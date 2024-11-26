Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».17 комментариев
Вынесение приговора Виннику в США перенесли на июнь 2025 года
Суд в Калифорнии перенес приговор Виннику на июнь 2025 из-за зачтения срока
Суд Северного округа Калифорнии перенес вынесение приговора Александру Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть ранее проведенное время в заключении в Европе.
Суд Северного округа штата Калифорния перенес вынесение приговора россиянину Александру Виннику по делу об отмывании денег с января на июнь 2025 года, сообщает ТАСС. Судья Сьюзан Иллстон постановила перенести дату с 17 января на 27 июня. Такое решение связано с необходимостью согласования зачтения ранее отбытого срока Винника в Европе.
Аркадий Бух, адвокат Винника, объяснил, что перенос связан с попыткой согласовать с американскими властями зачтение времени, проведенного Винником под стражей во Франции и Греции. Это может позволить свести приговор к уже проведенному им времени в заключении.
Александра Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, которые обвиняют его в отмывании от четырех до девяти млрд долларов через закрытую криптобиржу BTC-e. Винник был экстрадирован в США 4 августа 2022 года и в мае 2023 года признал вину в суде Северного округа Калифорнии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский суд назначил дату вынесения приговора россиянину Александру Виннику на 17 января 2025 года, а его защита планирует добиваться учета срока, уже отбытого им во Франции и Греции.
Винник заключил сделку с американской прокуратурой о признании вины по делу о бирже криптовалют BTC-e, и защита ожидает, что приговор будет меньше десяти лет. Власти США продолжают охоту за россиянами в третьих странах, а посол России в США Анатолий Антонов заявил, что после депортации в США россиянам очень сложно выйти на свободу.