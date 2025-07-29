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    Европа бесславно покидает мировую сцену

    @ ZUMA/Global Look Press

    29 июля 2025, 12:15 Мнение

    Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить только самые конфронтационные решения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

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    Единственное, что Европа дала миру – это симфоническая музыка. Все остальное – зло, созданное либо для того, чтобы подавлять остальное человечество (технические достижения), либо для того, чтобы доказывать справедливость своей тирании (политическая философия и связанные с ней науки).

    Сейчас, когда Европа окончательно растеряла все внутренние ресурсы, позволяющие претендовать на извлечение привилегированных выгод, совершенно непонятным становится возможный вклад европейцев в общее развитие. Просто потому, что приносить пользу как таковую они никогда не пробовали. Провальный саммит Китай – Евросоюз на прошлой неделе – прекрасное доказательство, что как только Европа потеряла свои силовые возможности, говорить с ней стало совершенно не о чем.

    Пекин оказывается здесь именно тем партнером, который ей недвусмысленно на это указывает. Поскольку, в отличие от России, Китай не имеет в отношении Европы никаких исторических сантиментов.

    На выходных к феерическому провалу в Китае прибавилась фактическая капитуляция Европы перед Дональдом Трампом, когда Евросоюз согласился на «сделку», явно ему невыгодную. Под угрозой повышения тарифов на экспорт в США своей продукции европейцы пошли на колоссальные уступки в виде закупок американских энергоресурсов и вооружений. В том случае, если эти условия придется все-таки выполнить, о серьезном восстановлении европейского промышленного потенциала думать сложно. А уж тем более – об укреплении ее оборонной промышленности: ставку на это сейчас делают, или изображают это, многие в европейских элитах. Одновременно в Европе усиливается риторика, что ее противник теперь не только Россия, но и Китай, хотя совсем недавно там рассчитывали сохранить с Поднебесной конструктивные отношения.

    Наблюдать за тем, что происходит с Европой, становится интересно – как стремительно может происходить деградация международного значения того, кто буквально 10-15 лет назад не только сам уверенно говорил о своем глобальном значении, но и выглядел таким в глазах окружающих. Причин тактического характера у такого финала масса – отсутствие образа будущего, тотальная деградация элит и политических систем, полнейшая апатия населения.

    Но самая важная причина – то, что сделало Европу в свое время великой и заставляло многих, кроме России, ей подчиняться – эгоизм и концентрация только на себе. Эти два принципа находятся в основе поведения европейцев на мировой арене. Они даже не пытаются делать вид, что испытывают беспокойство по поводу чего-либо, кроме собственной выгоды. Даже такую правильную, в принципе, вещь, как борьба с последствиями изменения климата, европейцы смогли в итоге превратить в чистый бизнес и набор запретительных мер для продукции из развивающихся стран.

    Лет 15 назад автору пришлось участвовать в закрытой встрече по поводу новой внешнеполитической стратегии Евросоюза. Организатором была тогдашняя главная европейская дипломатка Федерика Могерини, кроме ее окружения были привлечены несколько ученых из других регионов мира. Так вот, единственное, что европейские коллеги не могли слышать совсем – это предложения подумать о том, что Европа может дать миру. Не получить от него в своих интересах, а именно дать. В этом – сердцевина и содержание европейского мышления о внешней политике. И причина того, что происходит с Европой в наши дни.

    Остаются только два вопроса. Может ли Европа представлять опасность? И что с ней будет дальше?

    По первому вопросу большинство наблюдателей сходятся во мнении, что опасность от Европы исходить вполне может. Такова же официальная российская позиция, когда наша дипломатия оценивает потенциальный «вклад» европейцев в региональную и глобальную стабильность. Однако такой подход может встретить и достаточно обоснованные возражения. Например, есть сомнения в том, что Европа располагает человеческими ресурсами для опасных военных авантюр. Не в смысле населения, а в том, что касается людских масс, готовых идти убивать и умирать. Европейцы все-таки пока очень неплохо живут, а это не способствует готовности к самопожертвованию. Также высказываются серьезные сомнения в том, что европейские элиты могут реализовать свои мечтания о восстановлении военной промышленности. Да и в целом многие экономисты ставят под сомнение то, что сейчас их «оборонка» способна дать стимул всей экономике.

    Но нельзя забывать о том, что в условиях полной некомпетентности и безответственности политиков военный кризис может быть создан даже без достаточных для этого политических и экономических оснований. Мы, конечно, не знаем примеров, когда увядающие, но все еще благополучные цивилизации были способны на внешнюю агрессию. Но современная Европа может выступать именно провокатором кризиса, который вовлечет Россию и США – две самые сильные в военном отношении державы мира.

    Нет серьезных оснований думать, что американцы собираются жертвовать собой ради европейских сателлитов. Однако сам по себе факт серьезного конфликта в Европе, к чему местные политики толкают свои страны, способен спровоцировать эскалацию даже вопреки американским намерениям. Тем более, что самими США европейская территория еще в период холодной войны рассматривалась, как поле для ограниченного конфликта с Россией. В современных условиях такой конфликт всегда рискует оказаться неограниченным.

    Кроме того, совместными усилиями европейские государства способны мобилизовать достаточное количество наемников для войны с Россией, вооружить их и распространить конфликт, который пока локализован на Украине, в сторону бывших прибалтийских республик СССР. Это также может оказаться опасным движением в сторону эскалации. Также тревогу вызывают планы масштабных поставок киевскому режиму новых систем вооружений, которые будут изготовлены в Европе, что сделает перспективу мирного решения украинской проблемы очень туманной.

    Сейчас европейские элиты ставят перед собой задачу затягивать противостояние с Россией в надежде, что политика США может измениться в случае прихода к власти противников Трампа. В том случае, если они будут иметь успех на этом пути, ситуация также рискует выйти из-под контроля. В любом случае, нет оснований думать, что европейские политики пересмотрят свои подходы: они просто не представляют себе, какие отношения с Россией можно выстраивать, кроме прямой конфронтации. И в этом главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить только самые конфронтационные решения. 

    Не менее интересен вопрос, что может представлять собой Европа в будущем, если ее политикам не удастся все-таки втянуть нас всех в военный конфликт? А они, как мы видим, стремятся к войне, потому что будущего у Европы нет.

    Европа сейчас отстает от остального мира в самых перспективных областях науки и технологий, не знает своего места в мировой политике и, главное, совершенно неспособна к ней приспособиться. Это значит, что рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США, уже не только в военно-политическом отношении, но и в экономическом. Ключевые отрасли европейской экономики будут поставлены под контроль американцев, а национальные политические элиты потеряют ресурсы для даже минимально самостоятельной политики.

    Европа и Северная Америка окончательно объединятся, но это будет уже не известный нам «коллективный Запад», а США и несколько прилегающих к ним территорий, управляемых марионеточными правительствами. Возможно, такая судьба Европы будет лучшим решением для нее и всех остальных. И уж точно, именно такую судьбу Европа полностью заслужила. 

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