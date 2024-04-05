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    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

    9 комментариев
    5 апреля 2024, 23:58 • Новости дня

    Посол Антонов сообщил о 120 россиянах в «американских застенках»

    Посол Антонов обвинил США в охоте за россиянами в третьих странах

    Посол Антонов сообщил о 120 россиянах в «американских застенках»
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В «американских застенках» находятся 120 российских граждан, власти США продолжают охоту за россиянами в третьих странах, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    После посещения в тюрьме Романа Селезнева Антонов заявил, что власти США «по-прежнему хватают» россиян в третьих странах и «добиваются их депортации». Он отметил, что после депортации в США россиянам «уже выйти просто очень сложно, если вообще возможно», некоторые могут «годами находиться в застенках без суда». В качестве примера он привел Александра Винника.

    Российские граждане в американских тюрьмах сталкиваются с предвзятым отношением, подчеркнул Антонов. Селезнев рассказал ему, что после начала СВО отношение к россиянам в тюрьмах США стало еще хуже, передает ТАСС.

    Антонов намерен направить ноту в Госдеп и обратиться к главе федерального Бюро тюрем, чтобы улучшить условия содержания Селезнева. Посол пояснил, что у Селезнева проблемы со здоровьем.

    Российский дипломат отметил, что Селезневу осталось провести в «американских застенках» еще 12 лет, передает РИА «Новости».

    При этом Антонов сказал, что шансов на досрочное освобождение у Селезнева нет. «Есть возможность, если в рамках соответствующего конфиденциального канала его обменяют на кого-либо из американцев», – сказал он.

    Антонов прокомментировал и заявления американской стороны о том, что США готовят новые предложения по обмену заключенными: «Если они готовят эти предложения, я хочу сказать, что они соответствующим образом будут изучены и наши соответствующие службы дадут адекватный ответ».

    Селезнев был задержан сотрудниками спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В этот же день его доставили на остров Гуам, являющийся владением США. Посольство заявляло, что к осужденному по делу о кибермошенничестве Селезневу применяются необоснованно жесткие ограничения.

    4 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»

    Politico: ВСУ уже не нужны истребители F-16

    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»
    @ Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Истребители F-16 производства США, которые Киев просил у Запада, уже не актуальны для нужд украинской армии в 2024 году, заявил газете Politico высокопоставленный офицер ВСУ.

    По его словам, Украине часто не передают оружие вовремя, а когда оно все же попадает в страну, оно уже «неактуально». F-16, по мнению военного, были бы востребованы в 2023 году, но сейчас они не подходят, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО.

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    4 апреля 2024, 00:43 • Новости дня
    В Конгрессе США заявили, что помощь Украине приближает мировую войну

    Конгрессмен США: помощь Украине приближает мировую войну

    В Конгрессе США заявили, что помощь Украине приближает мировую войну
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин (республиканец от штата Джорджия) заявила, что помощь, которую США оказывают Украине, приближает мировую войну.

    «Ведение прокси-войны с Россией на Украине, которая не является членом НАТО, не в интересах национальной безопасности Америки. Это никак не защищает Соединенные Штаты Америки. Фактически это приближает нас к мировой войне», – сказала она в эфире шоу американского журналиста Такера Карлсона, передает РИА «Новости».

    Тейлор-Грин также раскритиковала планы администрации США выделить Украине 60 млрд долларов.

    «Мы теряем нашу страну из-за незаконного вторжения, которое происходит каждый день на нашей южной границе. Мы не хотим, чтобы 60 млрд направили Украине», – заявила она.

    Напомним, что ранее американская администрация направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных 106 млрд долларов, из которых 60 млрд должны быть направлены на помощь Украине.

    Ряд республиканцев в Конгрессе США высказались против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки.

    13 февраля Сенат США при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

    Однако этот документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США.

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что она активно ищет и изучает все возможные варианты, касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева.

    Ранее Тейлор Грин заявила,  что Украина никогда не сможет вернуть США предоставленные ей в виде кредита 60 млдр долларов, которые спикер палаты представителей США Майк Джонсон пообещал передать Киеву на следующей неделе, назвав это «кредитом» Украине.

