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    29 июля 2025, 13:20 • Общество

    Что даст армии «перспективная цифровая инфраструктура»

    Что даст армии «перспективная цифровая инфраструктура»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Александр Тимохин

    Новая автоматизированная система управления войсками (АСУВ) разрабатывается в России, и ее фрагменты уже показаны руководству Минобороны. Каким образом подобные системы работают в странах НАТО, насколько сегодня в зоне СВО автоматизированы связь и командование, и какое значение имеет АСУВ для победы в бою?

    Несколько дней назад министр обороны Андрей Белоусов принял участие в совещании по развитию и внедрению в войсках «систем информационного взаимодействия». Они же называются автоматизированными системами управления войсками (АСУВ). Для российской армии происходящее имеет огромную важность.

    Показательно то, как подобные системы работают у нашего вероятного противника – США и НАТО. В каждой боевой машине стоит терминал отображения тактической информации, на котором в графическом виде (на экране) как минимум показана своя боевая техника с привязкой к местности.

    Командир любого уровня видит все свои боевые машины на карте на экране. И если разведчики докладывают о каких-то бронецелях на горизонте, то он просто по наличию синего значка на экране (синим цветом на западе обозначают свои войска, красным – противника) может понять, свои это или нет.

    Зачастую там отображены и данные разведки, суммированные, проверенные и доведенные до командиров в низовом тактическом звене. И управление войсками в бою похоже на компьютерную игру, с той лишь разницей, что танки и БМП на электронной карте настоящие, и огонь они ведут настоящими снарядами.

    В 2003 году в Ираке американские войска показали, как выглядят бои войск, у которых такая система есть, с теми, у которых нет. Можно встретить мнение, будто иракских генералов подкупили и поэтому они быстро сдали страну. Это не так. Иракская армия погибла в бою, сражаясь с оружием в руках, под ударами авиации и ракетных систем залпового огня, в бросках на американскую бронетехнику в пешем строю с гранатометами – просто чтобы быть расстрелянными с безопасного расстояния. Их разгром был быстрым и местами страшным по потерям, и превосходство американцев в управлении сыграло в этом немалую роль.

    В нашей стране автоматизированные системы боевого управления тоже разрабатывали еще очень давно.

    В 60-х годах прошлого века подобные системы, способные в разы уменьшить время, необходимое командирам всех уровней на оценку обстановки и доведение решения до частей и подразделений, появились в ПВО и РВСН. Тогда же встал вопрос о внедрении подобной системы в практику Сухопутных войск.

    В 1964 году началась разработка АСУВ войсками фронта «Маневр» в звеньях фронт – общевойсковая (танковая) армия – общевойсковая (танковая) дивизия – мотострелковый (танковый или артиллерийский) полк. Система была создана к началу 1980-х, с 1982 года началось ее внедрение. Она позволяла в реальном времени осуществлять контроль за действиями войск. Время, необходимое на передачу команд и управление, сокращалось в несколько раз.

    Кроме того, система документировала все приказы и доклады – от действий командира полка до командующего фронтом. Таким образом вероятность ложного доклада становилась пренебрежимо малой, как и вероятность принятия решения на базе ложной информации. «Маневр» позволял управлять не только наземными войсками, но и фронтовой авиацией. Распад Советского Союза, однако, поставил на системе крест.

    Тематика АСУВ снова ожила в России только в 2001 году, когда начались работы над системой, ставшей известной в СМИ сначала как «Созвездие М», а затем как ЕСУ ТЗ, единая система управления тактического звена (по дивизию включительно). Однако завершить ее разработку и внедрение не удалось. Армия полноценной комплектной системы автоматизированного управления в то время не получила.

    СВО требовала срочного решения по автоматизации управления войсками. Решение пришло со стороны гражданского общества. Армия стала получать массовые «заменители» АСУВ – различные программно-аппаратные комплексы, созданные в инициативном порядке волонтерскими структурами или же старыми игроками на поле создания военных систем управления. Как правило, это программно-аппаратные комплексы, автоматизирующие часть командных процессов, чаще всего – корректировку артиллерийского и минометного огня.

    В самом массовом варианте такая система выглядит как гражданский планшет с графическим интерфейсом в руках наблюдателя (разведчика).

    На этот планшет транслируется картинка с БПЛА-корректировщика. Система позволяет получить точные координаты точки разрыва снаряда, в режиме реального времени наблюдаемой с беспилотного летательного аппарата – и затем мгновенно сформировать и передать поправки к углам наводки орудия на КП артиллерийской батареи.

    Такие системы пошли в войска уже в 2022 году. Они работали на гражданских комплектующих, но при этом данные могли  передаваться и через стандартные армейские радиостанции, в том числе с шифрованием. Кроме того, они постепенно получили совместимость со всеми отечественными артсистемами.

    Существуют системы, которые транслируют данные для стрельбы даже через мессенджер Telegram – и это оказалось на удивление надежным способом. Не заменяя полноценную АСУВ, такие комплексы помогли организовать разведывательно-огневые контуры из беспилотников и артиллерии (иногда минометов или даже автоматических гранатометов).

    Например, время, необходимое для открытия огня или его корректировки, было сокращено до десятков секунд.

    Однако вооруженным силам нужна, разумеется, и масштабная серийная АСУВ, позволяющая командирам всех уровней полноценно управлять всеми войсками. В том числе, например, тыловиками или ракетными частями.

    Теперь стало известно, что этим вопросом занялся лично министр обороны. На совещании Андрею Белоусову были показаны, насколько можно судить, фрагменты новой АСУВ. Минобороны обозначает ее как «компоненты перспективной цифровой инфраструктуры». Заявлено, что уже достигнутые результаты позволяют «в режиме реального времени обеспечить доступ должностных лиц пунктов управления к различным цифровым сервисам для их оперативного информационного взаимодействия». За этой расплывчатой фразой кроется возможность мгновенного доступа офицеров к оперативной обстановке и передаче приказов войскам.

    Совещание по проблематике, в котором принял участие Андрей Белоусов, было не постановочным, а настоящим, и на нем поднимались настоящие вопросы. К работам по созданию новых систем управления привлекаются структуры, которые уже решали для армии похожие задачи.

    Конечно, мгновенно столь сложные проблемы не решаются даже в мирное время. К тому же АСУВ предъявляет определенные требования к радиосвязи. Но в любом случае уже налицо перспективы того, что российская армия получит АСУВ – вместе со всеми выгодами, которые она несет.

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