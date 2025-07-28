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Москва прощается с «Большой глиной»
В Москве демонтировали установленную в 2021 году у «ГЭС-2» скульптуру «Большая глина № 4» . На ее месте появится новый арт-объект (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)
До этого скульптура выставлялась на площадях в Нью-Йорке и Флоренции. Однако ее установка в Москве вызвала широкий общественный резонанс. Эксперты отмечали, что в произведении имеется доля провокации, однако она провоцирует не столько желание прикоснуться к прекрасному, сколько дискуссии и споры (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
Следующая фигура перед Водоотводным каналом станет ответом на вопрос: «Что происходит после первого творческого импульса?». Смена объекта, как отмечают в Доме культуры «ГЭС-2», является частью запланированной ротации произведений искусства (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)
Примечательно, что скульптура простояла в Москве больше планировавшегося изначально срока. Еще в 2021 году мэр города Сергей Собянин отмечал, что произведение искусства через девять месяцев будет востребовано в другом городе мира. Однако в реальности скульптура пробыла в столице целых четыре года (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
Автором работы является швейцарский художник Урс Фишер. По задумке, скульптура изображает кусочки глины, размятые руками художника, а затем увеличенные и отлитые в алюминии. Произведение отсылает к человеческой потребности в творчестве (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)