Tекст: Вера Басилая

По его словам, Зеленский поссорился и с Россией, и с коллективным Западом, а также оказался в политическом тупике из-за своей «ограниченности, некомпетентности, жадности и трусости», передает РИА «Новости»

Медведчук заявил, что Зеленский представляет собой «загнанную в угол испуганную крысу». По его словам, глава киевского режима еще надеется всех обмануть, вернуть триумфы, что уже невозможно.

По мнению Медведчука, Зеленский был вынужден атаковать НАБУ и САП, поскольку не контролировал эти структуры. Он считает, что Зеленский уничтожает любые независимые силы в стране, используя предательство и сдачу бывших союзников более сильным врагам ради сохранения власти.

На ваш взгляд Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине? Массовые протесты

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Кроме того, Медведчук отметил, что Зеленский в последний момент «струсил» и пошел на попятную из-за страха потерять европейское финансирование.

Он добавил, что Зеленский может попытаться обвинить в своих действиях ближайшее окружение, однако коллективному Западу в жертву нужен именно он, а не кто-то из его команды.

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На Украине раскрыли план по «свержению» Зеленского, предусматривающий отмену антикоррупционных реформ и отставку Ермака.