Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.3 комментария
Посол Антонов сообщил о 120 россиянах в «американских застенках»
Посол Антонов обвинил США в охоте за россиянами в третьих странах
В «американских застенках» находятся 120 российских граждан, власти США продолжают охоту за россиянами в третьих странах, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
После посещения в тюрьме Романа Селезнева Антонов заявил, что власти США «по-прежнему хватают» россиян в третьих странах и «добиваются их депортации». Он отметил, что после депортации в США россиянам «уже выйти просто очень сложно, если вообще возможно», некоторые могут «годами находиться в застенках без суда». В качестве примера он привел Александра Винника.
Российские граждане в американских тюрьмах сталкиваются с предвзятым отношением, подчеркнул Антонов. Селезнев рассказал ему, что после начала СВО отношение к россиянам в тюрьмах США стало еще хуже, передает ТАСС.
Антонов намерен направить ноту в Госдеп и обратиться к главе федерального Бюро тюрем, чтобы улучшить условия содержания Селезнева. Посол пояснил, что у Селезнева проблемы со здоровьем.
Российский дипломат отметил, что Селезневу осталось провести в «американских застенках» еще 12 лет, передает РИА «Новости».
При этом Антонов сказал, что шансов на досрочное освобождение у Селезнева нет. «Есть возможность, если в рамках соответствующего конфиденциального канала его обменяют на кого-либо из американцев», – сказал он.
Антонов прокомментировал и заявления американской стороны о том, что США готовят новые предложения по обмену заключенными: «Если они готовят эти предложения, я хочу сказать, что они соответствующим образом будут изучены и наши соответствующие службы дадут адекватный ответ».
Селезнев был задержан сотрудниками спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В этот же день его доставили на остров Гуам, являющийся владением США. Посольство заявляло, что к осужденному по делу о кибермошенничестве Селезневу применяются необоснованно жесткие ограничения.