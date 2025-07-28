  • Новость часаВС России ударили по военному аэродрому ВСУ
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Крещение Руси стало основанием русской цивилизации

    Крещение Руси – это нечто гораздо более важное, фундаментальное и живое, чем все грехи и бедствия нашей истории. А православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов По «мосту Трампа» в Закавказье могут прийти солдаты НАТО

    Вслед за коммерческой американской компанией, управляющей Зангезурским коридором из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК. А это уже открывает ворота для появления полноценной американской военной базы.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему цены на рис в Японии связали с русскими

    Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.

    13 комментариев
    28 июля 2025, 13:14 • Новости дня

    Российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР

    Российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Красноармейска, Новоукраинки, Удачного, Чунишино, Муравки и Димитрова в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 395 военнослужащих, танк, девять бронемашин, в том числе американские бронетранспортер М113, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro, два орудия полевой артиллерии, израильская радиолокационная станция RADA.

    Между тем подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Алексеевки, Храповщины, Кондратовки, Юнаковки и Андреевки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Амбарным и Меловым в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих, две бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы, склад с боеприпасами и материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Торского, Шандриголово, Новоселовки в ДНР, Дружелюбовки и Купянска в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили более 250 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и семь складов боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Серебрянки, Щербиновки, Катериновки, Северска, Часова Яра, Александро-Шультино и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 270 военнослужащих, танк и четыре артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены склад с боеприпасами и два склада материальных средств, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии около Червоного, Темировки в Запорожской области и Сосновки в Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад материальных средств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ поблизости от Новоандреевки, Степногорска в Запорожской области, Антоновки и Никольского в Херсонской области.

    Уничтожены свыше 55 военнослужащих и шесть станций РЭБ. Поражены склад боеприпасов и два склада с матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.

    Всего за прошлую неделю неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР, в частности они освободили Варачино в Сумской области и Новоторецкое в ДНР.

    27 июля 2025, 14:06 • Новости дня
    Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский политолог сообщил о даче показаний против Владимира Зеленского фигурантами дел НАБУ, связанных с совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.

    Фигуранты уголовных дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дали показания против Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». По словам украинского политолога Николая Давыдюка, эти дела связаны с бизнес-партнером Зеленского, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского».

    Давыдюк заявил: «Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского. Эти дела связаны с бизнес-партнером Зеленского – совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского»». Он добавил, что во время обысков СБУ в НАБУ и САП были изъяты серверы, где содержится информация о том, кто из окружения Зеленского дал против него показания.

    На данный момент, по его словам, от 800 до 1000 сотрудников подконтрольных Зеленскому силовых ведомств занимаются попытками расшифровать носители и получить доступ к этим данным. Давыдюк отметил, что данные на флешке зашифрованы, в попытках определить источник утечки были распространены разные версии численности задействованных специалистов.

    Издание также отмечает, что Давыдюк активно поддерживает акции протеста против сокращения полномочий НАБУ.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро на Украине после массовых протестов в Киеве.

    Протестующие в Киеве назвали Владимира Зеленского и Андрея Ермака «предателями Украины».

    Комментарии (19)
    28 июля 2025, 06:10 • Новости дня
    Польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР
    Польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время освобождения Зеленого Гая в ДНР польский наемник в составе ВСУ попытался привести в действие гранату при задержании, однако это было предотвращено.

    Польский наемник, служивший в Вооруженных силах Украины, попытался взорвать гранату, когда его взяли в плен российские военные при освобождении населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости». Об этом рассказал боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Восток».

    По его словам, во время штурма дома польский наемник сначала отбивался, но затем прекратил огонь и сдал оружие российским военным. Однако, как отметил боец, когда военные подошли к пленному, тот попытался потянуться за гранатой, но российские военные успели отобрать у него боеприпас и предотвратили взрыв.

