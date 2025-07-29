В США предложили купить территорию у России для слежки за Китаем

Tекст: Вера Басилая

Инициатива обсуждалась в публикации на портале Breaking Defense, где подполковник армии США Джеффри Фритц предложил приобрести у России Командорские острова за 15 млрд долларов.

По его мнению, этот шаг позволил бы США усилить наблюдение за подводными лодками Китая, которые теоретически могут проникать в Арктику через Берингов пролив. Фритц отмечает, что архипелаг, находящийся на стыке Северной части Тихого океана и Берингова моря, имеет стратегическое значение для создания единого «сонарного щита» на пути подлодок.

По оценке автора, сделка принесла бы взаимную выгоду обеим странам, позволив России получить значительные финансовые средства для внутренних нужд. В структуру оценки включены стоимость исключительной экономической зоны, природные ресурсы, биоразнообразие и инфраструктура.

Фритц отмечает, что покупка могла бы проводиться с учетом международных правил, в том числе положений Конвенции ООН по морскому праву.

Ключевая цель – мониторинг китайских субмарин класса «Цзинь» и «Тан», способных нести баллистические ракеты большой дальности. Размещение американских подводных систем слежения на островах «позволило бы своевременно выявлять угрозы и обеспечивать национальную безопасность», полагает офицер. Острова также обладают уникальными акустическими преимуществами для ведения подводного мониторинга благодаря слабой ледовой обстановке.

В публикации подчеркивается, что продажа может вызвать обеспокоенность среди союзников США, учитывая возможность поступления крупных средств в российскую экономику на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. Автор призывает к поэтапному и прозрачному подходу к финансированию сделки, а также к дипломатическому сопровождению и международному контролю.

Кроме стратегических интересов в материале отмечен гуманитарный аспект: покупка Командорских островов могла бы воссоединить разобщенный народ алеутов, проживающий по обе стороны современной границы, обеспечив доступ к социальным программам и инфраструктуре США.

Ранее сообщалось, что жители острова на Аляске начали учить русский язык из страха перед возможным захватом Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Аляску продали США.