что талибы получат доступ к их личным данным при продлении паспортов.
Германия стала первой страной Евросоюза, допустившей назначенных талибами чиновников к работе в дипмиссиях. Это решение принято на фоне падения рейтингов правительства и роста популярности партии «Альтернатива для Германии», выступающей против миграции.
Афганцы являются третьей по численности группой беженцев в Германии после украинцев и сирийцев. Около 35 тыс. человек прибыли по специальным гуманитарным программам, еще 321 тыс. проживают в статусе беженцев или с другой формой защиты. Эксперты предупреждают, что талибы могут использовать новое положение для шантажа и запугивания диссидентов в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал выдворить из страны 11 тыс. афганских беженцев.
Немецкое правительство начало прямые переговоры с движением «Талибан» по вопросам масштабной депортации мигрантов.
Берлин и Кабул обсуждали детали секретной сделки через посредников.