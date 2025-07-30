Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.0 комментариев
В Крыму предложили выкупить Аляску у США
Константинов предложил США продать Аляску России для сокращения госдолга
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США рассмотреть возможность продажи Аляски России, отметив, что это поможет Вашингтону частично сократить государственный долг.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил США продать Аляску России, чтобы немного сократить свой государственный долг, передает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал, комментируя публикацию подполковника армии США Джеффри Фрица, который ранее предложил Белому дому купить у России Командорские острова за 15 млрд долларов.
По словам Константинова, США могли бы немного сократить госдолг на вырученные деньги от продажи Аляски России.
«Купим по рыночной цене. Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками», – отметил глава крымского парламента.
По словам Константинова, у США нет никаких исторических прав на Командорские острова.
Ранее подполковник Джеффри Фриц предложил рассмотреть возможность покупки у России Командорских островов для наблюдения за китайскими подводными лодками.
Дипломат Константин Долгов заявил, что Россия не торгует своими территориями.
Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала эту идею и напомнила, что продажа Родины считается в России одним из самых страшных преступлений.