    По ее словам, убеждения о том, что Украина когда-либо вернет США все деньги, являются нелепыми и смешными. Она добавила, что только Тайвань и Израиль могут вернуть долг стране, передает РИА «Новости».

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    3 апреля 2024, 02:30 • Новости дня
    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя раскритиковал попытку Запада возложить на Дамаск и Тегеран ответственность за удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана
    @ Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия подготовит в СБ ООН документ с осуждением израильского удара по иранскому консульству в Сирии, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя призвал осудить атаку Израиля, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства». По его словам, необходимо «безоговорочно осудить безрассудные действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии», передает ТАСС.

    Как заявил Небензя, ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке будет полностью лежать на совести США, Великобритании и Франции, которые намекают, что «Иран и Сирия сами виноваты». «Большего кощунства себе трудно представить», – сказал он.

    По его словам, у всех стран Совбеза, кроме трех западных постоянных членов СБ, «хватило мужества признать недопустимость атак на дипломатические объекты». Выступления представителей США, Великобритании и Франции он назвал «не двойными, а тройными стандартами».

    Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан также заявил, что «Китай резко осуждает данную атаку», которая «грубо нарушает» Устав ООН, международное право, суверенитет Сирии и Ирана. По его словам, израильские власти должны прекратить удары по целям в Ливане и Сирии. Дипломат напомнил об ударе НАТО по посольству Китая в Югославии 25 лет назад, в результате той атаки погибли сотрудники китайской дипмиссии.

    Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что у США нет подтверждения, что здание, по которому ВВС Израиля нанесли удар в Дамаске, имело статус дипломатической миссии. Небензя в ответ заявил, что у США «всегда есть информация по любому поводу из первых рук», а «тут вот как удивительно, у Соединенных Штатов до сих пор нет подтверждения». «Так и хочется сказать, не верю», – заявил он.

    В понедельник ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР.

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    3 апреля 2024, 15:35 • Новости дня
    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе»

    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе» за две недели

    Tекст: Кристина Цыцура

    Материал американских СМИ о том, что Вашингтон предупреждал Москву о возможном теракте в «Крокусе» за две недели, является вбросом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему. То есть когда, кому они передавали эту информацию», – передает ТАСС ее слова.

    Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели.

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    3 апреля 2024, 12:07 • Новости дня
    Politico: Конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Politico: Конфискация российских активов приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Tекст: Александра Юдина

    Решение стран G7 конфисковать замороженные российские активы может привести к «черным дырам» в их бюджета, пишет газета Politico.

    По словам чиновников, Россия вполне успешно может оспорить решение «семерки» о конфискации, передает РИА «Новости».

    Газета отмечает, что решение суда в России может потенциально оставить черную дыру в бухгалтерских книгах тех финансовых институтов.

    Накануне стало известно, что G7 собралась представить предложения по замороженным российским активам.

    Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по использованию доходов от замороженных активов России.

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    4 апреля 2024, 16:27 • Новости дня
    Лавров: Слова Борреля о роли Украины напоминают заявления рейхскомиссара Коха

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров сравнил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля касательно роли Украины в конфликте России и коллективного Запада с высказываниями рейхскомиссара оккупированной Украины Эриха Коха 1942 года.

    По его словам, рассуждения Борреля о цели участия Европы в конфликте и о роли в нем Украины «прямо перекликаются» с заявлением Коха, который позиционировал Украину как объект эксплуатации для оплаты войны и использования ее населения «как второсортный народ», передает ТАСС.

    «Что сейчас, собственно говоря, происходит уже на наших глазах», – подчеркнул министр.

    Ранее Боррель заявил, что поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к украинскому народу, а собственными интересами ЕС. Боррель уточнил, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы.

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    4 апреля 2024, 19:35 • Новости дня
    Выписан из больницы американец, которому пересадили почку свиньи

    Американец, которому пересадили почку свиньи, выписан из больницы

    Выписан из больницы американец, которому пересадили почку свиньи
    @ massgeneral.org

    Tекст: Кристина Цыцура

    В США 62-летний мужчина, ставший первым в мире пациентом, получившим генно-модифицированную почку свиньи, был выписан из больницы спустя две недели после операции.

