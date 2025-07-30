Член политсовета саакашвилевской партии задержан за взятку на получение вида на жительство

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Директор Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Грузии Эмзар Гагнидзе на брифинге в среду заявил, что Цанава предложил иностранному гражданину оформить вид на жительство в Грузии сроком на год, пообещав использовать свои связи.

За это Цанава потребовал 5,6 тыс. долларов, часть этой суммы была переведена на счет оппозиционному политику в мае.

После этого член политсовета систематически требовал от иностранца, предположительно иранца, оставшуюся сумму, и в итоге всего получил 2650 долларов.

Следствие располагает аудио и видеозаписями получения политиком денег, отметили в СГБ.

На них Цанава говорит, что пятилетний вид на жительство стоит 12 тыс. долларов.

Теперь члену политического совета партии экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили, который отбывает длительные сроки наказания в том числе за бюджетные растраты, грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

В «Едином национальном движении» задержание члена политсовета пока не комментировали.