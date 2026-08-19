Tекст: Антон Антонов

«Северяне» продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области, нанося удары по живой силе и технике ВСУ в районах Прудянки, Рубежного, Благодатного, Ивановки, Слизнево, Григоровки, Колодезного, Весёлого и Ольховатки.

Штурмовые подразделения «Северян» ведут наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах, стрелковые бои идут у Гоптовки, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Российская авиация уничтожила резервы ВСУ в Прудянке. Для размещения личного состава ВСУ харьковские полицейские начали принудительную эвакуацию жителей сел Калиновка, Черноглазовка и Мироновка Золочевского района, дав местным жителям не более 12 часов на самостоятельный выезд.

На Волчанском направлении штурмовые подразделения группы «Север» продвинулись на пяти участках до 400 м. Стрелковые бои продолжаются в селе Василевка, около Шевченково и Петропавловки, а также в лесных массивах Волчанского района.

«Противник нарастил применение тяжелых коптеров силами расчетов, переброшенных из Запорожья. Для врага именно беспилотная авиация стала также основным способом снабжения своих подразделений, фактически находящихся в окружении», – говорится в сообщении.

На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Северян» ведут стрелковые бои в районе села Ольховатка, около Должанки и западнее Устиновки. Сообщается, что в результате комплексного огневого воздействия уничтожен заградительный отряд ВСУ, что, по оценке военных, может позволить гарантировать жизнь солдатам противника, решившим сложить оружие.

На Сумском направлении штурмовики группы «Север» продвигаются вглубь области, нанося удары по живой силе и технике ВСУ в районах Лебедина, Радьковки, Кияницы, Садков, Коренек, Глухова, Шалыгино и Толстодубово. В Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и в районе Вольной Слободы. В Сумском районе штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 24 участках до 500 м.

Не прекращаются бои в Писаревке, Марьино, Храповщине, поселке Хотень и окрестностях, а также в лесных массивах южнее Иволжанского. ВСУ силами четырех штурмовых групп попытались контратаковать в районе Могрицы, однако украинские националисты были уничтожены комплексным огневым воздействием.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко отметил, что российская группировка войск «Север» продемонстрировала наивысшую эффективность при освобождении населенных пунктов в зоне проведения спецоперации за минувшую неделю.

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