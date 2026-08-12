В Германии возмутились сделкой Мерца с талибами

Politico: Берлин отдал талибам контроль над дипмиссиями для депортации мигрантов

Tекст: Мария Иванова

Правительство канцлера Фридриха Мерца заключило сделку с талибами, передав им контроль над дипломатическими представительствами в Берлине и Бонне ради возвращения мигрантов в Афганистан, пишет Politico.

Соглашение было расширено в начале лета 2026 года, позволив увеличить число депортационных рейсов до трех в месяц.

«Трудно смириться с тем, что моя судьба и мои дела обсуждаются с теми самыми представителями, от чьего угнетения, тюрем, порки и насилия я бежала», – заявила изданию 27-летняя афганская активистка Зармина Парьяни. Она и другие беженцы опасаются, что талибы получат доступ к их личным данным при продлении паспортов.

Германия стала первой страной Евросоюза, допустившей назначенных талибами чиновников к работе в дипмиссиях. Это решение принято на фоне падения рейтингов правительства и роста популярности партии «Альтернатива для Германии», выступающей против миграции.

Афганцы являются третьей по численности группой беженцев в Германии после украинцев и сирийцев. Около 35 тыс. человек прибыли по специальным гуманитарным программам, еще 321 тыс. проживают в статусе беженцев или с другой формой защиты. Эксперты предупреждают, что талибы могут использовать новое положение для шантажа и запугивания диссидентов в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал выдворить из страны 11 тыс. афганских беженцев.

Немецкое правительство начало прямые переговоры с движением «Талибан» по вопросам масштабной депортации мигрантов.

Берлин и Кабул обсуждали детали секретной сделки через посредников.