    Состояние пациента стабильное, однако врачи не спешат делать выводы о долгосрочном успехе операции, так как у двух предыдущих пациентов, которым пересаживали генно-модифицированные сердца свиней, развились осложнения, и они умерли через несколько месяцев, передает ТАСС.

    Операция по трансплантации прошла 21 марта в больнице общего профиля в Массачусетсе. На данный момент у пациента не наблюдается признаков отторжения нового органа.

    По оценкам ВОЗ, 850 миллионов человек по всему миру страдают от заболеваний почек, 15 миллионов из них – в России.

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    4 апреля 2024, 01:17 • Новости дня
    Конгрессмен США: ЦРУ руководит действиями Киева на Украине

    Конгрессмен Тейлор-Грин: ЦРУ руководит действиями Киева на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Центральное разведывательное управление США присутствует на Украине и непосредственно руководит действиями Киева в конфликте с Россией.

    По ее словам, США «финансирует войну», платит за нее и «продолжает ее», а также наблюдает, как ЦРУ находится «на местах, руководящих этой войной, на Украине».

    «Это выходит за рамки дозволенного», – сказала она в эфире шоу журналиста Такера Карлсона, передает РИА «Новости».

    Тейлор-Грин также отметила, что 70% американцев, согласно недавнему опросу, не поддерживают дальнейшее финансирование Украины и хотят видеть мирное соглашение, «а не убийство большего числа украинцев и русских».

    «Этому нужно положить конец», – подчеркнула конгрессмен.

    Сам Карлсон также заявил, что администрация президента США Джо Байдена потратила «сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против России».

    Ранее сообщалось, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости усилить военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя.

    Как сообщил Столтенберг перед началом заседания министров иностранных дел стран НАТО, Россия наступает, и Украина нуждается в большей поддержке, потому что промедление имеет последствия для ситуации на поле боя.

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о причастности ЦРУ и MI6 к теракту в «Крокусе».

    По его словам, террористы могли быть связаны с воюющими на стороне Украины экстремистами.

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    4 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    В Грузии опровергли информацию о нападении на супругу дипломата США

    Tекст: Александра Юдина

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» опровергла информацию издания The Insider (признано в России иноагентом) о том, что в 2021 году в Тбилиси сотрудник главного управления Генштаба ВС России якобы атаковал секретным оружием супругу дипломата посольства США.

    Как подчеркнул исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе, эта информация представляет собой «грязную ложь» в особенности с учетом того факта, что не проводилось расследование, а также сами США заявили, что не выдвигают подобного обвинения, передает ТАСС.

    Напомним, как пишет The Insider, инцидент произошел неподалеку от посольства США в Тбилиси в октябре 2021 года. Супруга дипломата якобы почувствовала головную боль от звуковой волны, после чего она увидела во дворе некоего мужчину, который будто являлся сотрудником российской внешней разведки.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская разведка не считает, что за предполагаемыми случаями «гаванского синдрома» у госслужащих США стоит Россия.

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    3 апреля 2024, 10:36 • Новости дня
    Генпрокуратура направила запросы четырем странам о терактах против России

    Генпрокуратура направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о терактах против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральная прокуратура России направила запросы в США, Германию, Францию и Кипр по поводу терактов, совершенных на территории РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

    В Генпрокуратуре изучили обращения депутатов Госдумы Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании причастности лиц и структур за рубежом к терактам в России, а также подрывам газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    В ведомстве выразили надежду, что «коллеги из этих стран добросовестно подойдут к их рассмотрению» и выполнят свои обязательства по расследованию терактов, содействию в получении доказательств и наказанию виновных.

    Авторы обращения потребовали немедленного расследования и предотвращения финансирования актов международного терроризма. В качестве доказательств они предоставили информацию о инициаторах, организаторах, исполнителях, прикрывающих и финансирующих эти преступления.

