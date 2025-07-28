Глава Еврокомиссии на переговорах в гольф-клубе Трампа согласилась на кабальную сделку с США

Илья Ухов
Выбор Владимира защитил Русь от растворения
Что если бы Владимир в конце X века избрал не православие, а какую-то другую религию в качестве государственной на Руси? Каковы были бы последствия для нас теперешних?
Сергей Худиев
Крещение Руси стало основанием русской цивилизации
Крещение Руси – это нечто гораздо более важное, фундаментальное и живое, чем все грехи и бедствия нашей истории. А православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению.
Дмитрий Родионов
По «мосту Трампа» в Закавказье могут прийти солдаты НАТО
Вслед за коммерческой американской компанией, управляющей Зангезурским коридором из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК. А это уже открывает ворота для появления полноценной американской военной базы.