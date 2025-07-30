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    Зачем Трамп пугает российских покупателей нефти
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    Госдеп заявил об учете последствий новых санкций против России
    В Крыму предложили выкупить Аляску у США
    Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области
    Подполье сообщило о поражении установок HIMARS в Николаевской области
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    0 комментариев
    Иван Лизан Иван Лизан Почему сроки ультиматума Трампа не действуют на Россию

    Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

    19 комментариев
    30 июля 2025, 10:48 • Новости дня

    Власти Польши захотели приостановить безвизовый режим для ряда стран

    Замглавы МВД Польши объявил о планах отменить безвиз для ряда стран

    Tекст: Вера Басилая

    Польские власти намерены направить заявку в структуру Шенгенского соглашения с предложением отменить безвизовый режим для ряда государств, сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек в эфире радиостанции RMF24.

    Польша планирует инициировать отмену безвизового въезда для граждан ряда стран в рамках Шенгенского соглашения, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек в эфире радиостанции RMF24.

    Чиновник отметил, что речь идет о странах, чьи граждане часто нарушают польское законодательство. При этом он не уточнил, какие именно государства попадают под возможные ограничения. В качестве примера Мрочек упомянул Колумбию, граждане которой с августа 2024 года должны оформлять рабочие визы для трудоустройства в Польше.

    Безвизовый въезд для туристов из Колумбии в Польшу при этом пока сохраняется. Ожидается, что аналогичные меры могут быть введены и для других государств, если их граждане продолжат нарушать законы на территории Польши. Окончательное решение будет принято после консультаций в рамках Шенгенского соглашения.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о намерениях убедить другие страны Евросоюза отменить безвиз для граждан Грузии. Однако глава польского МИД Радослав Сикорский выразил мнение, что достаточно ввести персональные санкции для представителей грузинских властей, а не отменять безвиз для всех граждан страны.

    По данным польской полиции, наибольшее количество преступлений среди иностранцев в Польше совершают граждане Украины, Грузии и Белоруссии. Власти страны отмечают, что ужесточение миграционных правил связано с ростом числа нарушений закона со стороны иностранцев.

    Ранее власти Грузии отказались снимать запрет на пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) ради получения безвизового режима с Евросоюзом.

    Евросоюз рассматривал возможность внести Израиль в перечень стран, для которых отменят краткосрочные безвизовые поездки из-за обвинений в нарушении международного права.

    29 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа

    Песков заявил о продолжении СВО несмотря на заявления Трампа

    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия продолжает спецоперацию на Украине, несмотря на последние заявления президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва хотела бы защищать свои интересы мирным путем, но в настоящее время вынуждена действовать в рамках спецоперации.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Трамп установил новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня, отметив, что нет смысла ждать.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

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    29 июля 2025, 20:08 • Новости дня
    Власти Румынии прокомментировали сообщения об отправке войск на Украину

    Власти Румынии назвали фейком видео об отправке войск на Украину

    Tекст: Евгения Караваева

    МВД Румынии осудило распространение ролика о якобы вступлении страны в боевые действия на Украине и назвали его частью манипуляционной кампании.

    Министерство внутренних дел Румынии распространило заявление о появлении в социальных сетях фейкового видеоролика, в котором премьер-министр Илие Боложан якобы объявляет о вступлении страны в войну на Украине в сентябре, передает ТАСС.

    Ведомство подчеркнуло, что этот ролик создан с помощью искусственного интеллекта и является частью преднамеренной кампании по манипуляции общественным мнением.

    МВД заявило: «Премьер-министр Румынии не делал таких заявлений, а Румыния не вступает в войну».

    Граждан призвали не доверять подобным сообщениям и проверять информацию перед ее распространением. В министерстве отметили, что тревожные настроения среди населения усилились из-за близости боевых действий к северной границе страны и сообщений о плановых сборах резервистов.

    Также в МВД напомнили, что Румыния закупает современное вооружение и обсуждает увеличение численности вооруженных сил, а также оказывает военную помощь Украине, не раскрывая деталей. Несмотря на неоднократные заверения, что страна не направит войска на Украину, часть общества воспринимает их с недоверием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сенатор США распространил фейк об отставке главы ФРС Пауэлла. Захарова назвала фейком обвинения против России в кибератаках на выборах в ЕС. Памфилова призвала ввести законы по искусственному интеллекту перед осенними выборами.