    Депутаты считают, что США и их союзники проводят теракты на российской территории руками ИГ (запрещена в России) и украинских спецслужб. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности за эти преступления политическое руководство США и Украины, а также их спецслужбы.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    3 апреля 2024, 09:27 • Новости дня
    NYT: Байден требует от Конгресса США одобрения для отправки F-15 Израилю

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Байдена направила Конгрессу США запрос на одобрение продажи Израилю до 50 истребителей F-15 на сумму 18 млрд долларов, пишет The New York Times.

    По данным источников газеты, американский госдепартамент уже направил соответствующее уведомление двум комитетам Конгресса, передает ТАСС.

    Как отмечает издание, запрос на новые самолеты может отражать озабоченность Израиля по поводу ситуации в регионе, в том числе с учетом деятельности «Хезболлы» и группировок, связанных с Ираном.

    Ожидается, что процесс одобрения продажи F-15 займет несколько месяцев, и самолеты будут поставлены Израилю не ранее, чем через пять лет.

    ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено. В результате обстрела были убиты два иранских генерала, а также пять офицеров КСИР.

    Израильские эксперты заявили, что ЦАХАЛ бил по консульству Ирана в Сирии с согласия США.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как США и Израиль провоцируют большой конфликт на Ближнем Востоке.

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    4 апреля 2024, 04:14 • Новости дня
    Япония, США и Филиппины решили создать совместную систему защиты от кибератак

    Япония, США и Филиппины решили обезопасить правительственные и оборонные сервера совместной системой защиты от кибератак

    Tекст: Денис Тельманов

    Япония, США и Филиппины решили создать совместную систему защиты от кибератак, первоочередной задачей которой станет укрепление защиты критической инфраструктуры: серверов правительственных учреждений и оборонных ведомств.

    Ожидается, что соответствующая договоренность будет достигнута на трехстороннем саммите, который состоится в Вашингтоне на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Никкэй».

    Отмечается, что страны планируют активизировать трехстороннее сотрудничество в сфере кибербезопасности. Сейчас оно в основном ведется в двустороннем формате между Токио и Вашингтоном, а также между Вашингтоном и Манилой.

    10 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что стороны обсудят укрепление как двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия с партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону.

    11 апреля лидеры Японии и США проведут саммит с участием президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего.

    Создание совместной системы защиты от кибератак станет важным шагом в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Ранее сообщалось, что США склоняют Японию и Корею к тройственному военному союзу против Китая и КНДР.

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    5 апреля 2024, 04:40 • Новости дня
    Глава ЦРУ США на выходных посетит Египет для встречи с директором «Моссада»

    Глава ЦРУ США Уильям Бернс вылетит в Египет для обсуждения ситуации с заложниками в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор ЦРУ Уильям Бернс в выходные отправится с визитом в Каир для проведения переговоров по удерживаемым в секторе Газа заложникам.

    Ожидается, что Бернс проведет встречи и переговоры с главой израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа, премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и шефом египетской разведки Аббасом Камелем, сообщает портал Axios со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    Переговоры об освобождении удерживаемых в Газе заложников возобновились 18 марта в Дохе с участием Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС. Посредниками на переговорах выступают Египт и Катар.

    29 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении направить делегации с участием представителей служб безопасности в Катар и Египет для продолжения консультаций с ХАМАС.

    Ранее сообщалось, что в Белом доме США полагают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом о недопустимости ударов по работникам гуманитарных миссий в секторе Газа «услышал сообщение» и «понял его».

    В ходе удара израильского беспилотника погибли сотрудники организации «Всемирная центральная кухня», среди которых были граждане Польши, Австралии, США, Великобритании и Палестины.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЦРУ нужно было посоветовать израильской стороне воздержаться от удара по консульству Ирана в Дамаске, если, конечно, спецслужбы США понимают, что происходит в регионе.

    Постпред России при ООН Василий Небензя призвал страны осудить Израиль, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как США и Израиль провоцируют большой конфликт на Ближнем Востоке.