    Минобороны России ранее сообщило, что группировка «Восток» 26 июля освободила Зеленый Гай, который украинские формирования превратили в крупный опорный пункт для обороны подходов к административной границе с Днепропетровской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области. Силовики заявили об обезображивании ВСУ тел иностранных наемников. Родственников погибших солдат ВСУ потрясло число пропавших на границе.

    Комментарии (14)
    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    28 июля 2025, 05:17 • Новости дня
    Стал известен поставщик наркотиков для украинских властей

    РИА «Новости» назвало брата Ермака поставщиком наркотиков для украинских властей

    Стал известен поставщик наркотиков для украинских властей
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Младший брат Андрея Ермака, главы офиса украинского президента, Денис летом 2024 года поставлял из Афганистана наркотики для руководства Украины, заявил источник, представив фото билетов и паспорта Ермака и его спутников.

    Согласно документам, 15 июля 2024 года Денис Ермак отправился на самолете из Кишинева в Баку, в тот же день из Баку в Дубай, а 17 июля – из Дубая в Кабул. Обратно, согласно билетам, он летел 2 августа из Кабула в Стамбул.

    «Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина – Молдавия – Азербайджан – ОАЭ – Афганистан за партией наркотиков. Из Афганистана прямым рейсом в Турцию, откуда обратно на Украину через Молдавию», – приводит РИА «Новости» слова информатора.

    Он считает, что в багаже Богатырева и Касими на Украину привезли наркотики.

    Источник добавил, что сотрудник ГУР Украины вывезти наркотики из аэропорта Кабула может легко, а турецкие и молдавские силовики содействуют украинским спецслужбам.

    В договоре страхования, оформленном на Ермака, целью визита в Афганистан указаны «экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальный труд, активный отдых». Период страхования – с 15 июля по 3 августа 2024 года, страховая сумма – 30 тыс. евро.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение Владимира Зеленского в ходе разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.


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    28 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    Украина впервые импортировала газ из Азербайджана новым маршрутом
    Украина впервые импортировала газ из Азербайджана новым маршрутом
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Азербайджанский газ по новому направлению поступил на Украину через Болгарию и Румынию, что стало первой подобной поставкой.

    Украина впервые начинает импортировать азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору, сообщил глава украинского «Нафтогаза» Сергей Корецкий в соцсетях.

    По его словам, заключено первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR – SOCAR Energy Ukraine, передает ТАСС.

    Тестовая поставка топлива будет осуществлена через Болгарию и Румынию. Это событие открывает новый маршрут для поставок газа на Украину. Ранее Украина не импортировала газ из Азербайджана по данному направлению.

    Корецкий отметил, что соглашение с SOCAR Energy Ukraine – первый подобный контракт. Подробности объемов поставки и финансовые условия сделки пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разногласия по конфликту на Украине не станут причиной для разрушения отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».

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    28 июля 2025, 02:07 • Новости дня
    Российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры
    Российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Прапорщик из Ростова-на-Дону Сефербег Гаджиев получил штраф в 2,5 млн рублей, лишение чина и реальный срок за то, что пугал сослуживцев рассказами о будто бы разительных успехах ВСУ в отличие от достижений ВС России, но апелляционная коллегия смягчила приговор.

    «На днях апелляционная коллегия Южного окружного военного суда рассмотрела жалобу на приговор, вынесенный Сефербегу Гаджиеву гарнизонным судом Ростова-на-Дону. Военный был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России, совершенном с использованием своего служебного положения (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ)», – пишет «Коммерсантъ».

    Суд первой инстанции постановил, что Гаджиев вел пораженческие беседы с сослуживцами 7 и 11 сентября 2024 года, когда был начальником смены взвода военной войсковой комендатуры и возглавлял караул, охранявший склад одной из частей, дислоцированных в Ростове-на-Дону.

    «Желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО», – сказано в документах суда.