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    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    29 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

    ВС РФ освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республики (ДНР), а группировка «Восток» – Темировку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Артемовки, Муравки, Удачного и Петровского ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Чаривного Запорожской области, Новопетровского, Январского, Малиевки Днепропетровской области, Александрограда и Новохатского ДНР.

    При этом ВСУ потеряли более 200 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Писаревкой, Алексеевкой, Юнаковкой, Андреевкой и Варачино Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Огурцово, Гатища, Мелового и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, три бронемашины, восемь артиллерийских орудий, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42.

    Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Среднего, Шандриголово ДНР, Купянска, Осиново, Благодатовки, Богуславки и Петропавловки Харьковской области.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка РСЗО RAK-SA-12. Уничтожены пять станций РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Константиновки, Клебан-Быка, Иванполья, Плещеевки, Серебрянки, Северска, Звановки, Часова Яра, Александро-Шультино и Щербиновки ДНР.

    Противник потерял до 155 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, два американских бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину MaxxPro.

    Уничтожены три артиллерийских орудия, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Лукьяновского Запорожской области, Антоновки, Садового Херсонской области и города Херсон.

    Противник при этом потерял свыше 70 военнослужащих и пять станций H”<. Уничтожены три склада с боеприпасами и три склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.

    Всего за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР.

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    29 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    СВР: США и Британия на альпийском курорте организовали встречу по смене лидера Украины
    СВР: США и Британия на альпийском курорте организовали встречу по смене лидера Украины
    @ Armando Franca/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Соединенных Штатов и Британии организовали секретную встречу в одном из альпийских курортных городков, где обсудили и провели «выборы» президента Украины, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР отметили, что соглашение, достигнутое в Альпах, объясняет недавнюю попытку Владимира Зеленского ограничить влияние местных антикоррупционных структур, передает ТАСС.

    По данным разведки, глава офиса президента Украины Андрей Ермак убедил Зеленского, что такой шаг не навредит отношениям с западными партнерами, хотя на самом деле это стало предлогом для Запада инициировать кампанию по отстранению действующего президента.

    «Итак, на альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской "демократии, незалежности и самостийности", о котором вы так долго мечтали?» – заявили в пресс-бюро СВР.

    Служба внешней разведки подчеркнула, что итоги встречи позволяют обратиться непосредственно к гражданам Украины, подчеркнув нехватку настоящей самостоятельности в процессе смены власти.

    Ранее в Раде заявили о команде Ермака сорвать голосование по закону о НАБУ. Politico сообщило о панике команды Зеленского из-за НАБУ.

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    29 июля 2025, 12:08 • Новости дня
    Десант ВСУ бежал к Одессе после провала на Тендровской косе
    Десант ВСУ бежал к Одессе после провала на Тендровской косе
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После неудачной попытки высадки на Тендровской косе в Херсонской области украинский десант на четырех катерах был вынужден отступить в сторону Одессы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Попытку высадки украинских военных на Тендровской косе в Херсонской области пресекли российские войска ночью 28 июля, передает РИА «Новости».

    По словам Сальдо, украинский десант осуществлял высадку на четырех катерах, однако российские силы сорвали операцию. В результате военнослужащие ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

    Сальдо подчеркнул, что после неудачи противник бежал в сторону Одессы. Он отметил, что это не первая попытка украинских сил организовать высадку на косах, добавив: «Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть».

    Тендровская коса расположена у северо-западного побережья Черного моря и относится к Херсонской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный угнал бронетранспортер и сбежал с военной службы. Польские наемники покинули позиции ВСУ в Сумской области. ВС России уничтожили две группы украинских солдат при их попытке бегства в Днепропетровской области.

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    29 июля 2025, 12:02 • Новости дня
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Покупка Командорских островов не подлежит комментариям, потому что продажа Родины в России считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею продажи США Командорских островов, передает РИА «Новости».

    По ее словам, подобные заявления «не стоило бы комментировать в принципе». Захарова напомнила, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.

