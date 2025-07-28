В Раде заявили о команде Ермака сорвать голосование по закону о НАБУ

Депутат заявил о команде Ермака сорвать голосование по закону о НАБУ

Tекст: Вера Басилая

Офис Владимира Зеленского дал команду сорвать голосование в Верховной раде по законопроекту о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает ТАСС. Об этом сообщил депутат Александр Дубинский, ссылаясь на указание главы офиса президента Андрея Ермака, адресованное депутатским группам, не поддерживать законопроект.

Голосование по инициативе Зеленского в парламенте ожидается 31 июля на фоне продолжающихся шесть дней протестов против лишения антикоррупционных органов независимости. По словам Дубинского, «слугам народа» поручено обеспечить не менее 185 голосов, однако Ермак дал указание депутатам Максиму Бужанскому, Андрею Мотовиловцу и Денису Маслову снизить поддержку до 170 голосов, чтобы закон не был принят.

Издание «Страна» предположило, что таким образом команда Зеленского намерена создать видимость поддержки законопроекта, оставив действующий порядок неизменным и переложив ответственность за провал голосования на Раду. Западные издания, включая Financial Times, также сообщали о возможной нехватке голосов, отмечая опасения депутатов попасть под преследование антикоррупционных структур. Официальный представитель партии «Слуга народа» Юлия Палийчук ранее заявила, что фракция готова поддержать законопроект, пытаясь опровергнуть публикации о расколе внутри партии.

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