    Целей своих обвиняемый объяснить не мог, но в апреле 2025 года полностью признал вину, за что получил 5,5 лет колонии общего режима с лишением воинского звания и права в течение трех лет занимать связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий должности в госорганах и органах местного самоуправления.

    Защита прапорщика подала апелляцию и, ссылалась на наличие престарелых родителей и малолетнего ребенка, а также намерение осужденного отправиться на СВО, суд смягчил приговор, ограничившись штрафом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор жителю Литвы, признав его виновным в осквернении воинского захоронения в Курской области.

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    28 июля 2025, 09:37 • Новости дня
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл допустил, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года на фоне ослабления киевской власти и усталости Запада.

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл считает, что дальнейшее продвижение российских войск, снижение влияния Владимира Зеленского и желание Дональда Трампа завершить украинский конфликт способны привести к его урегулированию до конца этого года, передает ТАСС.

    Он добавил, что Дональд Трамп требует отчет о расходовании сотен миллиардов долларов, отправленных из США на Украину. Джилл отметил, что этот вопрос начинает волновать все больше американских чиновников и изданий.

    Эксперт также указал на ослабление европейской коалиции, оказывающей поддержку Киеву, и рост усталости западных государств от конфликта. По его словам, западные СМИ стали признавать утрату контроля Зеленским над ситуацией в стране, а Трамп заявил, что США вновь отправят вооружения на Украину, однако платить за них будет Западная Европа. Он подчеркнул, что ряд стран Западной Европы уклонились от выполнения обещанных выплат.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа необходимым условием для установления мира на Украине.

    Политолог Станислав Ткаченков выделил три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле.

    В Кремле отметили, что будущие принципы взаимоотношений между Россией и Украиной определятся только после завершения и выполнения задач специальной военной операции.

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    28 июля 2025, 06:46 • Новости дня
    Командование 61-й бригады ВСУ сбежало из Сум
    Командование 61-й бригады ВСУ сбежало из Сум
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство 61-й механизированной бригады ВСУ покинуло Сумы, не восстановив боеспособность соединения даже с усилением резервами.

    Командование 61-й механизированной бригады ВСУ, утратившей боеспособность, покинуло Сумы, передает ТАСС. Российские силовые структуры сообщили, что в состав бригады дополнительно привлекались роты 141-й отдельной механизированной бригады для усиления позиций.

    Несмотря на поступление подкреплений, восстановить боеспособность подразделения не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска ослабили оборону Красноармейска из-за переброски сил на направление Сум. Полк связи ВВС Украины перекинули в зону боев под Сумами, где его использовали как штурмовой. Украинская армия потеряла склады с вооружением и вышки связи после ударов по Сумам.

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    28 июля 2025, 09:54 • Новости дня
    Пушилин сообщил о начале боев на улицах Димитрова в ДНР
    Пушилин сообщил о начале боев на улицах Димитрова в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Димитрове начались первые столкновения, а украинская группировка оказалась в сложном положении на этом участке фронта, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, в черте города Димитрова (Мирноград) начались бои между российскими силами и украинской армией, передает ТАСС.

    В эфире «России 24» Пушилин заявил: «По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова». Пушилин отметил, что украинская группировка на этом участке оказалась в крайне затруднительном положении.

    Глава региона также сообщил, что наиболее активное наступление российских сил сейчас происходит на Красноармейском направлении. По его словам, именно здесь фиксируются наиболее значимые продвижения подразделений на линии фронта.

    Кроме того, Пушилин заявил об успехах на Краснолиманском направлении, где, по его словам, были освобождены несколько населенных пунктов и улучшены позиции российских войск. Он подчеркнул, что продвижение вперед продолжается, а ситуация на ряде участков фронта развивается в пользу российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин рассказал о том, что украинские военные готовятся к уличным боям в Красноармейске. Российские войска освободили поселок Торское в районе Красного Лимана. Подразделения армии России продвинулись к соседним населенным пунктам.

