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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

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    Илья Ухов Илья Ухов Выбор Владимира защитил Русь от растворения

    Что если бы Владимир в конце X века избрал не православие, а какую-то другую религию в качестве государственной на Руси? Каковы были бы последствия для нас теперешних?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Крещение Руси стало основанием русской цивилизации

    Крещение Руси – это нечто гораздо более важное, фундаментальное и живое, чем все грехи и бедствия нашей истории. А православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению.

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    28 июля 2025, 20:20 • Фоторепортаж

    Москва прощается с «Большой глиной»

    В Москве демонтировали установленную в 2021 году у «ГЭС-2» скульптуру «Большая глина № 4» . На ее месте появится новый арт-объект (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)

    До этого скульптура выставлялась на площадях в Нью-Йорке и Флоренции. Однако ее установка в Москве вызвала широкий общественный резонанс. Эксперты отмечали, что в произведении имеется доля провокации, однако она провоцирует не столько желание прикоснуться к прекрасному, сколько дискуссии и споры (фото: Артем Геодакян/ТАСС)

    Следующая фигура перед Водоотводным каналом станет ответом на вопрос: «Что происходит после первого творческого импульса?». Смена объекта, как отмечают в Доме культуры «ГЭС-2», является частью запланированной ротации произведений искусства (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)

    Примечательно, что скульптура простояла в Москве больше планировавшегося изначально срока. Еще в 2021 году мэр города Сергей Собянин отмечал, что произведение искусства через девять месяцев будет востребовано в другом городе мира. Однако в реальности скульптура пробыла в столице целых четыре года (фото: Артем Геодакян/ТАСС)

    Автором работы является швейцарский художник Урс Фишер. По задумке, скульптура изображает кусочки глины, размятые руками художника, а затем увеличенные и отлитые в алюминии. Произведение отсылает к человеческой потребности в творчестве (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)

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    Банк России резко снизил ставку – сразу на два процентных пункта. Обычно это напрямую сказывается на ставках по кредитам и депозитам. И для рубля смягчение политики ЦБ означает путь к ослаблению. Однако реальная ситуация в России не такая однозначная, как в учебниках. Какого же эффекта стоит ждать? Подробности

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    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

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    Как формируется новый облик российского ВМФ

    «Сейчас в России строятся десятки кораблей». Такими словами в День Военно-морского флота эксперты оценивают как обновление корабельного состава, так и резкий рост значения роботизированных систем для морских боевых действий. Как формируется новый облик ВМФ России и какие задачи отрабатывались на завершающихся учениях «Июльский шторм»? Подробности

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    Для переделки русских в эстонцев привлекли армию

    Новый способ ассимиляции русского населения стали внедрять в Эстонии. На этот раз к делу привлекли местные вооруженные силы, где заодно пытаются решить проблему нелояльности призывников русского происхождения. Результатом этих процессов, по мнению политологов, станет лишь рост ненависти русских к угнетателям. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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