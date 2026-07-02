Москвичам пообещали жаркий четверг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Днем второго июля воздух в городе прогреется до 31 градуса тепла при небольшой облачности, передает ТАСС. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до 18 градусов.

Скорость южного ветра составит от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне около 747 миллиметров ртутного столба. Из-за сильной жары в столице до 18:00 по московскому времени действует оранжевый уровень погодной опасности.

На территории Московской области температура будет варьироваться от 26 до 31 градуса тепла. Местами пройдут кратковременные дожди. Предстоящей ночью в Подмосковье похолодает до 15 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне метеорологи спрогнозировали повышение температуры воздуха в столице до 30 градусов тепла.

Представители Гидрометцентра объявили в городе оранжевый уровень погодной опасности на первые дни июля.

В начале прошлого месяца ведущий сотрудник метеорологического ведомства Марина Макарова предупредила москвичей о длительном периоде сильного зноя.