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    28 июля 2025, 11:28 • Новости дня
    На Украине пожаловались на «умные» российские дроны нового поколения
    На Украине пожаловались на «умные» российские дроны нового поколения
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники теперь оснащаются турбореактивными двигателями и элементами искусственного интеллекта, что делает их менее уязвимыми к РЭБ и повышает автономность, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сетуют, что российские беспилотники отличаются улучшенной устойчивостью к радиоэлектронной борьбе и могут распознавать объекты самостоятельно без участия оператора. Кроме того, в публикации отмечается, что беспилотники оборудуют турбореактивными двигателями и системой компьютерного зрения, что увеличивает их скорость и маневренность, передает RT .

    Также сообщается, что у части российских дронов появились элементы искусственного интеллекта. Это позволяет анализировать обстановку и принимать решения без участия оператора в случае потери связи. Таким образом, беспилотники могут выполнять задачи автономно даже в условиях активного противодействия средствами РЭБ.

    Ранее российский FPV-дрон с автоматом сбил украинский гексакоптер. Ростех выпустил бесспутниковую навигацию для авиации и дронов.

    Российские военные начали применять систему связи для FPV-дронов «Кузнечик».

    Бойцы группировки войск «Восток» используют на Южно-Донецком направлении беспилотники «Бумеранг», которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и не поддаются подавлению антидроновым ружьем.


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    28 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» заметили, что ВСУ в Сумской области проводят перегруппировку войск, что не спасает их от смертоносных атак ВС России.

    «Противник проводит перегруппировку своих войск. Штурмовые подразделения были частично выведены с линии боевого соприкосновения на восполнение потерь, на передний край командование ВСУ перебросило сводные группы солдат из механизированных бригад», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    Бойцы отметили, что ожесточенные бои продолжаются в лесных массивах около Алексеевки и в Юнаковке. В последней десантники уничтожили несколько боевых групп ВСУ и зачистили важный опорный пункт в жилой застройке на юго-западной окраине села.

    Морпехи и мотострелки «Севера», сломив упорное сопротивление противника, выбили его их нескольких опорных пунктов в лесополосах западнее Юнаковки.

    В окрестностях сел Рыжевка, Пересыпки и Соляники были вскрыты и уничтожены несколько боевых групп, а также расчет БПЛА ВСУ.

    На Харьковском направлении, по словам бойцов, не прекращаются ожесточенные бои в Волчанске и прилегающих лесных массивах, а также в окрестностях села Меловое, где противник бросает на убой штурмовые группы.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, несколько минометных расчетов ВСУ», – рассказали военные.

    Они добавили, что за сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское командование направило дополнительные силы ВСУ в район Мелового Харьковской области, чтобы попытаться остановить продвижение российских войск и удержать позиции.

    Кроме того, стало известно, что Сумы покинуло руководство 61-й механизированной бригады ВСУ, не восстановив боеспособность соединения даже с усилением резервами.

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    28 июля 2025, 09:25 • Новости дня
    На Украине произошли взрывы возле военного аэродрома в Староконстантинове
    На Украине произошли взрывы возле военного аэродрома в Староконстантинове
    @ Joerg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Серия взрывов произошла в Староконстантинове Хмельницкой области, где на восточной окраине города находится военный аэродром.

    Взрывы в украинском городе Староконстантинове, где находится военный аэродром, произошли утром, передает ТАСС. Известно, что аэродром расположен на восточной окраине города, который находится в Хмельницкой области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раз за утро вся территория Украины оказалась охвачена воздушной тревогой. Утром воздушная тревога впервые за день также охватила всю страну и продолжалась около получаса. В этот период поступали сообщения о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины, а также в находящемся под контролем Киева Херсоне.

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    28 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    Глава МИД Австрии раскритиковала Трампа из-за Украины
    Глава МИД Австрии раскритиковала Трампа из-за Украины
    @ IMAGO/Michael Indra/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Позиция президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и возможному членству Украины в НАТО вызвала недовольство у австрийского министра иностранных дел Беате Майнль-Райзингер.

