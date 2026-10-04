Пожар на складе вторсырья в Пензенской области локализовали

Кашпировский перед смертью пожалел о переезде в США

Кашпировский перед смертью сожалел о переезде в США

Tекст: Вера Басилая

«То, что я уехал в Штаты, было одной из моих глобальных ошибок в жизни. Мне не надо было ехать туда ни в коем случае», – говорил Кашпировский в интервью «Комсомольской правде» в 2024 году.

По его словам, в США он выступал на телевидении, но, когда его голос начали переводить на польский, отказался продолжать работу, так как русский язык там не приветствовался.

Кашпировский также сожалел о своей щедрости, из-за которой под конец жизни остался без собственного жилья. Он рассказал, что все раздарил детям и знакомым, а в Москве проживал в квартире, выданной Госдумой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу незадолго до смерти Анатолий Кашпировский перенес экстренную операцию.

Продюсер Дворцов назвал причиной смерти Кашпировского остановку сердца.

Психотерапевт Кашпировский скончался в возрасте 87 лет.