Российская делегация прибыла в Дамаск впервые после смены власти в Сирии

Российская делегация прибыла в Дамаск впервые после ухода Башара Асада с поста президента

Tекст: Елизавета Шишкова

Этот визит стал первым после того, как в декабре прошлого года Башар Асад оставил пост президента и покинул страну, сообщает ТАСС.

Ранее новые сирийские власти начали переговоры с Россией о будущем российских военных баз на территории страны, а Россия предложила временно использовать базы в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

В ЕС заявили, что российские военные базы на сирийской территории должны закрыться, чтобы Европейский союз снял свои санкции в отношении сирийской стороны.