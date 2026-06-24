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Российский посол призвал туристов не пить сомнительный алкоголь на Бали
Посол России предупредил об опасности отравления поддельным алкоголем на Бали
Российским туристам на Бали стоит избегать сомнительных баров из-за высокой угрозы тяжелого отравления контрафактным спиртным, заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов.
Отечественным путешественникам на индонезийском острове следует внимательно относиться к качеству употребляемой продукции. Риск столкнуться с подделками остается на стабильно высоком уровне, заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов, передает РИА «Новости».
«Российским туристам на Бали есть стандартный совет. Это мы всегда советуем: соблюдать местные правила и обычаи, а также стараться все-таки не употреблять алкогольные напитки в сомнительных местах. Мы понимаем, что Бали отличается от всей остальной Индонезии», – сказал дипломат.
Посол напомнил, что безопасность отдыхающих напрямую зависит от их бдительности. По его словам, на острове есть качественные напитки, однако вероятность наткнуться на суррогат требует осторожности.
Ранее появилась информация о гибели россиянки на острове. Предположительной причиной трагедии стало отравление метанолом, который является опасным ядом. В странах Юго-Восточной Азии регулярно отмечаются случаи отравления метиловым спиртом, содержащимся в контрафактной продукции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня российская туристка впала в кому на Бали после употребления местного вина. Позже индонезийские медики диагностировали у пострадавшей девушки гибель головного мозга. Спустя неделю знакомый отравившейся путешественницы сообщил о ее кончине.