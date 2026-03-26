Песков обвинил киевский режим в шантаже стран Евросоюза

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Песков на брифинге заявил, что киевский режим известен попытками шантажа стран Евросоюза, используя нефтепроводы и газопроводы как инструмент давления. По его словам, подобные действия направлены на устрашение государств – членов ЕС и других стран, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что абсолютное молчание Брюсселя после нападок Киева на ряд стран Евросоюза и отсутствие попыток их защитить вызывает недоумение.

«Члены ЕС подвергаются нападкам, оскорблениям, и на фоне этого Брюссель хранит абсолютное молчание и абсолютно не защищает своих членов – на фоне нападок государства, которое не имеет отношения ни к НАТО, ни к ЕС», – заявил Орбан.

Песков также дал оценку действиям Европейской комиссии, назвав их «удивительной линией поведения».

Песков отметил замалчивание европейскими странами энергетического шантажа Украины и возможный удар этой политики по всем европейцам.

Также Песков сообщил о преднамеренной блокировке Киевом поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию как о форме шантажа этих стран.