    Захарова также отметила, что если у США есть необходимые для покупки средства, то им лучше направить их на решение собственных финансовых проблем. По ее словам, эти деньги могли бы «сделать Америку снова великой» и частично покрыть государственный долг США, который по состоянию на 24 марта 2025 года достиг 36,64 трлн долларов.

    Ранее подполковник Джеффри Фриц предложил рассмотреть возможность покупки у России Командорских островов для наблюдения за китайскими подводными лодками.

    Дипломат Константин Долгов заявил, что Россия не торгует своими территориями.

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    29 июля 2025, 20:25 • Новости дня
    Экс-советник Буша-младшего заявил о достижении Россией целей СВО
    Экс-советник Буша-младшего заявил о достижении Россией целей СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Экс-советник Белого дома Томас Грэм заявил, что Россия практически выполнила задачи спецоперации: Москва получила сухопутный коридор в Крым и добилась того, что Украина не попадает в НАТО.

    Бывший советник президента США Джорджа Буша – младшего по России и Евразии Томас Грэм заявил, что Россия уже в значительной степени достигла целей спецоперации на Украине, передает Ura.ru со ссылкой на The National Interest.

    Грэм считает, что сейчас Украина вряд ли вступит в НАТО, а США и европейские союзники не собираются предоставлять ей гарантии безопасности через ускоренное вступление в альянс. По его словам, после событий 2014 года Запад не готов рисковать войной с Россией ради защиты Украины и не планирует брать на себя такие обязательства.

    Томас Грэм также отметил, что Россия контролирует около 85% территории Украины и обеспечила сухопутный коридор к Крыму, который практически невозможно захватить военным путем. По его мнению, Киев признает невозможность силового возвращения этих территорий, несмотря на отказ признавать контроль России юридически.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь.

    Грэм также отмечал, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».

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    29 июля 2025, 22:12 • Новости дня
    Кроссоверы Li Auto в России начали взламывать дистанционно

    В России начали взламывать кроссоверы Li Auto и вымогать деньги у владельцев

    Кроссоверы Li Auto в России начали взламывать дистанционно
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владельцы кроссоверов Li Auto в России столкнулись с вымогательством после того, как мошенники перехватывают контроль над мастер-аккаунтами через восстановление виртуальных номеров.

    В России начали фиксироваться случаи взлома мастер-аккаунтов кроссоверов Li Auto, сообщает Autonews.ru. По словам Александра Рассказова, сооснователя клуба владельцев Lixiang в России и странах СНГ, злоумышленники получают доступ к виртуальному номеру владельца через оператора с помощью поддельных документов, меняют пароль и требуют деньги за возврат доступа.

    Часть владельцев теряют доступ к аккаунтам не по вине хакеров, а из-за неорганизованности посредников и низкой цифровой грамотности. Часто регистрацию виртуального китайского номера доверяют посторонним, а после передачи машины «под ключ» забывают продлить оплату номера, что приводит к его отключению и перепродаже.

    Эксперты клуба советуют самостоятельно регистрировать виртуальный номер для аккаунта или при обращении к посредникам сразу менять пароль после передачи данных. Для повышения безопасности рекомендуется включить резервную аутентификацию, привязать к аккаунту собственную электронную почту и заранее оплачивать услуги виртуального номера, чтобы избежать его отключения.

    Эксперты отметили, что китайские автомобили легче угнать из-за низкой устойчивости к электронному взлому.

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    30 июля 2025, 00:59 • Новости дня
    ВСУ признали удар «Искандера» по полигону в Черниговской области
    ВСУ признали удар «Искандера» по полигону в Черниговской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Сухопутные войска вооруженных сил Украины сообщили, что в результате удара по учебному подразделению ВСУ есть потери. В соцсетях сообщают, что российские войска нанесли удар комплексом «Искандер» по полигону ВСУ в Черниговской области Украины.

    По данным украинской стороны, ликвидированы три и пострадали 18 военнослужащих. Командование украинских войск заявило, что принимает дополнительные меры безопасности на случай возможных атак на полигоны и учебные центры, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что подразделение, попавшее под удар, официально не называется. Однако ранее ряд мониторинговых ресурсов информировали о вечернем ракетном ударе по полигону в Черниговской области. Позднее появились кадры, на которых, как сообщается, зафиксирован удар ракетного комплекса «Искандер».

