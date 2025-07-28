Европа согласилась на феодальное подчинение США

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

27 июля Трамп в своем гольф-клубе в Шотландии провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам чуть более чем часовых переговоров стороны заявили о достижении рамочной торговой сделки, которая должна предотвратить полноценную торговую войну между США и ЕС (ранее назначенную на 1 августа). Именно в этот день США должны были автоматически ввести 30-процентные торговые тарифы на импорт европейских товаров, а Европа – ответить аналогичными рестрикциями в отношении ряда американских. Что грозило хаосом в трансатлантических отношениях и убытками в миллиарды долларов для бизнеса обеих стран.

Сейчас же вроде как этого не будет. Вашингтон и Брюссель решили, что ставка на большинство европейских товаров, попадающих на рынки США, составит лишь 15%. При том на ряд товаров она остается фактически заградительной (например, сталь и алюминий, продаваемые в США, по-прежнему будут облагаться 50-процентным тарифом), однако на другие пошлин не будет совсем. По словам Урсулы фон дер Ляйен, некоторые «стратегические товары» не будут облагаться тарифами. Сюда входят самолеты и запчасти для них, а также некоторые позиции химпрома и сельского хозяйства. Также глава Еврокомиссии будет пытаться обнулить пошлины на алкоголь.

В свою очередь, большинство американских товаров будут продаваться на рынках ЕС вообще без пошлин – по словам Трампа, своего рода пошлинами являются имеющиеся экологические и другие ограничения, которые существуют в рамках европейского законодательства. Кроме того, Европа обязалась инвестировать в США около 600 млрд долларов, а также за 3 года купить американских энергоносителей еще на 750 млрд.

«Здорово, что мы заключили сделку сегодня вместо того, чтобы играть в игры и, возможно, вообще не заключать сделку», – резюмировал американский президент. Однако так ли это здорово? И кому именно больше здорово?

С публичной точки зрения, конечно же, сделка стала чистой победой Трампа. «Вся европейская пресса сейчас поет дифирамбы президенту, пораженная сделкой, которую он заключил от имени американцев», – говорит вице-президент США Джей Ди Вэнс. И он эту победу получил. Чего стоят только одни кадры с Урсулой фон дер Ляйен, когда «королева ЕС» лебезит перед президентом США, а тот жестко отвечает «нет» на вопрос о том, готов ли он был согласиться на меньшую ставку, нежели чем 15%.

«Фон дер Ляйен сидела перед ним как прогулявшая урок школьница – не хватало только заискивающего “папочка”», – пишет сенатор Константин Косачев, напоминая о словах генсека НАТО Марка Рютте.

Ну и заодно Трамп уел своих внутриполитических критиков. «Девяносто дней назад Дональд Трамп (а точнее его советник по торговле Питер Наварро– прим. ВЗГЛЯД) пообещал миру, что его тарифы приведут к 90 сделкам за 90 дней, – заявил в июле лидер демократов в Сенате Чак Шумер. – По моим подсчетам, ему не хватает около 88 торговых сделок». К концу июля оставалось 87 (сделки были заключены с Филиппинами, Японией и Индонезией). Сейчас же четвертая сделка стала не просто самой большой, но и многосоставной – ведь сделка с Брюсселем фактически является сделкой с 27 странами-членами ЕС.

С экономической точки зрения победителем тоже оказался американский президент. 15%-е тарифы – это очень много. Сейчас средний тариф на европейские товары в США составляет порядка 4,8%, а до прихода Трампа вообще был 1,2%.Отчасти благодаря этому торговый дефицит между США и ЕС в 2024 году составил 236 миллиардов долларов.

Сейчас же повышение тарифов, по некоторым оценкам, принесет в бюджет США еще примерно на 90 млрд долларов. И это уже без учета колоссальных обязательств ЕС по закупкам углеводородов и инвестициям.

«Несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жёстко продавливает экономические интересы своей страны», – пояснил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

С другой стороны, цифры не совсем бьются с обещаниями. В частности, никаких 750 млрд за 3 года не будет. «Европейцы не смогут купить у американцев 750 млрд долларов энергоносителей в течение 3 лет. Это нереалистично», – объясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового Университета, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, сейчас ЕС закупает у США угля, газа и нефти на 65-70 миллиардов долларов, а значит на 750 млрд можно закупиться лишь лет за 10. «К тому же покупают углеводороды компании, а не государство. И у ЕС нет возможностей заставить европейские компании покупать именно американское сырье», – поясняет Игорь Юшков.

Кроме того, нужно понимать, что рост тарифов будет означать повышение стоимости европейских товаров для американского потребителя. А значит, падение уровня жизни, если европейские товары не смогут быть заменены на аналоги в прежних ценовых категориях.

Что же касается Европы, то, несмотря на публичное унижение Урсулы фон дер Ляйен, там тоже считают себя победителями. Например, потому, что при помощи Трампа могут отказаться от российских углеводородов.

После начала СВО импорт того же газа в ЕС из России сократился более чем в 2 раза. Если в 2021 году на долю России приходилось почти 40% всего газового импорта ЕС, то в 2024 – уже менее 20%, а в 2025 году ожидается падение до уровня 13% Однако Европе этого недостаточно. «Мы хотим полностью избавиться от российского ископаемого топлива, и поэтому очень приятно покупать более доступный и качественный СПГ из Соединенных Штатов», – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Но вопрос в том, сколько заплатят за этот куда менее доступный газ европейская экономика? «Если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьёт по благосостоянию собственных граждан», – говорит Дмитрий Медведев.

Кроме того, соглашаясь на 15% пошлину, Брюссель считает, что все-таки выбрал меньшее зло. «27 стран-членов ЕС выбрали несбалансированный компромисс в пользу США, а не риск полномасштабной торговой войны с непредсказуемыми последствиями», – пишет французская Le Monde. «Блоку удалось найти непростой баланс: пойти на уступки, достаточные для того, чтобы Трамп был доволен, и в то же время ограничить экономический ущерб», – вторит французским коллегам британское издание The Economist.

Да, 15% – это не 30%, и тем более не 50% (которые Трамп обещал в минуты своей ярости). «Это лучшее, что мы могли получить», – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Однако, во-первых, это лучшее все равно будет стоить Европе очень дорого. По некоторым оценкам, ВВП ЕС от этого соглашения снизится примерно на 0,5%. Тот же немецкий автопром уже заявил, что даже 15% для него много, что это миллиардные убытки. Во-вторых, согласием на сделку Европа фактически согласилась и на новую формулу взаимоотношений с Соединенными Штатами.

«Администрация Трампа выстраивает среди союзников иерархичную по своей сути, феодальную систему, в которой младшие должны извлекать из экономического партнерства меньше, чем старшие и платить за покровительство. В эпоху либерального порядка таким образом вопрос не ставился – экономические соглашения по крайней мере формально были равноправные. Дьявол мог прятаться (и прятался) в деталях, но таких открыто неравных договоров, где одна сторона фиксирует обязательства по инвестициям и закупкам почти в два раза выше объемов годового товарооборота – это нонсенс, который теперь стал нормой», – пишет американист Дмитрий Новиков.

В-третьих, вопреки мнению Le Monde, согласились не 27 стран-членов, а Урсула фон дер Ляйен. И теперь ей нужно как-то убедить пресловутые 27 стран-членов эту сделку подписать – а далеко не все на это согласны.

«Это черный день, когда альянс свободных народов, объединившийся для утверждения своих общих ценностей и защиты своих общих интересов, смиряется с подчинением», – заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру. А премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп съел фон дер Ляйен на завтрак. И если сейчас подписание сорвется, то это станет серьезнейшим ударом по авторитету Урсулы фон дер Ляйен и стабильности ЕС в целом.

Возможно, Европе лучше было бы пересидеть. Поиграть с Трампом в игру и дождаться того момента, когда президенту США пришлось бы отступить.

Дело в том, что по законам США введение тарифов является все-таки отчасти прерогативой Конгресса, и против администрации уже было подано более десятка торговых исков. Которые он с большой вероятностью проиграл бы.

А теперь же он выиграл. По крайней мере, публично.