Посол Антонов сообщил о 120 россиянах в «американских застенках»

Посол Антонов обвинил США в охоте за россиянами в третьих странах

Tекст: Антон Антонов

После посещения в тюрьме Романа Селезнева Антонов заявил, что власти США «по-прежнему хватают» россиян в третьих странах и «добиваются их депортации». Он отметил, что после депортации в США россиянам «уже выйти просто очень сложно, если вообще возможно», некоторые могут «годами находиться в застенках без суда». В качестве примера он привел Александра Винника.

Российские граждане в американских тюрьмах сталкиваются с предвзятым отношением, подчеркнул Антонов. Селезнев рассказал ему, что после начала СВО отношение к россиянам в тюрьмах США стало еще хуже, передает ТАСС.

Антонов намерен направить ноту в Госдеп и обратиться к главе федерального Бюро тюрем, чтобы улучшить условия содержания Селезнева. Посол пояснил, что у Селезнева проблемы со здоровьем.

Российский дипломат отметил, что Селезневу осталось провести в «американских застенках» еще 12 лет, передает РИА «Новости».

При этом Антонов сказал, что шансов на досрочное освобождение у Селезнева нет. «Есть возможность, если в рамках соответствующего конфиденциального канала его обменяют на кого-либо из американцев», – сказал он.

Антонов прокомментировал и заявления американской стороны о том, что США готовят новые предложения по обмену заключенными: «Если они готовят эти предложения, я хочу сказать, что они соответствующим образом будут изучены и наши соответствующие службы дадут адекватный ответ».

Селезнев был задержан сотрудниками спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В этот же день его доставили на остров Гуам, являющийся владением США. Посольство заявляло, что к осужденному по делу о кибермошенничестве Селезневу применяются необоснованно жесткие ограничения.