    «Разведкой был обнаружен лагерь подготовки БТГр 169 учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ», – говорится в сообщении. После подтверждения информации беспилотником по полигону были нанесены два удара ракетами комплекса «Искандер», одна из которых была оснащена кассетной боевой частью. По оценкам российских военных, в результате удара были ликвидированы до 200 украинских боевиков, пишут «Военкоры Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные в июне нанесли удар «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум. Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках, ВСУ поручили обустроить новые укрытия для личного состава и техники.

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    29 июля 2025, 18:48 • Новости дня
    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России

    Российские войска взяли Константиновку в ДНР в оперативное окружение

    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки идут ожесточенные бои, украинские командиры покинули город, а большинство бойцов ВСУ пытаются уйти с передовой.

    Ожесточенные бои за Константиновку в ДНР сопровождаются взятием города в клещи российскими войсками, передает ТАСС. По словам эксперта из ДНР Яна Гагина, украинские подразделения испытывают критический дефицит личного состава и практически остались без командиров.

    Гагин заявил: «Константиновка сейчас может быть зажата в клещи, наши войска берут ее в клещи. Бои там идут достаточно серьезные. При этом противник испытывает колоссальный дефицит личного состава, некому ее защищать. Там не осталось командиров, не осталось руководства, офицера старше капитана найти почти невозможно – они сбежали».

    Эксперт добавил, что оставшиеся украинские военные в основном ищут возможность покинуть линию боестолкновения и считают падение города неизбежным. Он подчеркнул, что после взятия Константиновки российские войска получат выход на Славянск.

    Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на украинских командиров, что украинские части истощены, не получают подкрепления уже более восьми месяцев, а снабжение ведется в основном с помощью уязвимых для российских БПЛА беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью. Российские подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

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    29 июля 2025, 20:17 • Новости дня
    Британия поставила ультиматум Израилю с признанием Палестины
    Британия поставила ультиматум Израилю с признанием Палестины
    @ REUTERS/Mahfouz Abu Turk

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания готова официально признать Палестину перед Генассамблеей ООН в сентябре при условии продолжения израильской блокады Газы.

    Великобритания планирует признать Государство Палестина перед сессией Генассамблеи ООН в сентябре, передает ТАСС. Такое решение будет принято, если Израиль продолжит блокаду сектора Газа, не прекратит военную операцию и не позволит ООН возобновить поставки гуманитарной помощи.

    В заявлении канцелярии Кира Стармера отмечается: «Мы полны решимости защищать жизнеспособность урегулирования двух государств, и поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной Ассамблеей ООН, если только правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмет на себя обязательство по установлению долгосрочного и устойчивого мира, в том числе разрешив ООН безотлагательно возобновить поставки гуманитарной помощи жителям Газы для прекращения голода, согласившись на прекращение огня и ясно заявив, что не будет никаких аннексий на Западном берегу».

    В качестве условий Лондон требует прекращения голода в Газе, допуск гуманитарных грузов, согласие на прекращение огня и отказ от аннексии территорий на Западном берегу Иордана. Канцелярия подчеркнула, что признание Палестины отвечает принципу сосуществования двух государств и должно способствовать урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган поддержал решение Франции признать Палестину государством и выделил ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что выступает за создание Государства Палестина, но считает преждевременное признание контрпродуктивным для мирного процесса. Внутри британского правительства растет недовольство отказом премьера Кира Стармера поддержать признание Палестины на фоне кризиса в Газе.

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    29 июля 2025, 18:32 • Новости дня
    Экс-продюсер Киркорова сравнил популярность Кадышевой и Пугачевой
    Экс-продюсер Киркорова сравнил популярность Кадышевой и Пугачевой
    @ Станислав Жданов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Популярность Надежды Кадышевой объясняется искренностью песен, однако она не смогла затмить достижения Аллы Пугачевой прошлых лет, считает бывший продюсер Филиппа Киркорова Леонид Дзюник.

    Бывший директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник поделился с News.ru мнением о популярности Надежды Кадышевой. Он подчеркнул, что несмотря на нынешний успех, Кадышева не смогла превзойти Аллу Пугачеву, а место примадонны остается недосягаемым уже тридцать-сорок лет.

