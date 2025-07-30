Власти Польши захотели приостановить безвизовый режим для ряда стран

Замглавы МВД Польши объявил о планах отменить безвиз для ряда стран

Tекст: Вера Басилая

Польша планирует инициировать отмену безвизового въезда для граждан ряда стран в рамках Шенгенского соглашения, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек в эфире радиостанции RMF24.

Чиновник отметил, что речь идет о странах, чьи граждане часто нарушают польское законодательство. При этом он не уточнил, какие именно государства попадают под возможные ограничения. В качестве примера Мрочек упомянул Колумбию, граждане которой с августа 2024 года должны оформлять рабочие визы для трудоустройства в Польше.

Безвизовый въезд для туристов из Колумбии в Польшу при этом пока сохраняется. Ожидается, что аналогичные меры могут быть введены и для других государств, если их граждане продолжат нарушать законы на территории Польши. Окончательное решение будет принято после консультаций в рамках Шенгенского соглашения.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о намерениях убедить другие страны Евросоюза отменить безвиз для граждан Грузии. Однако глава польского МИД Радослав Сикорский выразил мнение, что достаточно ввести персональные санкции для представителей грузинских властей, а не отменять безвиз для всех граждан страны.

По данным польской полиции, наибольшее количество преступлений среди иностранцев в Польше совершают граждане Украины, Грузии и Белоруссии. Власти страны отмечают, что ужесточение миграционных правил связано с ростом числа нарушений закона со стороны иностранцев.

Ранее власти Грузии отказались снимать запрет на пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) ради получения безвизового режима с Евросоюзом.

Евросоюз рассматривал возможность внести Израиль в перечень стран, для которых отменят краткосрочные безвизовые поездки из-за обвинений в нарушении международного права.