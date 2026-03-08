Песков: Страны ЕС видят энергошантаж Украины, но затыкают друг другу рот

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, европейские страны прекрасно осознают энергетический шантаж со стороны Украины, однако предпочитают не обсуждать это открыто, передает «Вести».

Песков добавил, что европейские партнеры «замечают» угрозу, но «затыкают друг другу рот» и не выносят тему в публичное поле.

Он подчеркнул, что действия Киева, связанные с нефтепроводом «Дружба», способны негативно отразиться на всех жителях европейских стран. «Можно сказать одно: они доиграются. Они доиграются, потому что этот шантаж ударит по всем европейцам, так или иначе», – заявил он.

По мнению представителя Кремля, экономика Европы серьезно пострадает от этой ситуации, а президент Украины Владимир Зеленский в итоге станет для Евросоюза «плохим мальчиком». Песков отметил, что европейцам «уже не поздоровится» с точки зрения последствий для их экономики, когда они столкнутся с результатами энергетического давления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией. Киев предложил Евросоюзу заменить нефтепровод «Дружба» маршрутом Одесса – Броды для транспортировки нефти. Орбан объяснил, что Украина шантажирует Венгрию вопросом энергопоставок.