    Дзюник отметил: «Кадышева не переплюнула Пугачеву, Пугачеву 70–80-х и 90-х годов вообще никто не переплюнет. Ее альбом «Да!» я могу слушать постоянно».

    Продюсер высказал мнение, что всплеск интереса к Кадышевой носит временный характер и скоро закончится. По словам Дзюника, популярность артистки объясняется искренностью песен и востребованностью жанра, который он определил скорее как городской романс, чем народное творчество.

    В последние месяцы Кадышева пользуется особой популярностью у зумеров, выступает только на крупных площадках, а ее гонорар достиг 20 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Прохор Шаляпин отметил неожиданную популярность песен Надежды Кадышевой среди молодежи, объясняя это их простотой и светлым настроением. Певец и композитор Юрий Лоза, объясняя популярность Кадышевой, заявил, что сейчас популярны треки, под которые можно бездумно веселиться.

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    29 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    Оперную певицу Максакову-Игенбергс объявили в международный розыск
    Оперную певицу Максакову-Игенбергс объявили в международный розыск
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс (признана в России иноагентом) стала фигурантом международного розыска по делу о призывах к действиям против России и неисполнении обязанностей иноагента.

    Певица Мария Максакова-Игенбергс, признанная в России иноагентом, объявлена в международный уголовный розыск, передает ТАСС.

    Такое решение последовало в рамках рассмотрения дела о публичных призывах к деятельности против России и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов.

    Данные оглашены в ходе заседания суда. Других подробностей по делу в настоящий момент не сообщается.

    Ранее Пресненский районный суд Москвы начал рассматривать дело оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс о призывах к деятельности против России.

    В феврале против певицы Максаковой завели уголовное дело. 17 июня суд оштрафовал певицу Максакову за нарушение закона об иноагентах. Суд также взыскал долги по налогам с Максаковой.

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    29 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Союзники Соединенных Штатов по НАТО активизировали попытки усилить давление на президента России Владимира Путина, обсуждая шаги по военной поддержке на Украине, сообщает Bloomberg.

    Акцент в публикации делается на том, что Германия договаривается с Соединенными Штатами и другими союзниками по альянсу о возможных дополнительных поставках систем противовоздушной обороны Patriot на Украину, передает РИА «Новости».

    В материале подчеркивается, что изменения в риторике главы Белого дома Дональда Трампа относительно украинского конфликта влияют на подход союзников по НАТО к ситуации. Если ранее Трамп открыто критиковал Владимира Зеленского, то в последние недели более резкие заявления звучат уже в адрес российского лидера.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Он установит новый срок в 10-12 дней, объяснив это отсутствием смысла в ожидании.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французский президент после недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным вновь публично призвал оказывать давление на Москву.

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    30 июля 2025, 07:45 • Новости дня
    Колонна бронетехники ВС России прошла 30 км под ударами дронов и выполнила задачу
    Колонна бронетехники ВС России прошла 30 км под ударами дронов и выполнила задачу
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая колонна российских войск преодолела тридцать километров под интенсивными атаками украинских дронов и успешно освободила населенный пункт в ДНР, рассказал командир танка 5-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» с позывным «Тайсон».

    По его словам, штурмовая колонна российской бронетехники прошла 30 километров под ударами украинских дронов в ходе операции по освобождению населённого пункта Новоэкономическое в ДНР, сообщает РИА «Новости». «Тайсон» отметил, что колонна двигалась с разминирующими тралами впереди, за которыми следовали боевые машины пехоты, подвижные разведывательные пункты и легкая техника. «Воздействие противника было очень большое, неоднократно использовались «Бабы-Яги», как у нас называются они. Это большие дроны. И бессчетное количество FPV-дронов», – сказал «Тайсон».

    По словам командира, экипажи особенно тщательно готовили технику перед операцией, чтобы обеспечить максимальную защиту десанта и бронетехники. Танк в колонне шел первым, чтобы вовремя отразить возможную атаку противника и обеспечить безопасность всей группы.

    «Мы довели колонну туда, куда нам сказали. Отстрелялись, и вернулись благополучно назад», – добавил боец. Командир подчеркнул, что главная задача экипажа – доставить десант к назначенным координатам и гарантировать безопасное выполнение задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Вооруженные силы России начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные РФ также освободили Предтечино в ДНР.

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