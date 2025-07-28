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Медведчук сравнил Зеленского с «загнанной в угол крысой»
Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в положении «загнанной в угол крысы», поскольку испортил отношения и с Россией, и с Западом, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
По его словам, Зеленский поссорился и с Россией, и с коллективным Западом, а также оказался в политическом тупике из-за своей «ограниченности, некомпетентности, жадности и трусости», передает РИА «Новости»
Медведчук заявил, что Зеленский представляет собой «загнанную в угол испуганную крысу». По его словам, глава киевского режима еще надеется всех обмануть, вернуть триумфы, что уже невозможно.
По мнению Медведчука, Зеленский был вынужден атаковать НАБУ и САП, поскольку не контролировал эти структуры. Он считает, что Зеленский уничтожает любые независимые силы в стране, используя предательство и сдачу бывших союзников более сильным врагам ради сохранения власти.
Кроме того, Медведчук отметил, что Зеленский в последний момент «струсил» и пошел на попятную из-за страха потерять европейское финансирование.
Он добавил, что Зеленский может попытаться обвинить в своих действиях ближайшее окружение, однако коллективному Западу в жертву нужен именно он, а не кто-то из его команды.
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