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    3 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Пескова спросили о «предупреждении» США о теракте в «Крокусе»

    Песков не стал комментировать данные о том, что США предупреждали Россию о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения о возможных терактах и другие подобные данные передаются между спецслужбами, это вне компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли США предупреждали Россию, как о том писала западная пресса, пояснил, что это не является компетенцией Кремля, передает ТАСС.

    Подобные обмены информацией проходят по каналам специальных служб, «информация передается непосредственно от службы к службе».

    Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл».

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    5 апреля 2024, 22:55 • Новости дня
    МИД назвал материалы Foreign Policy о «Крокусе» кощунством

    МИД сравнил Foreign Policy с украинскими пропагандистами из-за статей о «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Спекулируя на трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл», западные СМИ пытаются расколоть российское общество, заявил МИД России.

    Недобросовестные журналисты американского издания Foreign Policy использовали теракт для продвижения ангажированной повестки, сообщается на странице МИД России в соцсети «ВКонтакте». МИД заявил, что трагедия в Подмосковье стала «лакмусовой бумажкой на журналистскую состоятельность и человечность», в Foreign Policy «проверку не прошли».

    Foreign Policy опубликовал ряд статей, в которых авторы с богатым опытом написания русофобских материалов «принялись спекулировать на тематике межнационального мира в России» и «обелять власти неонацистского режима на Украине», заявил МИД. Также в Foreign Policy взялись за «откровенную дискредитацию работы российских правоохранительных органов и специальных служб».

    МИД напомнил о «готовности СБУ предоставить боевикам-террористам «окно» для пересечения границы», о «кадрах с несколькими машинами цветов от народа Таджикистана» у стихийного мемориала в «Крокусе», а также о том, что официальные соболезнования выразили «все, кроме Украины».

    Подобное поведение журналистов Foreign Policy недопустимо. Ссылки на свободу слова не могут оправдать спекуляции на такой трагедии, заявил МИД. В министерстве считают, что материалы Foreign Policy о «Крокусе» – это «кощунство, не имеющее ничего общего с журналистикой». Издание стало рупором вашингтонской пропаганды, отрабатывая заказы официальных властей США, и «недалеко ушло от украинских пропагандистов», говорится в заявлении.

    Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. По информации МЧС, погибли 144 человека. Исполнителей теракта задержали в Брянской области, когда те направлялись в сторону Украины.

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    В России фактически нет безработицы, и в ближайшие годы она нам тоже не грозит, заявил Владимир Путин. Однако исторически минимальный уровень безработицы имеет свои плюсы и минусы как для работников, так и для самих компаний. Подробности

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    Ветеран СВО спас жизнь губернатору Чибису

    На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершено покушение в Апатитах. Нападавшим оказался местный житель, который находился под воздействием сильнодействующих обезболивающих препаратов. На допросе задержанный заявил, что на преступление его толкнула неприязнь к главе региона. Преступника обезвредил росгвардеец, недавно вернувшийся из зоны СВО. Эксперты отмечают, что произошедшее должно стать поводом к ужесточению охраны представителей власти, а ветеран спецоперации проявил себя героически. Подробности

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    За что генералам дают звание Героя на СВО

    Министр обороны Сергей Шойгу регулярно вручает отличившимся в ходе СВО солдатам и офицерам медаль «Золотая Звезда» как знак их награждения званием Героя России. Однако среди награжденных высшей наградой России крайне редко встречаются представители генералитета. За что звания Героя удостоился генерал-полковник Андрей Мордвичев и в чем особенность высшего полководческого военного подвига? Подробности

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    Польша выкидывает Украину с европейского рынка

    Ключевые для киевского режима переговоры о поставках украинского зерна через польскую границу, похоже, закончились крахом. Об этом свидетельствует не только возобновление протестов польских фермеров. Кто именно в польском правительстве стал инициатором этих протестов и почему перед нами признак краха всех перспектив экономической интеграции Украины и Евросоюза? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Покушение на Чибиса: главное

      Человеком, который пытался зарезать губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после встречи с жителями города Апатиты, двигала «неприязнь к главе региона», которого он лично не знал. Так он, по крайней мере, заявил следователям. Но все может быть гораздо сложнее.

    • В НАТО введут налог на Украину

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      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

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