    Министр подвергла резкой критике Трампа за его подход к урегулированию ситуации на Украине в интервью изданию Welt, пишет РБК.

    «Украина хочет мира, Россия – нет. Если бы [президент России Владимир] Путин действительно был заинтересован в мире, он бы уже начал переговоры о перемирии. Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», – сказала Майнль-Райзингер.

    По ее мнению, России становится сложнее продолжать боевые действия, а время работает против Москвы.

    Также Майнль-Райзингер заявила о готовности обсуждать возможный отказ Австрии от нейтралитета, что может привести к вступлению страны в НАТО. Она отметила, что идея вступления в альянс не имеет широкой поддержки среди австрийцев.

    Министр указала, что Австрия усиливает вложения в оборону и сотрудничество с партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.

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    28 июля 2025, 13:23 • Новости дня
    ВС России ударили по военному аэродрому ВСУ
    ВС России ударили по военному аэродрому ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотниками по военному аэродрому.

    Кроме того, удары наносились по складу боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 203 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 153 беспилотника, 624 ЗРК, 24 363 танка и других бронемашин, 1581 боевая машина РСЗО, 27 929 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 813 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    За прошлую неделю ВС России уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot.

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    28 июля 2025, 10:38 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о разрушении имиджа Зеленского на Западе

    Tекст: Ольга Иванова

    Действия Владимира Зеленского в отношении антикоррупционных структур на Украине негативно сказались на его репутации в западных странах, пишет Bloomberg.

    Владимир Зеленский разрушил свой образ на Западе из-за действий против антикоррупционных агентств на Украине, передает РИА «Новости».

    В статье Bloomberg отмечается: «Героическая броня Зеленского разбилась вдребезги».

    Обозреватель издания напомнил, что еще до начала боевых действий на Украине Зеленский не пользовался широкой поддержкой в стране – его рейтинг одобрения тогда составлял лишь около 25%. Автор материала считает, что последние шаги украинского лидера стали сигналом для Запада о перемене в восприятии Зеленского и его политики.

    Напомним, Верховная рада одобрением 263 голосов приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Он устанавливает верховенство генпрокурора Украины над прокурорами САП, что переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на дела НАБУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером вторника, 22 июля, мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протестующим, которых, по некоторым подсчетам, было не менее тысячи человек, а к вечеру их стало вдвое больше. На следующий день протесты продолжились.

    Директор НАБУ Семен Кривонос выразил мнение, что после возможного принятия закона, возвращающего полномочия Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), атаки на антикоррупционные органы могут перейти на новый уровень.

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    27 июля 2025, 19:51 • Новости дня
    ПВО за сутки сбили 72 украинских беспилотника над российскими регионами

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО за сутки уничтожили и перехватили более 70 украинских беспилотников, большая часть которых была сбита над Ленинградской областью.

    В течение 12 часов 20 минут средства противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника над различными регионами страны, передает РИА «Новости». По информации Минобороны, наибольшее количество дронов – 51 – было сбито над Ленинградской областью.

    Министерство уточняет, что атаки были отражены с 05:40 до 18:00 по московскому времени. Помимо Ленобласти, пять беспилотников уничтожили над Брянской областью, четыре – над Калужской, по три – над Новгородской и Курской областями, по два – над Нижегородской областью и акваторией Азовского моря, по одному – над Смоленской и Белгородской областями.

    В ведомстве отметили, что дежурные расчеты ПВО своевременно обнаружили и нейтрализовали все летательные аппараты самолетного типа. Информация о возможных повреждениях на земле или пострадавших в результате инцидентов не приводится.

    Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела из реактивной системы залпового огня в Белгородском районе пострадал местный житель, у которого зафиксированы баротравма и осколочные ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали семь пунктов Белгородской области. При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека.

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