Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.2 комментария
Российская делегация прибыла в Дамаск впервые после смены власти в Сирии
Российская делегация прибыла в Дамаск впервые после ухода Башара Асада с поста президента
Российская делегация, в составе которой замглавы МИД Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев, прибыла в Дамаск.
Этот визит стал первым после того, как в декабре прошлого года Башар Асад оставил пост президента и покинул страну, сообщает ТАСС.
Ранее новые сирийские власти начали переговоры с Россией о будущем российских военных баз на территории страны, а Россия предложила временно использовать базы в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.
В ЕС заявили, что российские военные базы на сирийской территории должны закрыться, чтобы Европейский союз снял свои санкции в отношении сирийской стороны.