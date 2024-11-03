Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
CNN: Путин продолжит СВО на Украине из-за разногласий на Западе
Президент России Владимир Путин продолжает спецоперацию на Украине, видя разобщенность на Западе и отсутствие понимания у Киева и его партнеров, сообщил телеканал CNN.
Эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил телеканалу, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь, передает RT.
Грэм также отметил, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил изданию Hurriyet, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине.
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, и Россия готова к продолжению этой борьбы.
Путин также подчеркнул, что украинские события стали последствием действий западных стран во главе с Вашингтоном.