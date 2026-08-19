Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил о необходимости выборов в стране

Tекст: Антон Антонов

«Выборы Украине нужны... Идея о том, что выборы проведем после войны, основывается на двух гипотезах. Первая в том, что война скоро закончится, а вторая, что выборы после войны будут более цивилизованные, чем во время войны. Я считаю, что обе гипотезы ошибочны», – приводит слова Кулебы РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Экс-министр признал, что проведение голосования во время конфликта несет большие риски, но, по его мнению, отказ от выборов еще более опасен. Он отметил, что со временем любая политическая система начинает деградировать не из-за конкретных людей, а потому, что уже прошла свой пик.

Кулеба подчеркнул, что стране необходимо найти способ обновления этой системы. Он указал на два возможных варианта такого обновления и заявил, что механизмом могут стать либо выборы, либо революция.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава минобороны Украины Михаил Федоров заявил о системном кризисе управления и выступил за проведение выборов в условиях конфликта.

Украинское издание «Страна» пишет, что это грозит Владимиру Зеленскому открытием «внутреннего фронта».

